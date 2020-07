TORONTO & TYSONS, Va.--(BUSINESS WIRE)--Levensverzekeraar Ivari heeft voor DXC Technology (NYSE: DXC) gekozen, een dienstverlener van wereldklasse met schaal en ervaring in het effectief op de markt brengen van verzekeringsoplossingen, het moderniseren van verouderde systemen en het bieden van beleid administratie en klantenservice.

Ivari heeft een overeenkomst van 25 jaar met DXC gesloten om de huidige platforms en activiteiten van Ivari te verbeteren en digitale nieuwe zakelijke mogelijkheden te bieden. De overeenkomst heeft ook een aantal Ivari-medewerkers van de IT-, New Business-, Client Services- en Operations-teams die hun dienst op 14 september 2020 overzetten naar DXC. Met deze aanvullende vaardigheden en mogelijkheden van Ivari, zet DXC een verzekeringscentrum op voor de levering van bedrijfsprocesservices in Canada.

