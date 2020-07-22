Velodyne Lidar Inc.宣佈與禾賽光電科技簽訂專利授權合約

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc.今日宣佈與上海禾賽光電科技有限公司簽訂長期全球授權合約，內容涉及360°環景雷射雷達感測器。根據該協定，Velodyne和禾賽科技已同意撤銷兩家公司目前在美國、德國和中國的法律訴訟程序。

Velodyne創辦人兼董事長David Hall表示：「我們認為，該協議將擴大雷射雷達在全球的採用並拯救生命。」

環景雷射雷達是自動駕駛必備的感測器，而目標鎖定自動駕駛市場的汽車製造商已成為此雷射雷達的全球採購主力。自2005年David Hall發明這項技術以來，該技術已在太空梭、工業機器人和智慧城市中得到更多的應用。此次與禾賽科技締結的合作關係是Velodyne雷射雷達基礎技術達成的第三份主要授權合約。

關於Velodyne Lidar

Velodyne為自動駕駛和駕駛輔助提供智慧、強大的雷射雷達解決方案。Velodyne總部位於加州聖荷西，以其突破性的雷射雷達感測器技術組合而聞名於世。2005年，Velodyne的創辦人David Hall發明了即時環景雷射雷達系統，成為Velodyne Acoustics的一部分。Hall先生的發明徹底改變了汽車、新運輸方式、測繪、機器人和保安領域的感知和自主性。Velodyne的高性能產品系列包括廣泛的感測解決方案，例如具有成本效益的Puck™、多功能型Ultra Puck™、自主駕駛進階型Alpha Prime™、經ADAS最佳化的Velarray™，以及駕駛輔助用開創性軟體Vella™。

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