ivari sceglie DXC Technology per trasformare sistemi e servizi a supporto della crescita futura

TORONTO e TYSONS, Va.--(BUSINESS WIRE)--La compagnia di assicurazioni vita ivari si è affidata a DXC Technology (NYSE: DXC), azienda leader mondiale nel settore dei servizi che, grazie alle dimensioni e all'esperienza maturata, è in grado di proporre soluzioni efficaci al mercato assicurativo, per la modernizzazione dei sistemi già esistenti e per la fornitura di servizi mirati alla gestione delle policy e al supporto clienti.

Per migliorare le sue attuali piattaforme e operazioni, e per usufruire di nuove capacità per il business digitale, ivari ha sottoscritto un accordo venticinquennale con DXC, in base a cui determinati dipendenti dei team IT, New Business, Client Services e Operations confluiranno in DXC a partire dal 14 settembre 2020.

