ハリバートンがデジタル能力向上でマイクロソフトおよびアクセンチュアと戦略的契約を締結

米ヒューストン--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- ハリバートン(NYSE:HAL)、マイクロソフト コーポレーション(Nasdaq:MSFT)、アクセンチュア(NYSE:ACN)は本日、ハリバートンのデジタル能力をマイクロソフト・アジュールで向上させる5年間の戦略的契約を締結したと発表しました。

本契約の下、ハリバートンはクラウド・ベースのデジタル・プラットフォームへの移行を完了させ、以下を通じて顧客サービスを強化します。

リアルタイム・プラットフォームを強化して遠隔操作を拡張

機械学習と人工知能を活用してハリバートンのデータ・レイクの分析機能を強化

SOC2準拠など、新しい技術やアプリケーションの導入を加速させ、ハリバートンのシステム全体における信頼性とセキュリティーを向上

ハリバートンの会長で社長兼最高経営責任者(CEO)のジェフ・ミラーは、次のように述べています。「マイクロソフトおよびアクセンチュアとの戦略的契約は、当社が新しい技術やアプリケーションを導入してデジタル能力の強化、ビジネスの機動性のさらなる向上、資本支出の削減を実現する上で重要な一歩となります。この契約によって当社のお客さまと従業員が実現できるメリット、そしてソフトウエア配信における当社のオープン・アーキテクチャーのアプローチをさらに活用する機会を得られることに、期待を感じています。」

マイクロソフトの世界コマーシャル事業担当エグゼクティブバイスプレジデントのJudson Althoff氏は、次のように語っています。「クラウドへの移行により、企業は市場を形成する顧客サービスを開発し、具体的なビジネス成果を促進できます。ハリバートンおよびアクセンチュアとの本提携を通じて、当社はクラウドの力を活用し、ハリバートンと当社顧客に恩恵をもたらすデジタル能力を引き出していきます。」

この契約により、ハリバートンの物理的データセンターをすべてアジュールに移行できるため、企業グレードのクラウド・サービスを世界的規模で提供し、持続可能なメリットを提供できます。アクセンチュアは、マイクロソフトの合弁会社であるアバナードと共にマイクロソフトと緊密に連携し、ハリバートンがデジタル能力および基幹的アプリケーションをアジュールに移行できるように支援します。アクセンチュアは、産業化された機能を独自のツール、手法、自動化と組み合わせた同社の包括的なクラウド移行フレームワークを活用して、ハリバートンのデータセンター移行を加速させるとともに、さらなる変革の機会をもたらします。

アクセンチュアの最高経営責任者(CEO)のジュリー・スウィート氏は、次のように語っています。「デジタルコアの構築とビジネス全体への迅速な拡張は、クラウドに強固な基盤があって、初めて実現します。ハリバートンはこの不可欠な基盤が、革新、効率、人材の優位性をもたらし、これまでとは異なる方法で物事を素早く行えるようになることを認識しています。当社は、ハリバートンおよびマイクロソフトとの長年の協力関係を発展させ、この変革の一翼を担えることを誇りに思います。」

3社は2022年までに、移行を段階的に完了させる見通しです。

マイクロソフトについて

マイクロソフト(Nasdaq:MSFT、@microsoft)は、モバイルファースト&クラウドファーストの世界におけるプラットフォームとプロダクティビティのリーディングカンパニーであり、「Empower every person and every organization on the planet to achieve more.(地球上のすべての個人とすべての組織が、より多くのことを達成できるようにする)」を企業ミッションとしています。

ハリバートンについて

1919年創業のハリバートンは、エネルギー業界に製品やサービスを提供する世界最大級の企業です。80カ国以上で140の国籍を持つ約5万人の従業員を擁する当社は、炭化水素の探査と地理データの管理から、掘削と組成評価、油井の建設と完成、資産寿命全体における生産の最適化まで、顧客が貯留層のライフサイクル全体を通じて価値を最大化できるよう支援しています。当社のウェブサイト(www.halliburton.com)をご覧ください。フェイスブック、ツイッター、リンクトイン、インスタグラム、ユーチューブでハリバートンと交流してください。

アクセンチュアについて

世界的なプロフェッショナル・サービスの中心的企業であるアクセンチュアは、戦略およびコンサルティング、インタラクティブ、テクノロジー、オペレーションの分野で幅広いサービスを提供しており、これらすべてのサービスに関してデジタル能力を備えています。当社は、世界最大の先進技術およびインテリジェント・オペレーション・センターのネットワークを活用し、40以上の業界に関する比類のない経験と専門能力を結集しています。世界120カ国以上のお客さまにサービスを提供する51万3000人の社員が、お客さまがパフォーマンスを向上させ、社内全体で永続的な価値を創造できるように、絶えずイノベーションを提供しています。www.accenture.comをご覧ください。

