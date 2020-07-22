創維加入 WiSA 協會以持續引領電視機行業

加州聖何塞--(BUSINESS WIRE)--無線揚聲器和音頻協會（WiSA®LLC）是一個由Summit Wireless Technologies（納斯達克股票代碼：WISA）發起創立的、由超過60家領先的消費電子品牌組成的行業協會,該組織今日宣布創維集團有限公司（港股代碼：00751）已成為其最新成員。作為電視機行業的領軍企業暨中國第一大電視機產品生產商，創維以旗下的三個品牌向全球銷售其產品，包括創維（SKYWORTH）、 Metz和Coocaa。

“我們WiSA協會期待與創維合作，”WiSA協會主席Tony Ostrom說。 “創維集團是消費電子行業中快速發展的領導者，致力於向消費者提供高經濟性的技術產品，從而為他們的生活帶來樂趣。”

創維電視首席執行長兼總裁王志國表示：“在創維，我們的團隊一直在尋求為消費者帶來便捷易用的領先技術，從而為其娛樂提供眼前一亮的體驗。我們非常自豪能夠加入WiSA協會，從而加入高解析度率音頻世界領導者行列。”

創維集團提供品類豐富的智能電視、4K智能電視和OLED 智能電視，集團的其他產品包括顯示設備、數字機頂盒、安全監視器、網絡通信設備、半導體產品、電冰箱、洗衣機、移動電話和首席執行官LED照明設備等。

關於創維

創維集團有限公司（港股代碼：00751）是一家提供獨創先進的和高經濟性的技術解決方案的領先供應商，其總部位於中國“矽谷”深圳市。創維集團提供消費類電子產品、顯示設備、數字機頂盒、安全監控器、網絡通信設備、半導體產品、電冰箱、洗衣機、移動電話和LED照明設備。集團成立於1988年，現已成為全球五大電視機品牌之一，中國顯示設備行業市場領先品牌，全球Android電視平台三大提供商之一。有關詳細信息，請訪問：https://www.SKYWORTH.net/global

關於WiSA, LLC

專注於無線揚聲器和音頻的WiSA協會是一個消費電子行業聯盟，致力於創建一系列可互聯互通的標準，來支持領先品牌和製造商利用智能設備提供沉浸式聲效。來自獲得WiSA認證的任何會員品牌的組合子系統可以相互組合使用，從而大大地提升了電影和視頻、音樂、體育、遊戲/電子競技等等系統的樂趣。 WiSA還可確保穩定可靠的、高解析度的、多通道和低延遲的音頻，同時消除傳統音頻系統的複雜設置。有關WiSA的更多信息，請訪問： www.wisaassociation.org

關於Summit Wireless科技

Summit Wireless科技（納斯達克股票代碼：WISA）是為智能設備和下一代家庭娛樂系統提供沉浸式無線聲效技術的領先供應商。通過與領先的消費電子品牌和製造商合作，如三星旗下的哈曼國際、LG電子、Klipsch、Bang＆Olufsen、微軟Xbox子公司等，Summit Wireless為高解析度內容提供無縫的動態音頻體驗，可支持包括電影和視頻、音樂、體育、遊戲/電子競技等應用。 Summit Wireless是WiSA無線揚聲器和音頻協會的創始成員，並與合作夥伴攜手在整個音頻行業推廣最可靠的互聯互通標準。 Summit Wireless的前身為Summit Semiconductor，Inc.，總部位於加利福尼亞州聖何塞市，並在台北、中國大陸、日本和韓國設有銷售團隊。欲了解更多信息，請訪問： www.summitwireless.com

* 帶有WiSA Ready認證標識的電視機、遊戲電腦和遊戲機系統可“隨時隨地” 將音頻傳輸到獲得WiSA Certified 認證的揚聲器，僅需插入WiSA USB 發射器並通過APP 或產品設計（如LG 等電視機）來激活用戶界面即可。

©2020 Summit Wireless Technologies, Inc.保留所有權利。 Summit Wireless Technologies和Summit Wireless標識是Summit Wireless Technologies, Inc.的商標。 WiSA標識、WiSA、WiSA Ready和WiSA Certified是WiSA LLC的商標或認證標誌。第三方的商號、商標和產品名稱是其各自所有者的知識產權，產品名稱是其各自所有者的知識產權。