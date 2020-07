Jetcraft, première entreprise à proposer le traitement antimicrobien MicroShield 360 de F/LIST

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Jetcraft, le leader mondial des ventes et acquisitions d’avions d’affaires, agit en tant que client de lancement du programme de traitement MicroShield 360 de F/LIST, spécialisé dans les intérieurs. Ce programme protège du SRAS-CoV-2 * ainsi que d'autres agents pathogènes pouvant potentiellement vivre sur les surfaces de la cabine.

De plus, Jetcraft est le premier distributeur d'avions à utiliser MicroShield 360. Le système de revêtement s’applique à tous les appareils en service acquis par l'intermédiaire de la société, et à compter du 14 juillet, à tous les avions de l'inventaire appartenant à Jetcraft et en état de voler.

Chad Anderson, président de Jetcraft, a déclaré : « MicroShield 360 correspond à l'une des nombreuses façons dont nous élargissons notre offre afin de répondre aux besoins des clients pendant le Covid-19. Nous sommes heureux d'être le premier distributeur d'avions à adopter ce traitement, les acquéreurs peuvent être confiants car leur santé est protégée lorsqu'ils achètent directement auprès de Jetcraft. »

« Nos deux premiers avions, un Bombardier Challenger 604 et un Global 5000, ont été traités par F/LIST le 14 juillet. J'ai été très impressionné par la rapidité du traitement, qui pour une année entière de protection, n'a duré que deux heures en tout et pour tout. »

MicroShield 360 est un système de revêtement antimicrobien incolore, inodore et sûr pour tous les intérieurs d'avion. Les propriétaires peuvent avoir l’assurance qu'il est respectueux de l’environnement, non toxique et hypoallergénique, et qu’il ne causera aucun dommage à la cabine de leur avion.

L'application à l’intérieur se déroule en deux parties : un désinfectant initial afin de stériliser la cabine, suivi de l'application du traitement MicroShield 360, qui forme une barrière de pointes nanoscopiques. Les pointes détruisent physiquement les agents pathogènes en perçant les membranes cellulaires, les empêchant ainsi d'adhérer à une surface et de la contaminer.

Le traitement MicroShield 360 s’applique à l’aide d’un pulvérisateur électrostatique qui génère une adhérence moléculaire à la surface de la cabine égale à 40 fois la force de gravité. Par conséquent, le système est extrêmement résistant à l'abrasion. Associé à un nettoyage régulier, le traitement garantit une auto-désinfectation efficace de toutes les surfaces pendant plus de 12 mois.

Sean Johnson, PDG de F/LIST Canada, a ajouté : « Dans le climat actuel, il est important d’accorder une attention toute particulière à votre santé et à la propreté de votre environnement, en particulier lorsque vous voyagez. Grâce au partenariat de F/List et Jetcraft, MicroShield 360 est immédiatement proposé aux nouveaux propriétaires d'aéronefs, nous permettant ainsi de souligner à quel point les voyages privés peuvent être sûrs, réglementés et confortables. F/List est depuis longtemps connu pour ses technologies innovantes améliorant l'expérience en cabine, et MicroShield 360 s'intègre parfaitement dans cette catégorie. »

Tous les traitements MicroShield 360 sont soumis à l'approbation de Jetcraft. Certaines exclusions s'appliquent.

*Le SARS-CoV-2 est le virus à l’origine du Covid-19.

À propos de Jetcraft

Jetcraft est le leader des ventes d'avions à l'international, le marketing et les stratégies de propriété, avec plus de 20 bureaux régionaux répartis dans le monde entier. La réussite inégalée de Jetcraft durant plus de 55 années d'expérience dans l'aviation commerciale lui vaut une excellente renommée, avec une clientèle d'exception, un vaste réseau de partenaires et un des inventaires les plus fournis du secteur.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.jetcraft.com

À propos de F/LIST

F/LIST est un fournisseur mondial d'intérieurs pour avions d'affaires, yachts et résidences, il emploie plus de 900 employés sur huit sites en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique. Passion, fiabilité et esprit visionnaire définissent chaque étape de cette entreprise familiale autrichienne.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site https://f-list.at/en/

