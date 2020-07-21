Halliburton与微软和埃森哲达成战略协议，以提升数字化能力

休斯敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Halliburton (NYSE: HAL)、微软公司(Microsoft Corp., Nasdaq: MSFT)和埃森哲(Accenture, NYSE: ACN)今日宣布，三方已达成一个五年期的战略协议，以提升Halliburton在Microsoft Azure上的数字化能力。

根据这一协议，Halliburton将通过以下方式完成向云数字平台的迁移，并完善其客户产品：

完善实时平台，为扩大后的远程作业提供支持

利用采用机器学习和人工智能的Halliburton Data Lake来改善分析能力，以及

加速新技术和应用的部署，包括SOC2合规技术，以加强Halliburton的总体系统可靠性和安全性。

Halliburton董事长、总裁兼首席执行官Jeff Miller表示：“与微软和埃森哲达成的战略协议是我们在采用新技术和应用方面迈出的重要一步，我们可以借此提升我们数字功能、获取额外的业务灵活性，并减少资本支出。令我们感到兴奋的是，该协议不仅会造福我们的客户和雇员，同时也为进一步利用我们在软件交付方面采用的开放构架创造了机会。”

微软全球商务业务执行副总裁Judson Althoff表示：“向云端迁移能够让各大公司打造具有市场塑造效应的客户产品，并带来切实的商业成果。借助与Halliburton和埃森哲达成的这一联盟，我们将应用云的力量来释放数字化能力，继而造福Halliburton及其客户。”

该协议还将把所有的Halliburton物理数据中心迁移至Azure，此举将在全球范围内提供企业级别的云服务，并具有可持续性的优点。埃森哲将与微软紧密合作，并携手双方成立的合资企业Avanade，帮助将Halliburton的数字功能和业务关键型应用迁移至Azure。埃森哲将利用其全面的云迁移框架，此举将把工业化的能力与专属工具、方法和自动化融合在一起，继而加速Halliburton的数据中心迁移，并提供额外的转型机会。

埃森哲首席执行官Julie Sweet表示：“企业只有在拥有强大的云端基础之后才能打造数字核心，并将其在某项业务中迅速规模化。Halliburton意识到，这个至关重要的基础所提供的创新、效率和人才优势将让公司能够以不同方式迅速地开展业务。我们十分自豪能够参与这一颠覆性的转变，它基于我们与Halliburton和微软由来已久的合作历史。”

三家公司预计将于2022年完成这一阶段式迁移。

关于微软

在这个移动至上、云端至上的世界中，微软(Nasdaq “MSFT” @microsoft)是平台和生产力领域的领军企业，其使命是赋予地球上每个人和每个组织更多的权能，以获致更多成就。

关于Halliburton

Halliburton成立于1919年，是全球能源行业最大的产品和服务提供商之一。公司拥有约5万名雇员，他们来自于80多个国家的140个民族。Halliburton致力于帮助其客户实现其油藏整个生命周期的价值最大化，从油藏定位和地质数据管理一直到钻井和地层评估、油井建造和完井，以及资产整个生命周期的生产优化。敬请访问公司网站www.halliburton.com，或通过Facebook、Twitter、LinkedIn、Instagram和YouTube与我们联系。

关于埃森哲

埃森哲是全球领先的专业服务公司，在战略、咨询、互动、技术和运营方面提供各种不同的服务，并为所有这些服务配备了数字化能力。埃森哲将其在40多个行业所积累的无与伦比的经验和专业能力相结合，并辅之以全球最大的先进技术与智能操作(Advanced Technology and Intelligent Operations)中心网络。借助服务于120多个国家的客户的逾51.3万员工，埃森哲将持续创新，以帮助客户改善其业绩，并在整个企业中创造持久价值。请访问： www.accenture.com。

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