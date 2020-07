Biocon Biologics et Voluntis s'associent dans une collaboration mondiale sur les thérapies digitales pour les insulines

BANGALORE, Inde & PARIS & LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Biocon Biologics India Limited, une entreprise intégrée dédiée aux biosimilaires, filiale de Biocon Ltd. (code ESB : 532523, NSE : BIOCON), et Voluntis (Paris:VTX) (Euronext Paris, Ticker : VTX - ISIN : FR0004183960), un leader des thérapies digitales, annoncent aujourd'hui un accord de collaboration mondiale entre Biocon Sdn. Bhd., filiale de Biocon Biologics, Malaisie, et Voluntis pour développer et distribuer des thérapies digitales innovantes afin d’aider les personnes diabétiques traitées par des traitements biologiques.

Avec cet accord de licence, Biocon Biologics sera l'une des premières sociétés d'insuline à proposer une thérapie digitale validée, homologuée par la Food and Drug Administration Américaine et portant le marquage CE, Insulia®, aux patients atteints de diabète de type 2, sur plusieurs marchés dans le monde. Insulia® fournit des recommandations automatisées de doses d'insuline permettant aux personnes diabétiques de gérer eux-mêmes leur traitement et aux équipes de soins de surveiller leurs progrès à distance.

Insulia® est la première thérapie digitale homologuée réglementairement à délivrer de manière automatisée des recommandations de doses pour tous les types d’insuline basale. Le besoin pour des solutions permettant le traitement à domicile et la télémédecine s’est fortement accru dans le monde entier, certains systèmes de santé remboursant les thérapies digitales aux patients éligibles.

Biocon Biologics aspire à réimaginer l'écosystème autour des patients en développant un modèle basé sur la technologie afin de personnaliser les soins au-delà du médicament et réduire les coûts associés à la prise en charge. En lien avec la philosophie de l'entreprise, cette démarche place les patients au cœur de l’activité. La collecte des retours des utilisateurs par le biais de plateformes numériques permet une analyse plus fine des besoins et l’orientation des plans de développement autour du patient. En s'appuyant sur les meilleures thérapies digitales, Biocon Biologics veut améliorer l'expérience du patient.

Christiane Hamacher, Directrice Générale de Biocon Biologics : " Nous sommes ravis de collaborer avec Voluntis autour de cette thérapie digitale unique qui a reçu l'homologation de la FDA et le marquage CE, pour aider à gérer le traitement du diabète de type 2. Biocon Biologics sera l'une des premières entreprises d'insuline au monde à proposer cette innovation au profit des personnes atteintes de diabète. Nous pensons que le couplage de nos produits avec une thérapie digitale contribuera à améliorer les résultats pour les patients et à réduire les coûts pour les systèmes de santé à long terme. Nous sommes engagés à avoir un impact positif sur la vie des patients grâce à des solutions innovantes. "

Pierre Leurent, PDG de Voluntis : " Nous sommes ravis de nous associer à Biocon Biologics, un acteur mondial de premier plan, qui s'engage à rendre les produits biologiques de qualité accessibles pour les patients. En combinant les meilleures solutions numériques et thérapeutiques de leur catégorie, nous voulons transformer les expériences de traitement et faire progresser de nouveaux modèles commerciaux. Cette collaboration aidera les patients du monde entier à obtenir des résultats optimaux dans leur parcours avec l'insuline. Elle illustre l'importance croissante des thérapies digitales dans le cadre des nouvelles pratiques de soins ".

Une fois développé, le compagnon digital Insulia® sera proposé aux personnes atteintes de diabète de type 2 utilisant les insulines de Biocon Biologics, dans des marchés mondiaux clés. À l'avenir, en étendant la plateforme Insulia® à sa gamme complète d’insulines, notamment l'insuline humaine recombinante, l'insuline Glargine et l'Insuline Aspart, Biocon Biologics créera un portefeuille complet de thérapies digitales pour les patients.

Notes - Marquage CE : le marquage Conformité Européenne (CE) est défini comme le marquage de conformité obligatoire de l'Union européenne (UE) pour réglementer les biens vendus dans l'Espace économique européen (EEE) depuis 1985. Il indique qu'un produit a été évalué et jugé conforme aux exigences de l'UE en matière de sécurité et de santé.

À propos d'Insulia

Insulia® fournit des recommandations automatisées de dose d'insuline ainsi que des messages de coaching pour les personnes souffrant de diabète de type 2, tout en permettant aux équipes soignantes de suivre l’évolution des patients à distance. Un professionnel de la santé prescrit Insulia® en utilisant son portail web dédié, qui lui permet de définir les règles du plan de traitement utilisées pour ajuster la dose d'insuline basale en fonction des besoins spécifiques du patient. L'utilisateur reçoit ensuite un code d'activation pour démarrer son application personnalisée. Une fois téléchargée, l'application utilise les résultats de la glycémie et tout symptôme d'hypoglycémie pour recommander des doses en temps réel. Celles-ci sont ajustées en permanence en utilisant des algorithmes cliniques intégrés à l'application. Les données sont partagées automatiquement avec l'équipe soignante, afin qu’elle puisse suivre à distance les progrès du patient vers ses objectifs par le biais de notifications personnalisées. Ceci permet aux professionnels de santé de délivrer des services de télémédecine personnalisés, une pratique de plus en plus soutenue par les organismes payeurs dans le monde. Pour plus d'informations : http://www.insulia.com

À propos de Biocon Biologics India Ltd.

Filiale de Biocon Limited, Biocon Biologics India Limited, occupe une position unique dans le monde en tant qu'entreprise intégrée dédiée aux biosimilaires. S'appuyant sur quatre piliers, les patients, les collaborateurs, les partenaires et les clients, Biocon Biologics s'engage à transformer la santé et à transformer les vies. Biocon Biologics mobilise une science de pointe, des plateformes technologiques innovantes et des capacités de recherche et développement avancées pour réduire les coûts des traitements tout en améliorant l’efficacité des soins. Elle dispose d'une plateforme de 28 molécules biosimilaires dans les domaines du diabète, de l'oncologie, de l'immunologie, de la dermatologie, de l'ophtalmologie, de la neurologie, de la rhumatologie et des maladies inflammatoires. Cinq molécules du portefeuille de Biocon Biologics sont sorties des laboratoires, dont trois ont été commercialisées sur des marchés développés comme l'UE, l'Australie, les États-Unis, le Canada et le Japon. Elle aspire à mettre à disposition de 5 millions de patients ses biosimilaires et à atteindre un revenu d'un milliard de dollars en 2022. Suivez-nous sur Twitter : @BioconBiologics

À propos de Biocon Limited

Biocon Limited, cotée en bourse en 2004 (code ESB : 532523, NSE Id : BIOCON, ISIN Id : INE376G01013), est une société biopharmaceutique mondiale à la pointe de l'innovation, qui s’est engagée à améliorer l'accès aux thérapies complexes pour les maladies chroniques comme le diabète, le cancer et les maladies auto-immunes. Elle a développé et commercialisé de nouveaux produits biologiques, des biosimilaires et des API à petites molécules complexes en Inde et sur plusieurs marchés mondiaux clés, ainsi que des formulations génériques aux États-Unis et en Europe. Elle dispose également d'un pipeline de nouveaux actifs prometteurs dans le domaine de l'immunothérapie en cours de développement. www.biocon.com Suivez-nous sur Twitter : @bioconlimited

À propos de Voluntis

Voluntis développe des thérapies digitales pour aider les patients atteints de maladies chroniques à mieux gérer leur traitement au quotidien afin d’en améliorer l’efficacité. Composées d'applications mobile et web, les solutions de Voluntis délivrent instantanément des recommandations personnalisées au patient et à son équipe soignante afin, par exemple, d'ajuster le dosage d'un traitement, d'en gérer les effets secondaires ou de surveiller des symptômes, tout en permettant un suivi du patient à distance. Ces recommandations sont générées grâce à des algorithmes médicaux digitalisés. Exploitant sa plateforme Theraxium, Voluntis a développé de multiples thérapies digitales, notamment en diabète et en oncologie. Voluntis a établi des partenariats de longue durée avec des entreprises de premier plan dans le domaine des sciences de la vie. Basé à Boston et Paris, France, Voluntis est un membre fondateur de la Digital Therapeutics Alliance. Pour en savoir plus : www.voluntis.com