Andersen Global fortsætter sin ekspansion i Caribien med tilføjelsen af et skatterådgivningsfirma i Granada

Andersen Global har underskrevet en samarbejdsaftale med skatterådgivningsfirmaet JD Consulting i St. George, hvilket markerer Andersen Globals debut i Grenada, idet organisationen fortsætter med at styrke sin voksende tilstedeværelse i Caribien.

JD Consulting blev grundlagt for 19 år siden og er et full service-skatterådgivningsfirma med 3 partnere og mere end 10 eksperter. Johnson Dion, administrerende partner og hans team leverer skattetjenester til private kunder, ejerledede virksomheder, samt små og mellemstore virksomheder. De specialiserer sig i en række sektorer, herunder selskabsskat, personlig skat, moms, skatteplanlægning, skattetvister og voldgift, og tilbyder et komplet udvalg af regnskabstjenester.

”Vi er stolte af at levere uovertrufne løsninger til vores kunder, der gør dem i stand til at trives i nutidens konkurrenceprægede forretningsverden,” sagde Johnson. ”At samarbejde med Andersen Global vil give os mulighed for at være en one-stop shop for vores kunder og tilbyde dem et globalt firmas omfang og bredde af, samtidig med at vi stadig giver dem et personligt fokus og skræddersyede løsninger, der har været vores servicesignatur gennem årene.”

”Vi er i gang med hurtigt at udvide vores globale platform i Caribien og samarbejder med firmaer af høj kvalitet i regionen, der supplerer vores eksisterende medlemsfirmaer og samarbejdsfirmaer globalt,” sagde bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør for Andersen, Mark Vorsatz. ”Johnson og hans team udviser forvaltning, gennemsigtighed og uafhængighed, når de håndterer kundeanliggender og sætter standarden for skattetjenester i Grenada. Tilføjelsen af JD Consulting er endnu en vigtig tilføjelse, idet vi fortsætter vores hurtige vækst i regionen.”

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk separate, uafhængige medlemsfirmaer, bestående af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Siden oprettelsen i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC har Andersen Global nu over 6.000 eksperter globalt og er repræsenteret på over 181 lokaliteter via sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

