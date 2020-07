Andersen Global setzt Expansion in Karibik mit grenadischer Steuerberatungsgesellschaft fort

SAN FRANCISCO, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global unterzeichnete ein Kooperationsabkommen mit der in St. George's ansässigen Steuerberatungsfirma JD Consulting und feierte damit das Debüt von Andersen Global in Grenada, während die Organisation ihre wachsende Präsenz in der Karibik weiter verstärkt.

Die vor 19 Jahren gegründete JD Consulting, eine Full-Service-Steuerberatungsgesellschaft, hat drei Partner und mehr als zehn Steuerexperten als Mitarbeiter. Office Managing Partner Johnson Dion und sein Team bieten Steuerdienstleistungen für Privatkunden, inhabergeführte Unternehmen und KMU an. Sie sind auf eine Reihe von Sektoren spezialisiert, darunter Körperschaftssteuer, Personensteuer, Mehrwertsteuer, Steuerplanung, Steuerstreitigkeiten und Schlichtungen, und bieten eine vollständige Palette von Buchhaltungsdienstleistungen an.

„Wir sind stolz darauf, unseren Kunden erstklassige Lösungen zu bieten, die ihnen ermöglichen, in der heutigen wettbewerbsorientierten Geschäftswelt erfolgreich zu sein“, sagte Johnson. „Über die Zusammenarbeit mit Andersen Global erhalten unsere Kunden alles aus einer Hand. Wir können ihnen die Bandbreite und Qualität einer globalen Firma zu bieten, während wir gleichzeitig einen persönlichen Fokus und massgeschneiderte Lösungen anbieten können, die über die Jahre hinweg unser Markenzeichen bei der Erbringung unserer Dienstleistungen waren.“

„Wir bauen unsere globale Plattform in der Karibik rasch aus und haben uns mit hochkarätigen Firmen in der Region zusammengeschlossen, die unsere bestehenden Mitgliedsfirmen und kooperierenden Firmen weltweit ergänzen“, sagte Mark Vorsatz, Andersen Global Chairman und Andersen CEO. „Johnson und sein Team demonstrieren Verantwortungsbewusstsein, Transparenz und Unabhängigkeit bei der Behandlung von Kundenangelegenheiten und setzen den Standard für Steuerdienstleistungen in Grenada. Die Aufnahme von JD Consulting ist eine weitere wichtige Ergänzung, da wir unser schnelles Wachstum in der Region fortsetzen.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 6.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 181 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.