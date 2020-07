LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Jetcraft, de wereldleider in de verkoop en acquisitie van zakenvliegtuigen, is de eerste klant voor het interieurbehandelingsprogramma F/LIST’s Microshield 360-behandelingsprogramma, dat beschermt tegen SARS-CoV-2 * en andere pathogenen die anders zouden kunnen leven op cabinevlakken.

Bovendien is Jetcraft de eerste vliegtuigdealer die MicroShield 360 gebruikt. Het coatingsysteem is beschikbaar voor alle in dienst zijnde vliegtuigen die via het bedrijf zijn gekocht en zal vanaf 14 juli worden toegepast op alle in aanmerking komende vliegtuigen in de eigen inventaris van Jetcraft.

Chad Anderson, president van Jetcraft, zegt: “MicroShield 360 is een van de vele manieren waarop we ons aanbod tijdens Covid-19 uitbreiden om aan de behoeften van klanten te voldoen. We zijn blij dat we de eerste vliegtuigdealer zijn die de behandeling uitvoert, dus kopers kunnen erop vertrouwen dat hun gezondheid wordt beschermd wanneer ze rechtstreeks bij Jetcraft kopen.

