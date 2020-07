Northern Data AG : un partenariat de développement réussi avec Gigabyte Technology

FRANCFORT AM MAIN, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87), l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de solutions de calcul haute performance (HPC), a développé des services HPC propriétaires en coopération avec le principal fabricant taïwanais de matériel informatique, Gigabyte Technology (Bourse de Taiwan : 2376, ISIN : TW0002376001).

Le partenariat de Northern Data avec Gigabyte couvre la production, la fourniture et la combinaison de composants. Northern Data teste des processeurs spécifiques (GPU, CPU, etc.) et les sélectionne pour les applications respectives alors que Gigabyte combine ces processeurs avec son architecture de serveur spécialisée. Ce faisant, Gigabyte ajuste les grappes de GPU développées par Northern Data pour répondre à toutes ses exigences techniques. Un cluster GPU est un réseau informatique dans lequel chaque nœud (unité de traitement) est équipé de plusieurs unités de traitement graphique (GPU). Les grappes de GPU à haute densité utilisées dans ces processus sont spécialement conçues pour les applications de calcul haute performance (HPC).

L'architecture de serveur créée sur cette base est le fondement de ce que l'on appelle l'informatique distribuée. L'informatique distribuée consiste à exécuter des logiciels sur plusieurs systèmes informatiques travaillant en parallèle, afin d'accroître leur efficacité, leur fiabilité et leurs performances. Grâce à ces nouveaux clusters de GPU haute densité taillée sur mesure, Northern Data peut répondre aux exigences très spécifiques de ses clients, en leur fournissant la puissance de calcul requise pour leurs applications HPC respectives aussi facilement et efficacement que possible. Ce service sera ensuite utilisé dans les centres de données de Northern Data pour des solutions clients développées individuellement.

Le traitement parallèle des données basé sur les GPU permet d'exécuter des applications HPC très complexes et à forte intensité de calcul de manière efficace, fiable et rapide, en particulier dans les domaines de l'intelligence artificielle et du rendu.

Cette combinaison de l'expertise de Gigabyte dans la fabrication de matériel HPC et de l'expérience de Northern Data dans la gestion et l'orchestration d'installations à grande échelle (avec un logiciel d'IA propriétaire et son propre système de gestion thermique) ouvre de nouvelles possibilités aux clients de Northern Data pour étendre leurs opérations encore plus loin qu'auparavant. Northern Data se distingue des autres fournisseurs par la composition et la combinaison du matériel et des logiciels, par la manière dont ils sont mis à disposition et, surtout, par les prix avantageux proposés aux clients.

"La demande en HPC est en plein essor ; les secteurs du rendu et de l'IA sont d'énormes marchés de croissance. Nous sommes heureux de compter Gigabyte Technologies, l'un des principaux fournisseurs dans le nouveau secteur du HPC, parmi nos partenaires de développement, et nous sommes maintenant ravis d'annoncer ce partenariat commercial", explique Aroosh Thillainathan, PDG de Northern Data AG. Il poursuit : "Nous avons déjà travaillé ensemble sur divers projets HPC basés sur les GPU, car nous pensons que les serveurs de Gigabyte sont parmi les meilleurs matériels au monde pour le HPC. Nous sommes donc très heureux d'approfondir notre partenariat avec un fabricant ayant ce niveau d'expertise et de le voir accompagner notre processus de R&D. Gigabyte est le partenaire stratégique idéal pour nous aider à faire du concept de calcul distribué une réalité pour de nombreuses applications HPC."

Mathis Schultz, directeur financier de Northern Data, ajoute : "Jusqu'à présent, nos clients sont principalement dans le secteur de l'extraction du bitcoin, qui a été la première application HPC à grande échelle. Mais la demande des autres secteurs est en hausse rapide, accélérée en partie par la crise de Covid-19. Le partenariat avec Gigabyte Technologies nous permet de renforcer notre position de leader du marché auprès des clients de l'exploitation du bitcoin, dans de nouveaux secteurs."

Et Thomas Yen, responsable européen de Gigabyte Technologies, d'expliquer : "Nous sommes heureux d'annoncer officiellement notre partenariat avec Northern Data. Nous voyons un grand potentiel dans nos grappes de GPU conçues conjointement. Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec Northern Data en tant que partenaire stratégique et client à fort potentiel dans le domaine du HPC."

À propos de Northern Data :

Northern Data AG développe et construit des solutions d'infrastructure globales dans le domaine du calcul haute performance (HPC). La société propose des solutions dans des domaines tels que l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle, l'analyse de big data, les blockchains, le streaming de jeux et autres. Cette société internationale est née de la fusion de l'entreprise allemande Northern Bitcoin AG et de l'entreprise américaine Whinstone US, Inc. et est aujourd'hui un leader mondial reconnu dans le domaine des solutions HPC. Northern Data propose ses solutions HPC à la fois dans de grands centres de données de pointe stationnaires et dans des centres de données mobiles de haute technologie basés sur des conteneurs, qui peuvent être mis en place n'importe où dans le monde. Elle combine des logiciels et du matériel développés par elle-même avec des concepts intelligents pour un approvisionnement énergétique durable. Au Texas, Northern Data gère le plus grand centre de données HPC des États-Unis et, en même temps, la plus grande installation HPC dédiée au monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.northerndata.de.

À propos de Gigabyte Technology Co., Ltd.

Gigabyte Technology Co., Ltd. est une société basée à Taïwan dont l'activité principale est la production, le conditionnement et la vente de produits des technologies de l'information (TI). La société fournit des cartes mères d'ordinateurs, des cartes graphiques à affichage tridimensionnel (3D), des ordinateurs portables, des tablettes, des ordinateurs personnels (PC), des serveurs, des téléphones intelligents, des dispositifs de réseau à large bande et des produits de communication sans fil, des périphériques informatiques et des produits de stockage en réseau. Elle distribue ses produits principalement à Taïwan, ainsi que dans le reste de l'Asie, en Europe et en Amérique.

