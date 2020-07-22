富國銀行承諾提供 5 千萬份餐食幫助對抗饑餓

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Wells Fargo & Company（富國集團公司）（紐約證券交易所代碼：WFC）今夏將在全國範圍内的特定城市中推出「得來速食物銀行」(Drive-Up Food Bank) 計劃，幫助在冠狀病毒病 (COVID-19) 疫情期間面臨食物緊缺問題的家庭。富國銀行與國內最大的饑餓救援組織「美國賑饑組織」(Feeding America®)（英文版） 及其食物銀行成員網絡攜手合作，將其在全國各地的許多場所設為流動食物配送中心，目標是向個人及家庭提供 5 千萬份餐食。*

富國銀行公共事務副主席 Bill Daley 說道：「由於 COVID-19 對經濟造成的重大影響，全美各地的人現在都面臨著困境，並且在努力維持生計。在當前環境下，最大的挑戰之一是將食物分發給需要最迫切的人。因此，富國銀行利用銀行分行和公司物業等遍佈全國各地的場所來幫助分發食物，並為那些面臨饑餓威脅的家庭提供更多食物來源。」

根據「美國賑饑組織」近期的分析，受到 2020 年 COVID-19 疫情影響，大約每 6 人當中就有 1 人（英文版）可能會面臨食物緊缺的問題，比 2018 年增加了 46%。「美國賑饑組織」食物銀行網絡為了應對日益增加的需求，於今年三月發放了比一般月份多 20%（英文版） 的食物，估計平均有將近 30% 的服務對象是初次接受慈善食物援助。

富國銀行的「得來速食物銀行」計劃將從七月運行至九月，並會開放包括銀行分行和辦公大樓在內的許多場所的戶外區域，以作為流動食物配送中心。富國銀行的目標是幫助有需要的美國人獲得更多的食物，而這些人經常要在食物、庇護所和其他生活基本必需品之間做出艱難的選擇。請造訪 wellsfargo.com/foodbank（英文版）以瞭解關於富國銀行「得來速食物銀行」計劃的詳情，包括將設立流動食物配送中心的城市名單。

支持當地社區

富國銀行一直以來致力於解決其服務的社區所面臨的重大問題。自疫情開始以來，Wells Fargo Foundation（富國銀行基金會）已捐贈超過 1.75 億美元來幫助解決全美各地社區面臨的迫切需求，例如食品援助、財務健康、小型企業生存以及住房穩定等問題。公司最近推出了一個新的 Open for Business Fund（照常營業基金），將借此捐贈透過薪資保障計劃 (Paycheck Protection Program, PPP) 獲取的約 4 億美元的手續費用收入，以幫助小型企業（尤其是少數族裔創業者）繼續營運，穩崗就業，並促進長期復甦。公司還在今年 6 月發起行動，幫助超過 10 萬租戶和屋主應對 COVID-19 疫情帶來的財務影響，讓他們能夠保住其住所。這是富國銀行 2019 年所做的承諾的一部分，其計劃是在 6 年内捐贈 10 億美元幫助應對住房危機。

*5 千萬份餐食的計算是基於：1) 預計透過富國銀行的「得來速食物銀行」活動發放的餐食數量，以及 2) 富國銀行在 2020 年 7 月 20 日至 10 月 31 日期間為了支持「美國賑饑組織」(Feeding America) 的食物銀行所提供的財務捐助。「美國賑饑組織」代表當地食物銀行成員確保每 1 美元都能幫助提供至少 10 頓餐食。

關於富國銀行

Wells Fargo & Company（富國集團公司）（紐約證券交易所代碼：WFC）是一家基於社群的多元化金融服務公司，擁有 1.97 兆美元資產。富國銀行的願景是滿足我們客戶的財務需求，並協助他們取得財務上的成功。富國銀行成立於 1852 年，總部設於舊金山，透過逾 7,300 家分行、13,000 台 ATM 自動櫃員機、網際網路（wellsfargo.com，英文版）和行動銀行服務，提供銀行業務、投資和房貸產品與服務，以及消費和商業金融服務，並在 31 個國家和地區開設辦事處以支援在全球經濟體中展開業務的客戶。富國銀行旗下擁有約 266,000 名團隊成員，為全美三分之一的家庭提供服務。Wells Fargo & Company（富國集團公司）榮登《財富》(Fortune) 雜誌 2020 年全美最大型企業排行榜第 30 名。富國銀行的新聞、見解和觀點亦載於富國銀行案例（英文版）。

如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.wellsfargo.com（英文版）| Twitter：@WellsFargo。