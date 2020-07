Northern Data AG: Asociación de desarrollo exitosa con Gigabyte Technology

FRÁNCFORT DEL MENO, Alemania--(BUSINESS WIRE)--Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87), uno de los mayores proveedores de soluciones de computación de alto rendimiento (high-performance-computing, HPC) del mundo, ha desarrollado servicios de HPC propios en colaboración con el principal fabricante taiwanés de hardware informático, Gigabyte Technology (Bolsa de Taiwán: 2376, ISIN: TW0002376001).

La asociación de Northern Data con Gigabyte abarca la producción, el suministro y la combinación de componentes. Northern Data prueba procesadores específicos (GPU, CPU, etc.) y los selecciona para las aplicaciones respectivas, en tanto que Gigabyte combina estos procesadores con su arquitectura de servidor especializada. De este modo, Gigabyte ajusta los clústeres de GPU desarrollados por Northern Data para cumplir con todos los requisitos técnicos de este. Un clúster de GPU es una red informática en la que cada nodo (unidad de procesamiento) está equipado con varias unidades de procesamiento gráfico (Graphic Processing Unit, GPU). Los clústeres de GPU de alta densidad utilizados en estos procesos están especialmente diseñados para aplicaciones de computación de alto rendimiento (HPC).

La arquitectura de servidores creada sobre esta base es el fundamento de la denominada computación distribuida. La computación distribuida implica la ejecución de software a través de múltiples sistemas informáticos que trabajan en paralelo, con el fin de aumentar su eficiencia, confiabilidad y rendimiento. Con estos nuevos clústeres de GPU de alta densidad hechos a medida, Northern Data puede satisfacer los requisitos altamente específicos de sus clientes, al tiempo que proporciona la potencia de cálculo necesaria para sus respectivas aplicaciones de HPC de la forma más fácil y eficiente posible. Posteriormente, este servicio se utilizará en los centros de datos de Northern Data para soluciones de clientes desarrolladas de manera individual.

El procesamiento paralelo de datos basado en la GPU permite ejecutar de forma eficiente, confiable y rápida aplicaciones de HPC de gran complejidad e intensidad computacional, especialmente en los ámbitos de la inteligencia artificial y el renderizado.

La experiencia de Gigabyte en la fabricación de hardware de HPC combinada con la experiencia de Northern Data en la gestión y organización de instalaciones a gran escala (con software de IA patentado y su propio sistema de gestión térmica) abre nuevas oportunidades para que los clientes de Northern Data escalen sus operaciones aún más que antes. Northern Data se destaca del resto de proveedores por la composición y la combinación del equipo y el programa informático, la forma en que se pone a disposición y, sobre todo, por los precios ventajosos para los clientes.

«La demanda de HPC está en auge; los sectores del renderizado y la IA son mercados de enorme crecimiento. Nos complace contar con Gigabyte Technologies, uno de los principales proveedores del joven sector de la HPC, como nuestro socio de desarrollo, y ahora estamos encantados de anunciar esta asociación empresarial», explica Aroosh Thillainathan, director ejecutivo de Northern Data AG, quien añade: «Ya hemos trabajado juntos en varios proyectos de HPC basados en GPU, ya que creemos que los servidores de Gigabyte se encuentran entre los mejores del mundo en lo que a hardware para HPC se refiere. Por eso, estamos muy satisfechos de profundizar nuestra colaboración con un fabricante con este nivel de experiencia y de que nos acompañe en nuestro proceso de I+D. Gigabyte es el socio estratégico adecuado para ayudarnos a hacer realidad el concepto de computación distribuida para muchas aplicaciones de HPC».

El director financiero de Northern Data, Mathis Schultz, añade: «Hasta ahora, nuestros clientes son predominantemente del sector de la minería de bitcoin, que fue la primera aplicación de HPC a escala masiva. Pero la demanda de otros sectores crece rápidamente, acelerada en parte por la crisis de COVID-19. La asociación con Gigabyte Technologies nos permite construir nuestra posición de liderazgo en el mercado con los clientes de la minería de bitcoin, en nuevos sectores».

Por su parte, Thomas Yen, jefe europeo de Gigabyte Technologies, explica: «Nos complace anunciar oficialmente nuestra asociación con Northern Data. Vemos un gran potencial en nuestros clústeres de GPU diseñados conjuntamente. Nos entusiasma la idea de trabajar estrechamente con Northern Data como socio estratégico y cliente de gran potencial en el campo de la HPC».

Acerca de Northern Data:

Northern Data AG produce y ofrece soluciones de infraestructura global en el campo de la computación de alto rendimiento (High-Performance Computing, HPC) en las áreas de aprendizaje automático e inteligencia artificial, análisis de grandes volúmenes de datos, aplicaciones de cadenas de bloques, streaming de juegos y otras. Con operaciones a nivel internacional, la empresa evolucionó a partir de la fusión de la alemana Northern Bitcoin AG y la norteamericana Whinstone US, Inc. Actualmente es un líder reconocido en la provisión de soluciones HPC en todo el mundo. Northern Data AG ofrece soluciones HPC, tanto fijas en grandes centros de datos de última generación como en centros de datos móviles de alta tecnología, que pueden estar ubicados en cualquier lugar del mundo. Para ello, combina software y hardware de desarrollo propio con conceptos novedosos para asegurar un suministro de energía sostenible y confiable. En Texas, Northern Data construye actualmente el mayor centro de datos HPC de los EE. UU. y, al mismo tiempo, la mayor instalación dedicada a HPC del mundo. Para obtener más información, visite www.northerndata.de.

Acerca de Gigabyte Technology Co., Ltd.

Gigabyte Technology Co., Ltd. es una empresa con sede en Taiwán que se dedica principalmente a la producción, el procesamiento y la venta de productos de tecnología de la información (TI). La empresa suministra placas madre de computadoras, tarjetas gráficas de visualización tridimensional (3D), computadoras portátiles, tabletas, computadoras personales (PC), servidores, teléfonos inteligentes, dispositivos de red de banda ancha y productos de comunicación inalámbrica, periféricos de computadora y productos de almacenamiento en red. Distribuye sus productos principalmente dentro de Taiwán, así como al resto de Asia, Europa y América.

Exención de responsabilidad:

El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra o suscripción de ningún valor de Northern Data AG. Tampoco constituye un prospecto de valores de Northern Data AG. La información contenida en el presente comunicado de prensa no pretende servir como base para decisiones financieras, legales, fiscales ni de otro tipo. Las decisiones de inversión o de otro tipo no deben tomarse únicamente sobre la base de este comunicado de prensa. Como en todos los asuntos relacionados con negocios e inversiones, se recomienda buscar asesoramiento profesional calificado.

Idioma: Inglés Empresa: Northern Data AG Thurn-und-Taxis-Platz 6 60313 Fráncfort del Meno Alemania Teléfono: +49 69 34 87 52 25 Correo electrónico: info@northerndata.de Internet: www.northerndata.de ISIN: DE000A0SMU87 WKN: A0SMU8 Cotiza en: Mercado no oficial regulado en Berlín, Düsseldorf, Fráncfort, Múnich (m:access), Bolsa de Comercio ID de EQS News: 1097883

