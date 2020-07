《氣候宣言》和We Mean Business聯盟合作推出全方位行動，幫助企業推行更具雄心的碳減排目標

西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--亞馬遜(Amazon, NASDAQ: AMZN)和We Mean Business今天宣布,雙方已合作推出世界最全面的行動,幫助企業推行更具雄心的碳減排目標。We Mean Business是與企業合作加快向零碳經濟轉型的全球非營利性組織聯盟,與其合作的企業超過1,200家,總市值超過24.8兆美元,他們共同推動氣候變遷方面的商業行動和政策目標,提高將全球暖化限制在1.5°C的可能性。

合作將:

鼓勵企業發揮領導作用,加快實現其達到《氣候宣言》(The Climate Pledge)要求的目標,《氣候宣言》是亞馬遜和Global Optimism共同推出的倡議,承諾到2040年實現淨零碳排放,比《巴黎協定》(Paris Agreement)提前十年。

動員供應鏈,包括中小企業(SME),就氣候變遷採取重大的直接行動並加以推廣。

幫助企業明確如何以雄心勃勃而又負責任的方式可靠地將以自然為本的解決方案納入其氣候策略中。

We Mean Business聯盟執行長María Mendiluce表示:「科學研究結果非常明確。我們必須將升溫幅度限制在1.5°C。憑藉IKEA Foundation的深謀遠慮以及We Mean Business聯盟合作夥伴的不懈努力,商界已經採取了大膽的氣候相關行動。透過《氣候宣言》,我們將進一步加快速度。憑藉對合作與創新的承諾,到2040年那些處於領先地位的企業能夠實現淨零碳排放目標。為了做到這一點,我們必須加快供應鏈行動,除了深度去碳之外,還必須以一種強有力的方式找到以自然為本的解決方案。我們很高興與亞馬遜合作,他們對於解決氣候危機已經表現出無畏的領導力和深切的承諾。」

亞馬遜創辦人兼執行長Jeff Bezos表示:「氣候危機問題的大小和規模要求商界齊心協力,共同制定、投資和實施大膽的去碳計畫,幫助保護我們的地球。沒有哪家企業能夠僅憑一己之力解決這個問題。我們期待與We Mean Business聯盟合作,鼓勵全世界的企業加快各自因應氣候變遷的步伐。」

聯合國前氣候變遷工作負責人、Global Optimism共同創辦人Christiana Figueres表示:「氣候變遷關乎每一個人的利益。與We Mean Business聯盟攜手將進一步深化和拓寬《氣候宣言》合作,對此我感到十分高興。我們不能在去碳的道路上閒庭信步了——科學告訴我們,時間不等人。如果我們要做得更好,各種規模的企業都需要努力保障經濟不受到氣候危機顛覆性和破壞性的影響,它會傷害我們每一個人。大公司努力實現自身業務去碳,同時支持中小企業以整體經濟的方式隨之而動,這具有重要的意義。」

透過此次合作,We Mean Business聯盟和《氣候宣言》將啟動迄今規模最大的行動,鼓勵私營部門到2040年實現淨零碳排放——比《巴黎協定》提前十年。此次合作將證明,企業領袖能夠在氣候行動中走得更遠、走得更快。

核心合作措施包括:

We Mean Business聯盟將鼓勵企業除了履行對We Mean Business的現有承諾之外,同時履行《氣候宣言》的承諾,從而加速實現目標。現有承諾包括根據科學減碳目標(Science Based Targets)倡議得出的氣候科學資料制定減排目標,以及透過RE100倡議承諾實現100%可再生能源電力等等。

We Mean Business聯盟將與企業接觸,以幫助加速供應鏈行動(其他間接排放)。這項工作將涉及大型企業及其供應鏈,提供框架、行動和報告工具套件並培養能力,從而鼓勵供應商,尤其是中小企業,加強推動其氣候目標。

We Mean Business聯盟和《氣候宣言》將共同支持2020年5月發布的《以自然為本的解決方案的四項原則》(Four Principles for Nature-Based Solutions),該《原則》是幫助企業決策者辨別可靠碳減排專案和評估再生投資的框架。快速減排依然是所有企業的重中之重。透過這項工作,企業除了在其直接業務和供應鏈中採取重大的變革性減排措施之外,還能夠對自然做出強有力的投資。

《氣候宣言》的簽約組織將尋找投資機會,包括透過亞馬遜旗下氣候宣言基金(Climate Pledge Fund),對那些產品和服務有利於向零碳經濟轉型的企業做出投資。

作為此次新合作的其中一部分內容,《氣候宣言》和We Mean Business聯盟還將向以下合作夥伴倡議提供資源和支援,這些倡議呼籲企業透過制定具體而顯著的目標來因應氣候危機:

TED倒數計時(TED Countdown): 「TED倒數計時」是由TED和Future Stewards發起的一項全球倡議,旨在宣導和加速推動解決氣候危機的方法,將構想轉變為行動。將鼓勵《氣候宣言》的簽約組織參加2020年10月10日「倒數計時」的全球啟動活動,在2021年10月舉行「倒數計時」高峰會前的一年中積極加入跨領域工作小組,推廣和主辦當地TEDx「倒數計時」活動,並參加2021年高峰會。

「TED倒數計時」是由TED和Future Stewards發起的一項全球倡議,旨在宣導和加速推動解決氣候危機的方法,將構想轉變為行動。將鼓勵《氣候宣言》的簽約組織參加2020年10月10日「倒數計時」的全球啟動活動,在2021年10月舉行「倒數計時」高峰會前的一年中積極加入跨領域工作小組,推廣和主辦當地TEDx「倒數計時」活動,並參加2021年高峰會。 爭做「零」跑者(Race to Zero): 《氣候宣言》將大力支援相關措施提升公眾意識,在聯合國氣候變遷大會(COP26)之前為朝著去碳經濟轉型積蓄氣勢,並呼籲政府為《巴黎協定》做出更強有力的貢獻。「爭做『零』跑者」將支援價值鏈中的所有企業採取氣候相關行動。

《氣候宣言》將大力支援相關措施提升公眾意識,在聯合國氣候變遷大會(COP26)之前為朝著去碳經濟轉型積蓄氣勢,並呼籲政府為《巴黎協定》做出更強有力的貢獻。「爭做『零』跑者」將支援價值鏈中的所有企業採取氣候相關行動。 「科學減碳目標」倡議:將鼓勵《氣候宣言》所有簽約組織透過「科學減碳目標」倡議(SBTi)制定目標,從而減少排放,在朝著零碳經濟的轉型中提升各自的競爭優勢。

IKEA Foundation執行長Per Heggenes表示:「在2014年我們幫助創立We Mean Business聯盟時,這是一個很大的賭注。我們之所以這麼做,是因為我們認為商界有責任也有能力在朝著零碳目標的賽跑中發揮領導作用。今天,我們很高興亞馬遜也將與我們攜手同行,進一步提升聯盟的集體影響力。透過承諾降低溫室氣體排放以及推動必要的以自然為本的解決方案,We Mean Busines聯盟能夠讓私有領域以更快的速度發生變化,為未來地球的宜居性提供保障。我們非常欣賞亞馬遜能夠承諾履行並堅持採用以自然為本的解決方案的四項原則,顯示出了真正的領導力。」

英國氣候行動高階宣導者Nigel Topping表示:「亞馬遜積極鼓勵企業盡可能快地朝著淨零碳排放的目標奮進,我對他們的努力感到非常高興。這次公布消息的時機非常關鍵,隨著各經濟體逐漸從COVID-19的陰霾中走出來,我們恰恰需要積蓄能量。《氣候宣言》一直是爭做『零』跑者運動的親密盟友,將幫助刺激經濟實現健康、環保的復甦,帶來就業職位,建立良好的彈性。」

TED負責人Chris Anderson表示:「長久以來我們一直迫切需要針對氣候變遷採取行動,現在是時候團結社會各界的力量了——無論是商界領袖、勇敢的政治行動者、科學研究者抑或個人都應當齊心協力。如果我們不團結起來因應氣候危機,我們可以料想COVID-19對世界的破壞性影響僅僅是一個開始。此次合作為保護地球、創造新的經濟機會和重建得比過去更加美好帶來了振奮人心的機會。能夠參與這項重要行動我們深感自豪。」

SBTi的合作夥伴之一世界資源研究所(World Resources Institute)的總裁兼執行長Andrew Steer表示:「和COVID-19疫情一樣,如果不對氣候變遷進行控制,會迅速影響人們的生活、企業經營和經濟發展。僅僅依靠政府是無法解決這些問題的。來自企業界的創新、活力和動力具有至關重要的作用。那些已經表現出系統創新和改革能力的公司能夠透過雄心勃勃的氣候行動來發揮帶頭作用,而亞馬遜是其中的代表。我們呼籲所有簽署《氣候宣言》的企業根據1.5°C的全球暖化限制制定出科學目標,使其能夠順利實現淨零碳排放。世界資源研究所對《氣候宣言》與We Mean Business聯盟的新合作表示歡迎,我們期待大家共同努力,建設繁榮的零碳未來。」

去年,亞馬遜和Global Optimism共同推出《氣候宣言》,這項倡議承諾提前十年達成《巴黎協定》目標,到2040年實現淨零碳排放。今年,Verizon、利潔時(RB)、Infosys和Oak View Group加入該宣言——這釋放出一個重要信號,即對於那些有助於減少碳排放的產品和服務的需求將快速成長。如需瞭解更多資訊,請造訪www.theclimatepledge.com。

關於We Mean Business

We Mean Business是一個全球非營利性組織聯盟,致力於與世界最具影響力的企業合作,針對氣候變遷採取行動。2014年,該聯盟在IKEA Foundation的慷慨支援下成立,聚集了七個組織的力量:BSR、CDP、Ceres、The B Team、The Climate Group、The Prince of Wales’s Corporate Leaders Group和世界企業永續發展委員會(World Business Council for Sustainable Development)。我們共同努力,催化商業行動,從而推動雄心勃勃的政策目標,加速朝著零碳經濟轉型。如需瞭解更多資訊,請造訪www.wemeanbusinesscoalition.org。

關於亞馬遜

亞馬遜遵循四項原則:客戶至上、熱衷創新、追求卓越營運和長遠思考。亞馬遜首創推出的產品和服務包括:顧客評論、一鍵購物、個人化推薦、Prime會員、亞馬遜物流、AWS、Kindle Direct Publishing、Kindle、Fire平板電腦、Fire TV、Amazon Echo和Alexa等。如需瞭解更多資訊,請造訪www.amazon.com/about。

關於Global Optimism

Global Optimism致力於促發全產業革命性的變化。實現零排放未來並不是一個遙遠的挑戰。它是我們目前必須,也是能夠按照計劃完成的目標。各項科學研究均表明,要想到2050年實現淨零排放的目標,要讓全球暖化不超過1.5°C,我們必須在2020年到2030年之間讓排放量減半。只有世界上每一個人肩負起自己的責任,才有可能解決氣候危機。我們與各行各業志同道合的組織攜手合作,他們願意投入努力,和我們共同完成這段極富挑戰而又鼓舞人心的旅程。如需瞭解更多資訊,請造訪www.globaloptimism.com。

關於TED倒數計時

在TED、Future Stewards和50多家合作夥伴組織的共同協助下,「倒數計時」全球倡議旨在宣導和加速推動解決氣候危機的方法,將構想轉變為行動。「倒數計時」將於2020年10月10日以虛擬方式在全球啟動,力求覆蓋世界各地的人們,透過一個強大的公共計畫生動有力地說明什麼是氣候危機,並呼籲領導人和全體公民行動起來。在接下去的一年,跨領域的工作小組將致力於帶來能夠減少溫室氣體排放的解決方案。2021年10月,將舉行「倒數計時」高峰會,與大家分享鼓舞人心、切實可行的淨零排放未來的宏偉藍圖,並在朝著零碳奔跑的道路上取得更大的進展。這些想法和承諾將透過全世界舉行的各種本地活動得到進一步的強化。

關於爭做「零」跑者

「爭做『零』跑者」全球運動由氣候行動高階宣導者Nigel Topping和Gonzalo Muñoz主導,旨在集結來自企業、城市、地區、投資人的領導力量和支持,實現健康、有彈性的零碳經濟復甦。所有成員均致力於實現同一個最高目標:最遲到2050年實現淨零碳排放。

關於IKEA Foundation

IKEA Foundation (Stichting IKEA Foundation)致力於讓許許多多的人們每一天都生活得更加美好。基金會由Ingka集團公司的所有者INGKA Foundation資助。IKEA Foundation獨立於零售業務,透過慈善和募款讓人們在宜居的地球上擁有更加明媚的生活是其唯一的目標。如需瞭解更多資訊,請造訪www.ikeafoundation.org或www.facebook.com/IKEAfoundation。

