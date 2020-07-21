禾赛科技与美国威力登激光雷达公司（Velodyne Lidar Inc.）联合声明书

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--禾赛科技与美国威力登激光雷达公司郑重宣布两家公司已经达成了长期的全球专利交叉许可协议。这项互惠互利的协议不仅涵盖众多旋转式激光雷达产品，而且涵盖双方公司已有的与未来的全部专利。此外，威力登与禾赛科技将撤销双方在美国、德国和中国地区涉诉的所有案件。威力登与禾赛科技将共同期望为实时3D传感应用市场提供高度多样化的产品，从而推动自动驾驶行业和其他相关行业的发展。