Andersen Global與格瑞那達稅務公司合作，繼續在加勒比海擴張

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global已與位於聖喬治的稅務公司JD Consulting簽署合作協定，隨著該組織繼續加強其在加勒比海不斷成長的業務，此舉代表Andersen Global首次進入格瑞那達。

JD Consulting成立於19年前，是一家全方位服務型稅務公司，擁有三名合夥人和10多名專業人員。辦公室管理合夥人Johnson Dion及其團隊為私人客戶、業主自營企業和中小企業提供稅務服務。他們專精於範圍廣泛的領域，包括公司稅、個人所得稅、加值稅、稅務規劃、稅務爭議和仲裁，並提供全方位的會計服務。

Johnson表示：「我們為客戶提供一流解決方案，使他們能夠在當今競爭激烈的商業世界中蓬勃發展，我們對此感到自豪。與Andersen Global的合作將使我們成為客戶的一站式中心，為他們提供全球性公司的廣度和品質，同時仍然為他們提供個人化的關注和量身打造的解決方案，這是我們多年來提供服務的特點。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「我們正在加勒比海地區迅速擴大我們的全球平臺，並與該地區的優質公司結盟，以強化我們現有的全球成員公司和合作公司。在處理客戶事務時，Johnson和他的團隊表現出管理能力、透明度和獨立性，並為格瑞那達的稅務服務設定了標準。JD Consulting的加入是我們在該地區繼續快速成長的另一關鍵因素。」

Andersen Global是一家國際性組織，由世界各地稅務和法律專業人士各自成立之在法律上獨立的成員公司組成。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年成立，現在透過成員公司和合作公司在全球擁有超過181個據點和逾6,000名專業人員。

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