Andersen Global poursuit son expansion dans les Caraïbes avec l’ajout d’un cabinet fiscal grenadais

Andersen Global a signé un accord de collaboration avec le cabinet fiscal JD Consulting basé à St-Georges, marquant les débuts d'Andersen Global à la Grenade, tandis que l'organisation continue de renforcer sa présence croissante dans les Caraïbes.

Créé il y a 19 ans, le cabinet fiscal à service complet JD Consulting compte trois associés et plus de dix professionnels. Johnson Dion, associé directeur du bureau, et l’équipe fournissent des services fiscaux à des clients privés, à des entreprises gérées par leurs propriétaires et à des PME. Le cabinet se spécialise dans divers secteurs, y compris la fiscalité des sociétés et des particuliers, la TVA, la planification fiscale, ainsi que les différends et arbitrages fiscaux, en plus d’offrir une gamme complète de services comptables.

« Nous sommes fiers de fournir à nos clients les meilleures solutions de leur catégorie, leur permettant de prospérer dans le monde des affaires concurrentiel d’aujourd’hui », a déclaré Johnson Dion. « La collaboration avec Andersen Global va nous permettre d’agir en qualité de guichet unique pour nos clients et de leur offrir l’étendue et la qualité d’un cabinet mondial tout en leur permettant de bénéficier de l’orientation personnelle et des solutions sur mesure qui constituent notre signature en termes de prestation de services depuis des années. »

« Nous sommes en train de développer rapidement notre plateforme mondiale dans les Caraïbes et nous nous sommes alignés sur les plus grands cabinets de la région de façon à compléter nos cabinets membres et collaborateurs existants à l’échelle mondiale », a déclaré Mark Vorsatz, président d’Andersen Global et PDG d’Andersen. « Johnson et son équipe ont fait leurs preuves en matière d’intendance, de transparence et d’indépendance dans le traitement des affaires de leurs clients et ils ont établi la norme en termes de services fiscaux à la Grenade. À l’heure où nous poursuivons notre croissance rapide dans la région, le ’nouvel ajout de JD Consulting est essentiel.

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 6 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d’une présence sur plus de 181 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

