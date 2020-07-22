TPG Singapore与IDEMIA携手合作

法国库尔布瓦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--增强身份领域的全球领导者IDEMIA今日宣布，他们已在新加坡部署LTE SIM卡，用于支持移动网络运营商TPG Telecom向其新加坡客户提供仅SIM卡套餐。

IDEMIA还为TPG提供了OTA平台，以支持更有效的SIM数据更新，进而为新加坡用户在前往邻国时提供无缝的数据漫游体验。2020年3月31日，TPG推出了广受好评的50GB仅SIM卡套餐，其中包含50GB本地数据流量和在选定国家漫游的高达1GB的免费数据流量。客户可在选定国家旅游时保持联网，而不必为完成漫游设置担心。IDEMIA将继续帮助TPG提供LTE SIM卡和OTA平台，以兑现其致力于无缝、便捷的客户旅程的承诺。

IDEMIA移动运营商业务亚太副总裁Benson Yeo表示：“我们与TPG Telecom的合作彰显IDEMIA在电信业方面的强大专业知识。IDEMIA的一系列SIM卡和解决方案旨在提供最高效、最安全、最流畅的技术，以满足移动通信的连接需求。TPG还可以为最终用户提供无缝体验，因为我们的OTA平台将随时为TPG客户提供准确的网络设置，以在新加坡或在邻国漫游时提供更可靠的覆盖范围。这对于寻求建立强大、忠实的客户群的电信提供商至关重要。我们很高兴能够为TPG在新加坡的扩张之旅提供支持。”

在新加坡商用推出之前，TPG提供了一系列创新服务，例如免费的无限数据流量移动服务试用，以及在选定邻国漫游的免费数据流量。此外，TPG的语音漫游采用“本地路由”，可为客户节省大量资金。

关于IDEMIA

增强身份领域的全球领导者IDEMIA立志提供值得市民和消费者等信赖的环境，以在物理和数字空间开展重要的日常活动（如支付、联网和旅游）。

确保自身的身份安全已成为我们今天所生活的时代的关键任务。增强身份可确保隐私和信任，并提供安全、经身份验证和可验证的交易保障，通过支持增强身份，我们重塑了我们对于我们最重大的资产之一（身份）的思考、生产、使用和保护方式，不论针对个人还是物体，在安全至关重要的任何时候、任何地方均是如此。我们为金融、电信、身份识别、公共安全和物联网(IoT)领域的国际客户提供增强身份。IDEMIA在全球拥有近1.5万名员工，为180个国家的客户提供服务。

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关于TPG Telecom

TPG Telecom是新加坡四家移动网络运营商中最新成立的一家，已有超过40万张SIM卡在其覆盖全岛的先进4G网络激活，可提供超过99%的户外覆盖率。TPG的成功归功于市场创新，例如在邻国漫游的免费数据流量和无限数据流量移动服务免费试用。

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