Northern Data AG：与技嘉科技成功建立开发合作伙伴关系

德国法兰克福--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球最大的高性能计算(HPC)解决方案提供商之一Northern Data AG（XETRA: NB2，国际证券识别码：DE000A0SMU87）与台湾领先的计算机硬件制造商技嘉科技（Gigabyte Technology，台湾证券交易所：2376，国际证券识别码：TW0002376001）建立了专属HPC服务合作关系。

Northern Data与技嘉的合作关系涵盖组件的生产、供应和组合，其中Northern Data对特定处理器（GPU、CPU等）进行测试并选用于各个应用，而技嘉则将这些处理器与其专门的服务器架构相结合。为此，技嘉调整了Northern Data开发的GPU集群，以满足Northern Data的所有技术要求。GPU集群是一个计算机网络，其中每个节点（处理单元）都配有多个图形处理单元(GPU)。这些过程中使用的高密度GPU群集是为高性能计算(HPC)应用而专门设计的。

在此基础上创建的服务器体系结构则是所谓的分布式计算的基础。分布式计算涉及到横跨多个并行运行的计算机系统运行软件，以提高其效率、可靠性和性能。借助这些新的量身定制的高密度GPU集群，Northern Data可以满足客户的高度特殊化要求，并尽可能简单高效地为他们各自的HPC应用提供所需的计算能力。然后，此服务将在Northern Data的数据中心中被用于单独开发的客户解决方案。

基于GPU的数据并行处理使高度复杂、计算量大的HPC应用可以高效、可靠和快速地执行，特别是在人工智能和渲染领域。

技嘉在制造HPC硬件方面的专长与Northern Data在管理和编排大型设施（具有专有AI软件和其自身的热管理系统）方面的经验相结合，为Northern Data客户提供了比以往更大规模地扩展业务的新机会。Northern Data通过硬件和软件的结合和组合、产品提供方式以及最重要的对客户的有利价格，使自己在其他提供商中脱颖而出。

Northern Data AG首席执行官Aroosh Thillainathan解释说：“对HPC的需求正在激增；渲染和AI领域是一个巨大的增长型市场。我们很高兴作为新兴HPC领域领先供应商之一的技嘉科技加入我们的开发合作伙伴行列，我们对宣布这一业务合作伙伴关系感到振奋不已。”他继续道：“我们已经在基于GPU的各种HPC项目中进行过合作，我们相信技嘉的服务器是全球最好的HPC硬件之一。因此对于具有这种专业水平的制造商，我们很高兴加深这种合作伙伴关系，让他们参与我们的研发过程。技嘉是正确的战略合作伙伴，可以帮助我们让分布式计算的概念变成许多HPC应用的现实。”

Northern Data首席财务官Mathis Schultz补充道：“到目前为止，我们的客户主要处于比特币采矿领域，这是第一个大规模HPC应用。但其他领域的需求也在迅速增长，这一定程度上是受到了Covid-19危机的推动。与技嘉科技的合作使我们能够在通过比特币采矿客户建立的市场领先地位的基础上，拓展到新的领域。”

技嘉科技欧洲负责人Thomas Yen解释说：“我们现在很高兴地正式宣布与Northern Data建立合作伙伴关系。我们看到了双方共同设计的GPU集群的巨大潜力。与战略合作伙伴和HPC领域的高潜力客户Northern Data紧密合作让我们感到振奋不已。”

关于Northern Data：

Northern Data AG打造和提供高性能计算(HPC)领域的全球基础设施解决方案，提供机器学习和人工智能、大数据分析、区块链应用、游戏流媒体和更多其他领域的解决方案。该跨国运营公司源自于德国Northern Bitcoin AG与美国Whinstone US, Inc.的合并，目前是全球公认的高性能计算解决方案的领先提供商。公司的高性能计算解决方案可固定于大型先进数据中心，也可基于移动式高科技数据中心，这些中心可部署在全球任何地点。如此一来，公司将自行开发的软件和硬件与新颖的理念相结合以确保可持续和可靠的能源供应。Northern Data正在德州打造美国最大的高性能计算数据中心，同时也是全球最大的专业HPC设施。如需了解更多信息，请访问www.northerndata.de。

关于技嘉科技

技嘉科技是一家台湾公司，主要从事信息技术(IT)产品的生产、加工和销售。该公司提供计算机主板、三维(3D)显卡、笔记本电脑、平板电脑、个人计算机(PC)、服务器、智能电话、宽带网络设备和无线通信产品、计算机外围设备和网络存储产品。其产品主要销往台湾以及亚洲其他地区、欧洲和美洲。

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语言： 英语 公司： Northern Data AG Thurn-und-Taxis-Platz 6 60313 Frankfurt/Main Germany 电话： +49 69 34 87 52 25 电邮： info@northerndata.de 网站： www.northerndata.de 国际证券识别码： DE000A0SMU87 德国证券识别码： A0SMU8 上市地点： 柏林、杜塞尔多夫、法兰克福、慕尼黑(m:access)的受规管非官方市场、Tradegate交易所 EQS新闻编号： 1097883

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