TPG Singapore與IDEMIA攜手合作

法國庫爾布瓦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--增強身份識別領域的全球領導者IDEMIA今日宣佈，他們已在新加坡部署LTE SIM卡，用於支援行動網路營運商TPG Telecom向其新加坡客戶提供SIM-only方案。

IDEMIA還為TPG提供OTA平臺，以支援更有效的SIM資料更新，在新加坡用戶前往鄰國時，可為他們提供無縫的資料漫遊體驗。2020年3月31日，TPG推出廣受好評的50GB SIM Only方案，其中包含50GB本地上網流量和在選定國家的高達1GB免費漫遊上網流量。客戶可在選定國家旅遊時保持聯網，而不必為完成漫遊設定而擔心。IDEMIA將繼續幫助TPG提供LTE SIM卡和OTA平臺，以履行其致力於無縫、便捷的客戶旅程的承諾。

IDEMIA行動營運商業務亞太副總裁Benson Yeo表示：「我們與TPG Telecom的合作彰顯IDEMIA在電信業方面的強大專業知識。IDEMIA的一系列SIM卡和解決方案旨在提供最高效、最安全、最流暢的科技，以滿足行動通訊的連通性需求。TPG還可以為最終用戶提供無縫體驗，因為我們的OTA平臺將隨時為TPG客戶提供準確的網路設定，以在新加坡或在鄰國漫遊時提供更可靠的覆蓋範圍。這對於尋求建立強大、忠實客戶群的電信提供商至關重要。我們很高興能夠支援TPG在新加坡的擴張之旅。」

在新加坡商用服務推出之前，TPG提供了一系列創新服務，例如含有無限上網流量的行動服務免費試用，以及在選定鄰國的免費漫遊上網流量。此外，TPG的語音漫遊採用「本地路由」，可為客戶節省大量資金。

關於IDEMIA

增強身份識別領域的全球領導者IDEMIA立志提供值得人民和消費者等信賴的環境，以在實體和數位空間從事重要的日常活動（如支付、聯網和旅遊）。

確保自身的身份安全已成為我們現今生活環境中的關鍵任務。增強身份識別可確保隱私和信任，並提供安全、經身份驗證和可驗證的交易保障，透過支援增強身份識別，我們重塑了對於我們最重大的資產之一（身份）的思考、生產、使用和保護方式，不論針對個人還是物體，在安全至關重要的任何時候、任何地方均是如此。我們為金融、電信、身份識別、公共安全和物聯網(IoT)領域的國際客戶提供增強身份識別。IDEMIA在全球擁有近1.5萬名員工，為180個國家的客戶提供服務。

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關於TPG Telecom

TPG Telecom是新加坡四家行動網路營運商中最新成立的一家，已有超過40萬張SIM卡在其覆蓋全島的先進4G網路啟動，可提供超過99%的戶外覆蓋率。TPG的成功歸功於市場創新，例如在鄰國的免費漫遊上網流量和含有無限上網流量的行動服務免費試用。

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