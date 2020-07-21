Halliburton與微軟和埃森哲達成策略性協定，以提升數位能力

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Halliburton (NYSE: HAL)、微軟公司(Microsoft Corp., Nasdaq: MSFT)和埃森哲(Accenture, NYSE: ACN)今日宣佈，三方已達成五年期的策略性協定，以提升Halliburton在Microsoft Azure上的數位能力。

根據這一協定，Halliburton將透過以下方式完成向雲端數位平臺的遷移，並強化其客戶產品：

強化即時平臺，為擴大後的遠距作業提供支援

利用採用機器學習和人工智慧的Halliburton Data Lake來改善分析能力，以及

加速部署新科技和應用程式，包括SOC2法規遵循技術，以加強Halliburton的整體系統可靠性和安全性。

Halliburton董事長、總裁兼執行長Jeff Miller表示：「與微軟和埃森哲達成的策略性協定是我們在採用新科技和應用程式方面邁出的重要一步，我們可以藉此提升數位能力、驅動額外的業務靈活性，並減少資本支出。令我們感到興奮的是，該協定不僅會造福我們的客戶和員工，同時也為進一步利用我們在軟體交付方面採用的開放架構創造了機會。」

微軟全球商務業務執行副總裁Judson Althoff表示：「向雲端遷移能夠讓企業打造具有市場塑造效應的客戶產品，並帶來切實的商業成果。透過與Halliburton和埃森哲達成的這一聯盟，我們將應用雲端的力量來釋放數位能力，繼而造福Halliburton及其客戶。」

該協定還將把所有的Halliburton實體資料中心遷移至Azure，此舉將以全球規模提供企業等級的雲端服務，並具有永續性的優點。埃森哲將與微軟密切合作，並攜手雙方成立的合資企業Avanade，協助將Halliburton的數位能力和業務關鍵型應用程式遷移至Azure。埃森哲將利用其全面的雲端遷移架構，此舉將把工業化能力與專屬工具、方法和自動化融合在一起，繼而加速Halliburton的資料中心遷移，並提供額外的轉型機會。

埃森哲執行長Julie Sweet表示：「只有在擁有強大的雲端基礎之後，企業才能打造數位核心並在整個企業中迅速規模化。Halliburton意識到，這個至關重要的基礎所提供的創新、效率和人才優勢，將讓公司能夠以不同的方式迅速處理業務。我們十分自豪能夠參與這一顛覆性的轉變，此植基於我們與Halliburton和微軟由來已久的合作歷史。」

三家公司可望於2022年完成這一階段式遷移。

關於微軟

在行動至上、雲端至上的世界中，微軟(Nasdaq “MSFT” @microsoft)是首屈一指的平臺和生產力企業，其使命是賦予地球上每個人和每個組織更多權能，以獲致更多成就。

關於Halliburton

Halliburton成立於1919年，是全球能源產業最大的產品和服務提供者之一。公司擁有約5萬名員工，他們來自於80多個國家的140個民族。Halliburton協助其客戶擴大油藏在整個生命週期中的價值，從油藏定位和地質資料管理，一直到鑽井和地層評估、油井建造和完井，以及資產整個生命週期的生產最佳化。敬請瀏覽公司網站www.halliburton.com，在Facebook、Twitter、LinkedIn、Instagram和YouTube上與我們互聯。

關於埃森哲

埃森哲是全球首屈一指的專業服務公司，在策略、諮詢、互動、科技和營運方面提供各種不同的服務，並為所有這些服務配備數位能力。埃森哲結合其在40多個產業所累積的無與倫比的經驗和專業能力，並輔之以全球最大的先進科技與智慧操作(Advanced Technology and Intelligent Operations)中心網路。埃森哲擁有51.3萬名員工，在120多個國家為客戶提供服務，並將持續創新以協助客戶改善績效及在整個企業中創造持久價值。請造訪： www.accenture.com。

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