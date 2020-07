ivari beauftragt DXC Technology mit der Optimierung seiner Systeme und Services, um sein zukünftiges Wachstum voranzutreiben

TORONTO und TYSONS, Virginia--(BUSINESS WIRE)--er Lebensversicherer ivari hat DXC Technology (NYSE: DXC), einen erstklassigen Dienstleister mit entsprechender Größe und Erfahrung, um Versicherungslösungen effektiv auf den Markt zu bringen, gewählt, um seine Altsysteme zu modernisieren und Dienstleistungen zur Policenverwaltung und Kundenbetreuung anzubieten.

ivari hat einen 25-Jahres-Vertrag mit DXC abgeschlossen, um die derzeitigen Plattformen und Operationen von ivari weiterzuentwickeln und neue digitale Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen. Der Vertrag sieht außerdem vor, dass einige ivari-Mitarbeiter aus den Teams IT, New Business, Client Services und Operations mit Wirkung zum 14. September 2020 für DXC tätig werden. Mit diesen zusätzlichen Kompetenzen und Ressourcen von ivari baut das DXC ein Dienstleistungszentrum für Versicherungsgeschäftsprozesse in Kanada auf.

„Auf der Basis dieser langfristigen Beziehung sehen wir einer spannenden Zukunft für ivari und DXC voraus“, so Todd Lawrence, President und Chief Executive Officer von ivari. „Wir sind zuversichtlich, dass wir unsere Angebote dank dieser Zusammenarbeit weiter ausbauen und unsere Verpflichtung, dem kanadischen Mittelstand wertvolle Versicherungslösungen anzubieten, erfüllen können.“

„Gemeinsam mit ivari nutzt DXC seine marktführenden Erfahrungen im Bereich der Geschäftsprozess-Services, um in Kanada Niederlassungen zu gründen und so den Weg zu kontinuierlichem Wachstum für unsere beiden Organisationen zu ebnen“, erklärte Phil Ratcliff, Vice President und General Manager, Global Insurance, DXC Technology. „Unsere Mitarbeiter, Prozesse und Technologien helfen unseren Kunden, ihre Marktflexibilität zu erhöhen und von den branchenführenden Best Practices in der Versicherungsabwicklung zu profitieren. Wir heißen die ivari-Mitarbeiter, die sich unserem Team bei DXC anschließen werden, herzlich willkommen.“

Über ivari

Mit einem landesweiten Netzwerk von Tausenden unabhängiger, professioneller Berater bietet ivari eine umfassende Palette von Versicherungsprodukten an, mit denen Kanadier die richtige Wahl für ihren Schutzbedarf treffen können. Die Menschen, Produkte und Dienstleistungen, die ivari ausmachen, haben sich bewährt und sind seit 1928 auf dem kanadischen Markt präsent. Wir haben uns verpflichtet, bei allem, was wir tun, stets offen und transparent zu sein, und wir werden zu unserem Wort stehen.

www.ivari.ca

Über DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) unterstützt globale Unternehmen beim Betrieb ihrer unternehmenskritischen Systeme und Operationen; die Lösungen und Services des Unternehmens sorgen dabei für eine Modernisierung der IT, Optimierung von Datenarchitekturen und Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten und hybriden Clouds. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Innovationsförderung vertrauen die weltweit größten Unternehmen auf den Enterprise Technology Stack von DXC, um ein neues Niveau an Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenzufriedenheit zu erreichen. Weitere Informationen über die Erfolgsgeschichte von DXC und unseren Fokus auf Menschen, Kunden und die operative Umsetzung finden Sie unter www.dxc.technology.

