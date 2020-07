Andersen Global continua expansão do Caribe com a adição da empresa tributária de Granada

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global assinou um Acordo de Colaboração com a empresa tributária de St. George, JD Consulting, marcando a estreia da Andersen Global em Granada, à medida que a organização continua a fortalecer sua presença crescente no Caribe.

Fundada há 19 anos, a JD Consulting, uma firma tributária de serviço completo, possui três parceiros e mais de 10 profissionais na equipe. Johnson Dion, Office Managing Partner e a equipe prestam serviços fiscais a clientes particulares, empresas gerenciadas pelos proprietários e PMEs. Eles se especializam em uma variedade de setores, incluindo impostos corporativos, impostos pessoais, IVA, planejamento tributário, controvérsias e arbitragens tributárias e oferecem uma gama completa de serviços contábeis.

“Orgulhamo-nos de oferecer a nossos clientes as melhores soluções da categoria que lhes permitem prosperar no competitivo mundo dos negócios de hoje”, disse Johnson. “A colaboração com a Andersen Global nos permitirá ser um balcão único para nossos clientes e oferecer a eles a amplitude e a qualidade de uma empresa global, enquanto ainda lhes fornecemos um foco pessoal e soluções personalizadas que foram nossa assinatura de prestação de serviços ao longo dos anos.”

“Estamos expandindo rapidamente nossa plataforma global no Caribe e nos alinhamos com empresas de alta qualidade na região que complementam nossas firmas-membro e firmas colaboradoras existentes globalmente”, disse Mark Vorsatz, presidente global da Andersen e diretor executivo da Andersen. “Johnson e sua equipe demonstram direção, transparência e independência ao lidar com questões do cliente e estabelecem o padrão para serviços fiscais em Granada. A adição da JD Consulting é outra adição importante, pois continuamos nosso rápido crescimento na região.”

