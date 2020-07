SAN JOSE, Californië--(BUSINESS WIRE)--Velodyne Lidar, Inc. heeft vandaag een wereldwijde licentieovereenkomst voor lange termijn aangekondigd met Hesai Photonics Technology Co., Ltd. die 360 ° surround-view lidarsensoren omvat. Als gevolg van deze overeenkomst zijn Velodyne en Hesai overeengekomen om de huidige juridische procedures tussen de twee bedrijven in de Verenigde Staten, Duitsland en China te seponeren.

“We denken dat deze overeenkomst de adoptie van lidar wereldwijd zal uitbreiden en levens zal redden”, zegt David Hall, oprichter van Velodyne en voorzitter van de raad van bestuur.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.