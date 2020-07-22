Andersen Global与格林纳达税务公司合作，继续在加勒比海扩张

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global已与位于圣乔治的税务公司JD Consulting签署合作协议，随着该组织继续加强其在加勒比海不断增长的业务，此举标志着Andersen Global首次进入格林纳达。

JD Consulting成立于19年前，是一家全方位服务型税务公司，拥有三名合伙人和10多名专业人员。办公室管理合伙人Johnson Dion及其团队为私人客户、所有人管理的企业和中小企业提供税务服务。他们专注于范围广泛的领域，包括公司税、个人所得税、增值税、税务规划、税务争议和仲裁，并提供全方位的会计服务。

Johnson表示：“我们为客户提供一流解决方案，使他们能够在当今竞争激烈的商业世界中蓬勃发展，我们为此感到自豪。与Andersen Global的合作将使我们成为客户的一站式中心，为他们提供一家全球公司的广度和质量，同时仍然为他们提供个性化的关注和定制解决方案，这是我们多年来的服务交付特点。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“我们正在加勒比海地区迅速扩展我们的全球平台，并与该地区的高质量公司结盟，以补充我们现有的全球成员公司和合作公司。在处理客户事务时，Johnson和他的团队表现出了管理能力、透明度和独立性，并为格林纳达的税务服务制定了标准。JD Consulting的加入是我们在该地区继续快速增长的另一关键因素。”

Andersen Global是一家国际性组织，由世界各地税务和法律专业人士各自成立的在法律上独立的成员公司组成。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，现在通过成员公司和合作公司在全球拥有超过181个分支机构和逾6,000名专业人员。

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