ivari choisit la technologie DXC pour transformer les systèmes et les services soutenant la croissance future

TORONTO & TYSONS, Virginie--(BUSINESS WIRE)--L'assureur-vie ivari a choisi la technologie DXC (NYSE : DXC), prestataire de services de classe mondiale ayant l'envergure et l'expérience nécessaires pour mettre efficacement sur le marché des solutions d'assurance, moderniser les systèmes existants et offrir des services d'administration des polices et d'assistance à la clientèle.

ivari a conclu un accord de 25 ans avec DXC pour promouvoir les plateformes et les activités actuelles d'ivari, et offrir également de nouvelles capacités commerciales numériques. L'accord prévoit également la transition vers DXC de certains employés d'ivari issus des services informatique, nouvelles activités, client et opérationnel à partir du 14 septembre 2020. Grâce aux compétences et capacités supplémentaires d'ivari, DXC élabore un centre de prestation de services de processus d'affaires en matière d'assurances au Canada.

« Il s'agit d'une relation à long terme, et nous prévoyons un avenir qui s'annonce passionnant pour ivari et DXC », a déclaré Todd Lawrence, président et directeur général d'ivari. « Nous sommes convaincus que cette collaboration permettra à ivari de continuer à renforcer nos propositions et à respecter nos engagements afin de fournir de précieuses solutions d'assurance aux Canadiens du marché intermédiaire ».

« Avec ivari, DXC s'appuie sur son expérience de leader sur le marché des services de processus d'affaires pour s'implanter au Canada, ouvrant ainsi la voie à une croissance continue pour nos deux entreprises », a déclaré Phil Ratcliff, vice-président et directeur général, Assurance mondiale, DXC Technology. « Notre personnel, nos processus et notre technologie permettent à nos clients de gagner en souplesse sur le marché et à profiter des meilleures pratiques de traitement des assurances. Nous nous réjouissons également d'accueillir les employés d'ivari qui vont rejoindre notre équipe chez DXC ».

À propos d'ivari

Grâce à son réseau national de milliers de conseillers professionnels indépendants, ivari propose une gamme complète de produits d'assurance pour aider les Canadiens à faire le bon choix en fonction de leurs besoins de protection. Les personnes, les produits et les services qui composent ivari ont résisté à l'épreuve du temps et sont présents sur le marché canadien depuis 1928. Les mots clés de notre engagement sont accessibilité et transparence dans toutes nos activités, et nous tiendrons parole.

www.ivari.ca

À propos de DXC Technology

La technologie DXC (NYSE : DXC) permet aux entreprises mondiales de gérer leurs systèmes et opérations essentiels tout en modernisant les TI, en optimisant les architectures de données et en assurant la sécurité et l'évolutivité dans les nuages publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises du monde, qui promeuvent l'innovation depuis plusieurs décennies, font confiance à DXC pour déployer notre pile technologique d'entreprise et atteindre des niveaux supérieurs de performance, de compétitivité et d'expérience client. Pour en savoir plus sur l'historique de DXC et sur l'importance que nous accordons aux personnes, aux clients et à l'exécution opérationnelle, consultez le site www.dxc.technology.

