Velodyne Lidar Inc.宣布与禾赛光电科技签订专利许可协议

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc.今日宣布与上海禾赛光电科技有限公司签订一份长期全球许可协议，内容涉及360°环视激光雷达传感器。根据该协议，Velodyne和禾赛科技已同意撤销两家公司目前在美国、德国和中国的法律诉讼程序。

Velodyne创始人兼董事会主席David Hall表示：“我们认为，该协议将扩大激光雷达在全球的应用并助力挽救生命。”

环绕视图激光雷达是自动驾驶必不可少的传感器，而目标锁定自动驾驶市场的汽车制造商已成为此激光雷达的全球采购主力军。自2005年David Hall发明这项技术以来，该技术已在航天飞机、工业机器人和智慧城市中得到更多的应用。此次与禾赛科技缔结的合作关系是Velodyne激光雷达基础技术达成的第三份主要许可协议。

关于Velodyne Lidar

Velodyne致力于为自动驾驶和驾驶辅助提供智能、强大的激光雷达解决方案。Velodyne总部位于加州圣何塞，以其突破性的激光雷达传感器技术组合而闻名于世。2005年，Velodyne的创始人David Hall发明了实时环绕视图激光雷达系统，成为Velodyne Acoustics的组成部分。Hall先生的发明彻底改变了面向汽车、新出行方式、测绘、机器人和安防领域的感知和自主性。Velodyne的高性能产品系列包括广泛的传感解决方案，例如具有成本效益的Puck™、多功能型Ultra Puck™、自主驾驶高阶型Alpha Prime™、经ADAS优化的Velarray™以及驾驶辅助用开创性软件Vella™。

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