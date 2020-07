I rivenditori di servizi pubblici e di energia globali prendono atto del vantaggio di disporre di un “direttore dell’IA” per la trasformazione digitale e per l’esperienza integrata con la piattaforma UtilityAI di Bidgely

Bidgely UtilityAI platform serving millions of new homes worldwide in 2020, with numerous new utility and energy retailer partners leveraging artificial intelligence platform solutions. (Graphic: Business Wire)

MOUNTAIN VIEW, California--(BUSINESS WIRE)--Bidgely continua a ristrutturare il settore energetico implementando la sua piattaforma brevettata UtilityAI™ in collaborazione con nuovi rivenditori di servizi pubblici e di energia in tutto il mondo nei primi sei mesi del 2020, aggiungendo milioni di nuove abitazioni servite alla sua base clientelare in oltre una dozzina di nazioni. Con un elenco di clienti in cui si sono aggiunti Rocky Mountain Power, NV Energy e VSE, la suite di soluzioni per esperienze personalizzate in termini di energia e business intelligence di Bidgely per clienti che usano solo energia elettrica e a doppia fonte energetica è ora implementa grazie a Southern California Gas (SoCalGas®), Duke Energy, TEPCO e altri.

“Integrare UtilityAI nelle attività equivale ad avere un direttore dell’IA nel proprio team in grado di comprendere intuitivamente le abitudini energetiche di ogni cliente, le sue preferenze, il segmento demografico di appartenenza e le passate interazioni con la tua organizzazione”, ha dichiarato Abhay Gupta, CEO di Bidgely. “Questo MVP è in grado di analizzare in che modo tali dati granulari influiscano sulle operazioni dei servizi di pubblica utilità nell’intera organizzazione, tra cui la partecipazione al programma DSM, l’infrastruttura della rete distributiva, le attività dei call center e la generazione di entrate. Ogni area delle operazioni dei servizi di pubblica utilità trae vantaggio dall’analisi di questa intelligence.”

Risultati di metà anno 2020 e riconoscimenti

I servizi di pubblica utilità in tutto il mondo hanno fatto leva in modo unico sulla piattaforma UtilityAI per progettare e migliorare i rispettivi programmi e servizi. Ad esempio, l’introduzione dei rapporti sul consumo energetico annuali di Bidgely nel 2020 ha dato favorito il coinvolgimento dei clienti TEPCO, con ben il 91% ad averlo considerato utile o utilissimo e un 66% che ne segue i consigli in merito al piano tariffario. La soluzione HER 2.0 di Bidgely ha anche aiutato SoCalGas ha superare le aspettative di risparmio per i clienti con consumo di fascia media, offrendo centinaia di migliaia di opportunità di risparmio sui termini da questo segmento scarsamente servito che ha risposto alle comunicazioni via email con un tasso di apertura del 50%.

La maggiore flessibilità, il coinvolgimento ottimizzato del cliente e l’implementazione della piena esperienza digitale per il cliente offerte da una gestione energetica basata sull’IA è stata riconosciuta ancora una volta nel 2020 tra i fornitori di servizi di pubblica utilità e di elettricità, come rivela il whitepaper di Guidehouse Insights “The Power of AI for Energy Management Q2 ’20 (Il potere dell’IA per la gestione energetica: secondo trimestre 2020)”. Un secondo rapporto di Guidehouse Insights, Market Data: Smart Home Data Analytics (Dati di mercato: analisi dei dati per le smart home) ha riconosciuto il ruolo ricoperto dalla piattaforma UtilityAI nel coinvolgere i clienti e nell’analisi dedicata ai dispositivi per smart home, come i termostati smart, i pannelli FV e gli elettrodomestici smart, nel crescente Mercato delle analisi di dati per le smart home il cui fatturato si prevede raggiungerà 24,1 miliardi di dollari entro il 2029.

Nuove collaborazioni e soluzioni di piattaforma per il 2020

All’inizio del 2020 è stato annunciato un sodalizio con il principale innovatore per i contatori di servizi di pubblica utilità Itron per snellire e semplificare la distribuzione della soluzione Enterprise Analytics di Bidgely, che aiuta i servizi di pubblica utilità a comprendere sia le esigenze dei consumatori sia i carichi delle reti di distribuzione in nuovi modi basandosi su dati. Quanto detto insieme alle espansioni della piattaforma UtilityAI avvenute nella prima metà del 2020 ha visto l’IA integrarsi in nuove aree operative nell’ambito dei servizi di pubblica utilità e per l’implementazione in nuovi segmenti di clientela, tra cui l’estensione dei vantaggi di personalizzazione a clienti di fascia residenziale fino alla fascia delle piccole e medie imprese.

La soluzione HER 2.0 di Bidgely unitamente alla soluzione per i clienti di utilità a gas e a doppio combustibile, ha prodotto un cospicuo risparmio per i clienti con utilizzo medio e basso nel 2020, tradizionalmente esclusi dai programmi di efficienza energetica. Inoltre, una Soluzione di mercato integrata ha creato un’esperienza personalizzata di e-commerce basata sull’IA con cui i consumatori sono liberi acquistare prodotti e servizi scontati dal loro fornitore preferito, aprendo nuovi flussi di entrate per i servizi di pubblica utilità e i rivenditori energetici.

Per ulteriori informazioni su come poter disporre di un “direttore dell’IA” grazie alla soluzione UtilityAI di Bidgely abbia favorito i servizi di pubblica utilità e i rivenditori energetici, consultare un white paper completo sulla piattaforma con i casi d’uso che si sono rivelati un successo presso i clienti al seguente indirizzo: go.bidgely.com/UtilityAI-Platform-Whitepaper

