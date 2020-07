Velodyne Lidar Inc. annonce un accord de licence de brevet avec Hesai Photonics Technology

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Velodyne Lidar, Inc. a annoncé aujourd’hui un accord de licence mondial à long terme avec Hesai Photonics Technology Co., Ltd. portant sur les capteurs lidar à vision panoramique à 360°. En conséquence de cet accord, Velodyne et Hesai ont accepté d’annuler les procédures judiciaires en cours aux États-Unis, en Allemagne et en Chine qui existaient entre les deux sociétés.

« Nous pensons que cet accord étendra l’adoption du lidar dans le monde entier et sauvera des vies », déclare David Hall, fondateur et président du conseil d’administration de Velodyne.

Le lidar à vision panoramique est un capteur essentiel pour la conduite autonome et il est acheté dans le monde entier par les constructeurs automobiles qui se lancent sur le marché de l’autonomie. Depuis son invention par David Hall en 2005, la technologie a trouvé de nombreuses autres applications dans les navettes, la robotique industrielle et les villes intelligentes. La relation avec Hesai constitue le troisième accord de licence majeur pour la technologie lidar cruciale de Velodyne.

