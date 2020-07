FRANKFURT AM MAIN, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87), een van ‘s werelds grootste leveranciers van high-performance-computing (HPC) -oplossingen, heeft eigen HPC-services ontwikkeld in samenwerking met de toonaangevende Taiwanese computer hardware fabrikant Gigabyte Technology (Taiwan Stock Exchange: 2376, ISIN: TW0002376001).

De samenwerking van Northern Data met Gigabyte omvat de productie, levering en combinatie van componenten, waarbij Northern Data specifieke processors (GPU’s, CPU’s, enz.) test en selecteert voor de respectieve applicaties en Gigabyte combineert deze processors met zijn gespecialiseerde serverarchitectuur. Daarbij past Gigabyte de door Northern Data ontwikkelde GPU-clusters aan om aan alle technische eisen van Northern Data te voldoen. Een GPU-cluster is een computernetwerk waarin elk knooppunt (verwerkingseenheid) is uitgerust met verschillende Graphic Processing Units (GPU). De GPU-clusters met hoge dichtheid die in deze processen worden gebruikt, zijn speciaal ontworpen voor high-performance-computing (HPC) -toepassingen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.