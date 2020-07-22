Northern Data AG：與技嘉科技成功建立開發合作夥伴關係

德國法蘭克福--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球最大的高效能運算(HPC)解決方案提供商之一Northern Data AG（XETRA: NB2，國際證券識別碼：DE000A0SMU87），與臺灣首屈一指的電腦硬體製造商技嘉科技（Gigabyte Technology，臺灣證券交易所：2376，國際證券識別碼：TW0002376001）建立專屬HPC服務合作關係。

Northern Data與技嘉的合作關係涵蓋元件的生產、供應和組合，其中Northern Data對特定處理器（GPU、CPU等）進行測試並選用於各自的應用，而技嘉則將這些處理器與其專門的伺服器架構結合。為此，技嘉調整了Northern Data開發的GPU叢集，以符合Northern Data的所有技術要求。GPU叢集是電腦網路，其中每個節點（處理單元）都配有多個圖形處理單元(GPU)。這些過程中使用的高密度GPU叢集是為高效能運算(HPC)應用而專門設計的。

在此基礎上創建的伺服器體系結構則是所謂的分散式運算的基礎。分散式運算涉及到橫跨多個平行運行的電腦系統運行軟體，以提高其效率、可靠性和性能。借助這些新的量身打造的高密度GPU叢集，Northern Data可以迎合客戶的高度特殊化要求，並盡可能簡單高效地為他們各自的HPC應用提供所需的運算能力。然後，此服務將在Northern Data的資料中心用於單獨開發的客戶解決方案。

GPU平行運算資料處理使高度複雜、運算量大的HPC應用可以高效、可靠和快速地執行，特別是在人工智慧和渲染領域。

技嘉在製造HPC硬體方面的專長與Northern Data在管理和編排大型設施（具有專有AI軟體和其自身的熱管理系統）方面的經驗結合，為Northern Data客戶提供了比以往更大規模地擴展業務的新機會。硬體和軟體的結合和組合、產品提供方式，以及最重要的，對客戶有利的價格，使得Northern Data在其他提供商中脫穎而出。

Northern Data AG執行長Aroosh Thillainathan解釋說：「對HPC的需求正在激增；渲染和AI領域是龐大的成長型市場。我們欣然歡迎新興HPC領域主要供應商之一的技嘉科技加入我們的開發合作夥伴行列，我們對宣佈這一業務合作夥伴關係感到振奮不已。」他繼續說道：「我們已經在各種GPU型HPC專案中攜手合作，我們相信技嘉的伺服器是全球最好的HPC硬體之一。因此對於具有這種專業水準的製造商，我們很高興加深這種合作夥伴關係，讓他們參與我們的研發過程。技嘉是合適的策略性合作夥伴，可以幫助我們讓分散式運算的概念變成許多HPC應用的事實。」

Northern Data財務長Mathis Schultz補充道：「到目前為止，我們的客戶主要處於比特幣採礦領域，這是第一個大規模HPC應用。但其他領域的需求也在迅速成長，這一定程度上是受到Covid-19危機的推動。與技嘉科技的合作使我們能夠在藉由比特幣採礦客戶建立的市場領先地位的基礎上，擴展到新的領域。」

技嘉科技歐洲負責人Thomas Yen解釋說：「我們現在很高興地正式宣佈與Northern Data建立合作夥伴關係。我們看到雙方共同設計的GPU叢集的巨大潛力。與策略性合作夥伴和HPC領域的高潛力客戶Northern Data密切合作，讓我們感到振奮不已。」

關於Northern Data：

Northern Data AG打造和提供高效能運算(HPC)領域的全球基礎設施解決方案，提供機器學習和人工智慧、大數據分析、區塊鏈應用、遊戲串流和更多其他領域的解決方案。該跨國營運公司源自於德國Northern Bitcoin AG與美國Whinstone US, Inc.的合併，目前是全球公認的高效能運算解決方案的一流提供商。公司的高效能運算解決方案可固定於大型先進資料中心，也可以是移動式高科技資料中心，這些中心可部署在全球任何地點。如此一來，公司將自行開發的軟體和硬體與新穎的理念相結合，以確保永續和可靠的能源供應。Northern Data正在德州打造美國最大的高效能運算資料中心，同時也是全球最大的專業HPC設施。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.northerndata.de。

關於技嘉科技

技嘉科技是位於臺灣的公司，主要從事資訊科技(IT)產品的生產、加工和銷售。該公司提供電腦主機板、三維(3D)顯示卡、筆記型電腦、平板電腦、個人電腦(PC)、伺服器、智慧型電話、寬頻網路設備和無線通訊產品、電腦週邊設備和網路儲存產品。其產品主要銷往臺灣以及亞洲其他地區、歐洲和美洲。

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語言： 英語 公司： Northern Data AG Thurn-und-Taxis-Platz 6 60313 Frankfurt/Main Germany 電話： +49 69 34 87 52 25 電郵： info@northerndata.de 網站： www.northerndata.de 國際證券識別碼： DE000A0SMU87 德國證券識別碼： A0SMU8 上市地點： 柏林、杜塞道夫、法蘭克福、慕尼黑(m:access)的受規管非官方市場、Tradegate交易所 EQS新聞編號： 1097883

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