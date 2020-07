Velodyne Lidar Inc. Anuncia Acuerdo de Licencia de Patente con Hesai Photonics Technology

SAN JOSÉ, California--(BUSINESS WIRE)--Velodyne Lidar, Inc. anunció hoy un acuerdo de licencia global a largo plazo con Hesai Photonics Technology Co., Ltd. que abarca detectores lidar de visión envolvente de 360°. Como resultado de este acuerdo, Velodyne y Hesai han acordado desestimar los procedimientos legales vigentes en los Estados Unidos, Alemania y China que existen entre ambas compañías.

“Creemos que este acuerdo ampliará la adopción de lidar en todo el mundo y salvará vidas”, afirma David Hall, fundador de Velodyne y presidente del Directorio.

El sistema lidar de visión envolvente es un sensor esencial para la conducción autónoma, y los fabricantes de automóviles lo adquieren en todo el mundo en búsqueda del mercado de movilidad autónoma. Desde que David Hall la inventó en 2005, la tecnología ha encontrado muchas más aplicaciones en transporte, robótica industrial y ciudades inteligentes. La relación con Hesai es el tercer acuerdo de licencia más importante para la tecnología lidar fundamental de Velodyne.

Acerca de Velodyne Lidar

