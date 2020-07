Northern Data AG: parceria bem-sucedida de desenvolvimento com a Gigabyte Technology

FRANKFURT AM MAIN (Alemanha)--(BUSINESS WIRE)--A Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87), uma das maiores fornecedoras mundiais de soluções em Computação de Alto Desempenho (HPC, na sua sigla em inglês), desenvolveu serviços patenteados de HPC em cooperação com o principal fabricante de hardware de computador de Taiwan, a Gigabyte Technology (Bolsa de Valores de Taiwan: 2376, ISIN: TW0002376001).

A parceria da Northern Data com a Gigabyte abrange a produção, o fornecimento e a combinação de componentes, onde a Northern Data testa processadores específicos (GPUs, CPUs etc.) e os seleciona para os respectivos aplicativos, e a Gigabyte combina esses processadores com sua arquitetura de servidor especializada. Ao fazer isso, a Gigabyte ajusta os clusters de GPU desenvolvidos pela Northern Data para atender a todos os requisitos técnicos da Northern Data. Um cluster de GPU é uma rede de computadores na qual cada nó (unidade de processamento) está equipado com várias GPU (unidades de processamento gráfico). Os clusters de GPU de alta densidade usados nesses processos são projetados especialmente para aplicativos de HPC.

A arquitetura do servidor criada nesta base é o fundamento da chamada computação distribuída. A computação distribuída envolve a execução de softwares em vários sistemas de computador trabalhando em paralelo, a fim de aumentar sua eficiência, confiabilidade e desempenho. Com esses novos clusters de GPU de alta densidade personalizados, a Northern Data pode atender aos requisitos altamente específicos de seus clientes, fornecendo a eles o poder de computação necessário para seus respectivos aplicativos de HPC da maneira mais fácil e eficiente possível. Esse serviço será usado nos data centers da Northern Data para soluções de clientes desenvolvidas individualmente.

O processamento paralelo de dados baseado em GPU permite que aplicativos de HPC altamente complexos e intensivos em computação sejam executados com eficiência, confiabilidade e rapidez, principalmente nos domínios de inteligência artificial e renderização.

Essa combinação da experiência da Gigabyte na fabricação de hardware HPC e a experiência da Northern Data em gerenciar e orquestrar instalações em grande escala (com software proprietário de IA e seu próprio sistema de gerenciamento térmico) abrem novas oportunidades para os clientes da Northern Data expandirem suas operações ainda mais do que antes. A Northern Data se distingue de outros fornecedores pela composição e combinação de hardware e software, pela forma como é disponibilizada e, acima de tudo, pelos preços favoráveis aos clientes.

“A demanda por HPC está crescendo; os setores de renderização e IA são enormes mercados em crescimento. Temos o prazer de ter a Gigabyte Technologies, um dos principais fornecedores do setor jovem de HPC, como nosso parceiro de desenvolvimento e agora estamos animados em anunciar essa parceria comercial”, explicou Aroosh Thillainathan, CEO da Northern Data AG, que continuou: “Já trabalhamos juntos em vários projetos de HPC baseados em GPU, pois acreditamos que os servidores da Gigabyte estão entre os melhores hardwares para HPC do mundo. Por isso, estamos muito satisfeitos em aprofundar nossa parceria com um fabricante com esse nível de especialização e em acompanhá-lo em nosso processo de P&D. A Gigabyte é o parceiro estratégico certo para nos ajudar a tornar realidade o conceito de computação distribuída para muitos aplicativos de HPC”.

O diretor financeiro da Northern Data, Mathis Schultz, acrescentou: “Até agora, nossos clientes estão predominantemente no setor de mineração de bitcoin, que foi o primeiro aplicativo de HPC em larga escala. Mas a demanda de outros setores está crescendo rapidamente, acelerada em parte pela crise da Covid-19. A parceria com a Gigabyte Technologies nos permite construir nossa posição de líder de mercado com clientes de mineração de bitcoin em novos setores”.

Thomas Yen, chefe europeu da Gigabyte Technologies, explicou: “Temos o prazer de anunciar oficialmente nossa parceria com a Northern Data. Vemos um grande potencial em nossos clusters de GPU projetados em conjunto. Estamos entusiasmados por trabalhar em estreita colaboração com a Northern Data como parceiro estratégico e cliente de alto potencial na área de HPC”.

Sobre a Northern Data:

A Northern Data AG cria e oferece soluções de infraestrutura global no campo da Computação de Alto Desempenho (HPC, na sua sigla em inglês), oferecendo soluções nos campos de aprendizado de máquina e inteligência artificial, análise de big data, aplicativos blockchain, streaming de jogos e outros. Operando internacionalmente, a empresa evoluiu da fusão da alemã Northern Bitcoin AG e da norte-americana Whinstone US, Inc. e agora é líder reconhecida no fornecimento de soluções em HPC no mundo inteiro. A empresa oferece soluções em HPC, estacionárias em grandes data centers de ponta, bem como em data centers móveis de alta tecnologia, que podem ser implementados em qualquer parte do mundo. Ao fazer isso, a Northern Data AG combina software e hardware de desenvolvimento próprio com conceitos inovadores para garantir o fornecimento de energia sustentável e confiável. No Texas, a Northern Data administra o maior data center de HPC dos EUA e, ao mesmo tempo, a maior instalação especializada de HPC do mundo. Mais informações em www.northerndata.de.

Sobre a Gigabyte Technology Co., Ltd.

Gigabyte Technology Co., Ltd. é uma empresa sediada em Taiwan que atua principalmente na produção, processamento e vendas de produtos de tecnologia da informação (TI). A empresa fornece placas-mãe de computadores, placas gráficas tridimensionais (3D), laptops, tablets, computadores pessoais (PCs), servidores, smartphones, dispositivos de rede de banda larga e produtos de comunicação sem fio, periféricos de computadores e produtos de armazenamento em rede. Distribui seus produtos principalmente em Taiwan, assim como no resto da Ásia, Europa e Américas.

Aviso legal:

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra ou subscrição de nenhum valor mobiliário da Northern Data AG e não constitui um prospecto da Northern Data AG. As informações contidas neste comunicado à imprensa não se destinam a formar a base de nenhuma decisão financeira, legal, tributária ou outro tipo de decisão de negócios. Os investimentos ou outras decisões não devem ser tomados apenas com base neste comunicado à imprensa. Como em todos os assuntos comerciais e de investimento, consulte uma assessoria profissional qualificada.

