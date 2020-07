Andersen Global gaat door met uitbreiden in het Caribisch gebied met de toevoeging van Grenadaanse belastingfirma

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global tekende een samenwerkingsovereenkomst met de in St. George gevestigde belastingfirma JD Consulting, wat het debuut van Andersen Global in Grenada betekent, waarmee de organisatie haar groeiende aanwezigheid in het Caribisch gebied versterkt.

JD Consulting, een belastingfirma met een volledig dienstenaanbod, is 19 jaar geleden opgericht en heeft drie partners en meer dan 10 professionals in dienst. Johnson Dion, Office Managing Partner, en het team bieden belastingdiensten aan particuliere klanten, door de eigenaar geleide bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen. Zij zijn gespecialiseerd in een reeks sectoren, waaronder ondernemingsbelasting, persoonlijke belasting, btw, belastingplanning, belastinggeschillen en arbitrages en bieden een volledig scala van accountancydiensten.

“We zijn er trots op onze klanten de allerbeste oplossingen te bieden die hen in staat stellen het goed te doen in de huidige competitieve zakenwereld,” aldus Johnson. “Samenwerken met Andersen Global zal ons in staat stellen een one-stop-shop voor onze klanten te zijn en hen de breedte en kwaliteit van een mondiaal bedrijf te bieden, terwijl we hen toch een persoonlijke focus kunnen bieden en maatoplossingen die met de jaren ons dienstverleningskenmerk zijn geworden.”

“We breiden ons wereldwijde platform in het Caribisch gebied snel uit en hebben ons aangesloten bij firma's van hoge kwaliteit in de regio, die onze bestaande aangesloten en samenwerkende firma's wereldwijd aanvullen,” aldus Mark Vorsatz, Chairman van Andersen Global en CEO bij Andersen. “Johnson en zijn team tonen rentmeesterschap, transparantie en onafhankelijkheid bij het afhandelen van klantenaangelegenheden en bepalen de norm voor belastingdiensten in Grenada. De toevoeging van JD Consulting is weer een belangrijke toevoeging, terwijl we onze snelle groei in deze regio voortzetten.”

