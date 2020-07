《气候宣言》和We Mean Business联盟合作推出全方位行动，助力企业推行更具雄心的碳减排目标

西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--亚马逊(Amazon, NASDAQ: AMZN)和We Mean Business今天宣布,双方已合作推出世界最全面的行动,助力企业推行更具雄心的碳减排目标。We Mean Business是与企业合作加快向零碳经济转型的全球非营利性组织联盟,与其合作的企业超过1,200家,总市值超过24.8万亿美元,他们共同推进气候变化方面的商业行动和政策目标,提高将全球变暖限制在1.5°C的可能性。

合作将:

鼓励企业发挥领导作用,加快实现其达到《气候宣言》(The Climate Pledge)要求的目标,《气候宣言》是亚马逊和Global Optimism共同推出的倡议,承诺到2040年实现净零碳排放,比《巴黎协定》(Paris Agreement)提前十年。

动员供应链,包括中小企业(SME),就气候变化采取重大的直接行动并加以推广。

帮助企业明确如何以雄心勃勃而又负责任的方式可靠地将基于自然的解决方案纳入其气候策略中。

We Mean Business联盟首席执行官María Mendiluce表示:“科学研究结果非常明确。我们必须将升温幅度限制在1.5°C。凭借IKEA Foundation的深谋远虑以及We Mean Business联盟合作伙伴的不懈努力,商界已经采取了大胆的气候相关行动。通过《气候宣言》,我们将进一步加快速度。凭借对合作与创新的承诺,到2040年那些处于领先地位的企业能够实现净零碳排放目标。为了做到这一点,我们必须加快供应链行动,除了深度脱碳之外,还必须以一种强有力的方式找到基于自然的解决方案。我们很高兴与亚马逊合作,他们对于解决气候危机已经表现出无畏的领导力和深切的承诺。”

亚马逊创始人兼首席执行官Jeff Bezos表示:“气候危机问题的大小和规模要求商界齐心协力,共同制定、投资和实施大胆的脱碳计划,帮助保护我们的地球。没有哪家企业能够仅凭一己之力解决这个问题。我们期待与We Mean Business联盟合作,鼓励全世界的企业加快各自应对气候变化的步伐。”

联合国前气候变化工作负责人、Global Optimism联合创始人Christiana Figueres表示:“气候变化关乎每一个人的利益。与We Mean Business联盟携手将进一步深化和拓宽《气候宣言》合作,对此我感到十分高兴。我们不能在脱碳的道路上闲庭信步了——科学告诉我们,时间不等人。如果我们要做得更好,各种规模的企业都需要努力保障经济不受到气候危机颠覆性和破坏性的影响,它会伤害我们每一个人。大公司努力实现自身业务脱碳,同时支持中小企业以整体经济的方式随之而动,这具有重要的意义。”

通过此次合作,We Mean Business联盟和《气候宣言》将启动迄今规模最大的行动,鼓励私营部门到2040年实现净零碳排放——比《巴黎协定》提前十年。此次合作将证明,企业领袖能够在气候行动中走得更远、走得更快。

核心合作举措包括:

We Mean Business联盟将鼓励企业除了履行对We Mean Business的现有承诺之外,同时履行《气候宣言》的承诺,从而加速实现目标。现有承诺包括根据科学减碳目标(Science Based Targets)倡议得出的气候科学数据制定减排目标,以及通过RE100倡议承诺实现100%可再生能源电力等等。

We Mean Business联盟将与企业接触,以帮助加速供应链行动(其他间接排放)。这项工作将涉及大型企业及其供应链,提供框架、行动和报告工具包并培养能力,从而鼓励供应商,尤其是中小企业,加强推进其气候目标。

We Mean Business联盟和《气候宣言》将共同支持2020年5月发布的《基于自然的解决方案的四项原则》(Four Principles for Nature-Based Solutions),该《原则》是帮助企业决策者辨别可靠碳减排项目和评估再生投资的框架。快速减排依然是所有企业的重中之重。通过这项工作,企业除了在其直接业务和供应链中采取重大的变革性减排措施之外,还能够对自然做出强有力的投资。

《气候宣言》的签约组织将寻找投资机会,包括通过亚马逊旗下气候宣言基金(Climate Pledge Fund),对那些产品和服务有利于向零碳经济转型的企业做出投资。

作为此次新合作的其中一部分内容,《气候宣言》和We Mean Business联盟还将向以下合作伙伴倡议提供资源和支持,这些倡议呼吁企业通过制定具体而显著的目标来应对气候危机:

TED倒计时(TED Countdown): “TED倒计时”是由TED和Future Stewards发起的一项全球倡议,旨在倡导和加速推进解决气候危机的方法,将构想转变为行动。将鼓励《气候宣言》的签约组织参加2020年10月10日“倒计时”的全球启动活动,在2021年10月举行“倒计时”峰会前的一年中积极加入跨领域工作组,推广和主办当地TEDx“倒计时”活动,并参加2021年峰会。

《气候宣言》将大力支持相关举措提升公众意识,在联合国气候变化大会(COP26)之前为朝着脱碳经济转型积蓄气势,并呼吁政府为《巴黎协定》做出更强有力的贡献。"争做'零'跑者"将支持价值链中的所有企业采取气候相关行动。 "科学减碳目标"倡议:将鼓励《气候宣言》所有签约组织通过"科学减碳目标"倡议(SBTi)制定目标,从而减少排放,在朝着零碳经济的转型中提升各自的竞争优势。

《气候宣言》将大力支持相关举措提升公众意识,在联合国气候变化大会(COP26)之前为朝着脱碳经济转型积蓄气势,并呼吁政府为《巴黎协定》做出更强有力的贡献。“争做‘零’跑者”将支持价值链中的所有企业采取气候相关行动。 “科学减碳目标”倡议:将鼓励《气候宣言》所有签约组织通过“科学减碳目标”倡议(SBTi)制定目标,从而减少排放,在朝着零碳经济的转型中提升各自的竞争优势。

IKEA Foundation首席执行官Per Heggenes表示:“在2014年我们帮助创立We Mean Business联盟时,这是一个很大的赌注。我们之所以这么做,是因为我们认为商界有责任也有能力在朝着零碳目标的赛跑中发挥领导作用。今天,我们很高兴亚马逊也将与我们携手同行,进一步提升联盟的集体影响力。通过承诺降低温室气体排放以及推进必要的基于自然的解决方案,We Mean Busines联盟能够让私有领域以更快的速度发生变化,为未来地球的宜居性提供保障。我们非常欣赏亚马逊能够承诺履行并坚持采用基于自然的解决方案的四项原则,显示出了真正的领导力。”

英国气候行动高级别倡导者Nigel Topping表示:“亚马逊积极鼓励企业尽可能快地朝着净零碳排放的目标奋进,我对他们的努力感到非常高兴。这次公布消息的时机非常关键,随着各经济体逐渐从COVID-19的阴霾中走出来,我们恰恰需要积蓄能量。《气候宣言》一直是争做‘零’跑者运动的亲密盟友,将帮助刺激经济实现健康、环保的复苏,带来就业岗位,建立良好的弹性。”

TED负责人Chris Anderson表示:“很长时间以来我们一直迫切需要针对气候变化采取行动,现在是时候团结社会各界的力量了——无论是商界领袖、勇敢的政治行动者、科研工作者抑或个人都应当齐心协力。如果我们不团结起来应对气候危机,我们可以料想COVID-19对世界的破坏性影响仅仅是一个开始。此次合作为保护地球、创造新的经济机遇和重建得比过去更加美好带来了激动人心的机会。能够参与这项重要行动我们深感自豪。”

SBTi的合作伙伴之一世界资源研究所(World Resources Institute)的总裁兼首席执行官Andrew Steer表示:“和COVID-19疫情一样,如果不对气候变化进行控制,会迅速影响人们的生活、企业经营和经济发展。仅仅依靠政府是无法解决这些问题的。来自企业界的创新、活力和动力有着至关重要的作用。那些已经表现出系统创新和改革能力的公司能够通过雄心勃勃的气候行动来发挥带头作用,而亚马逊是其中的代表。我们呼吁所有签署《气候宣言》的企业根据1.5°C的全球变暖限制制定出科学的目标,使其能够顺利实现净零碳排放。世界资源研究所对《气候宣言》与We Mean Business联盟的新合作表示欢迎,我们期待大家共同努力,建设繁荣的零碳未来。”

去年,亚马逊和Global Optimism共同推出《气候宣言》,这项倡议承诺提前十年达成《巴黎协定》目标,到2040年实现净零碳排放。今年,Verizon、利洁时(RB)、Infosys和Oak View Group加入该宣言——这释放出一个重要信号,即对于那些有助于减少碳排放的产品和服务的需求将快速增长。如需了解更多信息,请访问www.theclimatepledge.com。

关于We Mean Business

We Mean Business是一个全球非营利性组织联盟,致力于与世界最具影响力的企业合作,针对气候变化采取行动。2014年,该联盟在IKEA Foundation的慷慨支持下成立,聚集了七个组织的力量:BSR、CDP、Ceres、The B Team、The Climate Group、The Prince of Wales’s Corporate Leaders Group和世界企业永续发展委员会(World Business Council for Sustainable Development)。我们共同努力,助推商业行动,从而推进雄心勃勃的政策目标,加速朝着零碳经济转型。如需了解更多信息,请访问www.wemeanbusinesscoalition.org。

关于亚马逊

亚马逊遵循四项原则:客户至上、热衷创新、追求卓越运营和长远思考。亚马逊首创推出的产品和服务包括:用户评论、一键购物、个人化推荐、Prime会员、亚马逊物流、AWS、Kindle直接出版(Kindle Direct Publishing)、Kindle、Fire平板电脑、Fire TV、Amazon Echo和Alexa等。如需了解更多信息,请访问www.amazon.com/about。

关于Global Optimism

Global Optimism致力于促发全行业革命性的变化。实现零排放未来并不是一个遥远的挑战。它是我们目前必须,也是能够按计划完成的目标。各项科学研究均表明,要想到2050年实现净零排放的目标,要让全球变暖不超过1.5°C,我们必须在2020年到2030年之间令排放量减半。只有世界上每一个人肩负起自己的责任,才有可能解决气候危机。我们与各行各业志同道合的组织携手合作,他们愿意投入努力,和我们共同完成这段极富挑战而又鼓舞人心的旅程。如需了解更多信息,请访问www.globaloptimism.com。

关于TED倒计时

在TED、Future Stewards和50多家合作伙伴组织的共同助力下,“倒计时”全球倡议旨在倡导和加速推进解决气候危机的方法,将构想转变为行动。“倒计时”将于2020年10月10日以虚拟方式在全球启动,力求覆盖世界各地的人们,通过一个强大的公共计划生动有力地说明什么是气候危机,并呼吁领导人和全体公民行动起来。在接下去的一年,跨领域的工作组将致力于带来能够减少温室气体排放的解决方案。2021年10月,将举行“倒计时”峰会,与大家分享鼓舞人心、切实可行的净零排放未来的宏伟蓝图,并在朝着零碳奔跑的道路上取得更大的进展。这些想法和承诺还将通过在全世界举行的各种本地活动得到进一步的强化。

关于争做“零”跑者

“争做‘零’跑者”全球运动由气候行动高级别倡导者Nigel Topping和Gonzalo Muñoz牵头,旨在集结来自企业、城市、地区、投资者的领导力量和支持,实现健康、有弹性的零碳经济复苏。所有成员均致力于实现同一个最高目标:最迟到2050年实现净零碳排放。

关于IKEA Foundation

IKEA Foundation (Stichting IKEA Foundation)致力于让许许多多的人们每一天都生活得更加美好。基金会由Ingka集团公司的所有者INGKA Foundation资助。IKEA Foundation独立于零售业务,通过慈善和筹款让人们在宜居的地球上拥有更加明媚的生活是其唯一的目标。如需了解更多信息,请访问www.ikeafoundation.org或www.facebook.com/IKEAfoundation。

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。