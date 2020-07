Le groupe Jefferies met en œuvre la solution de conformité de Behavox pour améliorer la rapidité et la souplesse des activités de gestion globale des risques

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Behavox, qui offre l'unique plateforme d'exploitation de données basée sur l'IA au monde permettant aux entreprises d'agréger, d'analyser et de réagir sur l'ensemble des données de leur entreprise, a annoncé aujourd'hui que Jefferies Group LLC, la plus grande banque d'investissement indépendante au monde, dont le siège social se trouve aux États-Unis, a adopté et mis en œuvre avec succès la solution de conformité de Behavox pour l'ensemble de ses activités internationales.

Ce partenariat technologique soutient une culture de conformité progressive chez Jefferies. Jefferies s'est associé à Behavox pour faire progresser et améliorer son programme de conformité pour l'ensemble des opérations internationales de l'entreprise après une démonstration rigoureuse de faisabilité et des tests de performance exhaustifs, suivis de la mise en œuvre pour une durée d'un an de la solution de conformité de Behavox.

« Grâce à une mise en œuvre sans heurts de la plateforme de Behavox dans nos systèmes, Jefferies est maintenant en mesure de gérer ses risques avec davantage de précision et de rapidité qu'auparavant », a déclaré Lauri Scoran, directrice de la conformité chez Jefferies. « Behavox protège notre entreprise internationale et nos précieux collaborateurs tout en répondant à nos rigoureuses exigences réglementaires et commerciales. Jefferies fera d'importantes économies opérationnelles grâce à la solution de conformité de Behavox dans les années à venir ».

Jefferies a cherché à intégrer de nouveaux types de données et de nouveaux flux de travail avec pour objectif ultime d'améliorer sa solution de conformité mondiale. Behavox a fait preuve à la fois de souplesse et d'adaptabilité pour intégrer les exigences commerciales évolutives et les exigences légales et réglementaires strictes de Jefferies. Behavox a garanti un déploiement parfait, tout en permettant de mettre en œuvre et de valider les nouveaux flux de travail et d'assurer la formation des utilisateurs.

Mme Scoran a poursuivi en affirmant : « Behavox s'est révélé un excellent partenaire. Après un an de planification, d'analyse et d'exécution des exigences de conformité, notre équipe peut désormais concentrer davantage ses efforts sur l'évolution des réglementations et la protection de nos précieux collaborateurs. Nous avons été très impressionnés par l'environnement hybride, les améliorations de l'interface utilisateur, les rapports personnalisés et les innombrables sessions de formation que Behavox a fournies à notre entreprise lors du processus de mise en œuvre ».

Jefferies a adopté la solution de conformité de Behavox afin de répondre aux nouvelles exigences du marché et se préparer aux toutes dernières réglementations tout s'appuyant sur la solution de cloud computing de Behavox qui permet de faire des économies grâce en diminuant les coûts des centres de données, des logiciels et du matériel. Bien que la pandémie ait mis la pression sur de nombreuses entreprises et changé à jamais le personnel, la solution de cloud computing de Behavox a permis à l'entreprise de mettre en œuvre de manière harmonieuse la solution de conformité améliorée chez Jefferies, en respectant les délais et le budget impartis.

Marty DeMonte, directeur général et DSI de Jefferies, a déclaré : « Jefferies a décidé de conclure un partenariat avec Behavox en raison de sa technologie et de son modèle de soutien réactif. Nous sommes très satisfaits de la mise en œuvre harmonieuse de Behavox et de la souplesse de la plateforme, et nous nous réjouissons d'un partenariat à long terme avec Behavox ».

Même après avoir mis en œuvre avec succès cette étape de conformité chez Jefferies, Behavox continue à concentrer ses efforts et s'engage à poursuivre cette étroite collaboration avec Jefferies afin d'apporter des renforcements de la conformité et préparer l'avenir.

« Alors que les entreprises s'adaptent à ce nouvel environnement, il est important désormais d'investir massivement dans les technologies agiles afin de garantir que les programmes de conformité déterminent correctement les véritables risques réglementaires », a déclaré Nabeel Ebrahim, directeur des recettes. « Jefferies comprend la nécessité de maintenir souplesse et rapidité, quel que soit l'environnement de travail. Pour Jefferies, il était impératif que sa solution Behavox se déploie rapidement et sans heurts dans ses activités internationales, en particulier avec de nombreux collaborateurs travaillant à distance. Ensemble, Jefferies et Behavox ont travaillé d'arrache-pied pour assurer des tests rigoureux et une mise en œuvre sans heurts, permettant ainsi un déploiement dans un délai record ».

Grâce à des algorithmes d'apprentissage automatique développés sur la base de 16 ans de procédures de recouvrement envers des commerçants et des banques du monde entier, le logiciel de Behavox permet aux équipes de gestion et aux responsables de la conformité de détecter en temps réel les cas d'abus de marché, de menaces internes, de collusion et de comportement irresponsable.

La capacité de la solution de Behavox à fournir une couverture mondiale des exigences de conformité sur divers marchés est essentielle pour Jefferies ainsi que pour d'autres entreprises internationales. Behavox s'aligne sur les réglementations financières, telles que Dodd-Frank, MAR, FCPA, SMR & MiFID II, et satisfait aux exigences des régulateurs les plus exigeants (FINRA, CFTC, FCA, etc.).

La mise en œuvre sans heurts du logiciel de mise en service de Behavox chez Jefferies n'est que l'un des derniers développements de cette entreprise d'IA à forte croissance. En juin, Behavox a annoncé qu'elle renforçait son investissement au Canada par l'expansion de ses bureaux à Montréal.

À propos de Behavox Ltd.

Behavox est la principale plateforme d'exploitation de données de bout en bout qui permet aux organisations d'agréger, d'analyser et de réagir sur leurs données internes. En tant qu'entreprise technologique à forte croissance, notre mission est d'organiser et de rendre utiles toutes les données de communication sur la planète. Grâce à des analyses avancées et à l'apprentissage machine, Behavox est le point d'entrée unique des données internes de votre entreprise.

Behavox, fondée en 2014, a son siège à New York et possède des bureaux à Londres, Singapour et Montréal. Pour de plus amples informations, veuillez cliquer ici.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.