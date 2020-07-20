Velodyne Lidar為Blue City Technology的智慧城市解決方案添加「智慧性」

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc.今日宣佈與「智慧城市」交通監控系統開發商Blue City Technology簽訂多年期銷售協議。Blue City Technology解決方案搭載Velodyne雷射雷達感測器，可為紅綠燈提供即時的多模式交通資料和分析，協助改善道路安全和流動性。

Automated with Velodyne合作夥伴Blue City Technology使用Velodyne Ultra Puck感測器來蒐集有關車輛、行人和騎自行車者等道路使用者的可靠、詳細的交通資料，同時保持匿名性。Velodyne的雷射雷達感測器不會辨識個人的面部特徵，這是民用領域日益受到關注的問題。雷射雷達在隱私性方面優於純攝影機系統，因為它不會記錄頭髮和膚色等細節。為交通系統添加雷射雷達相當於為城市交通和行人基礎設施添加「“智慧性」，這一點正變得愈發明顯。

雷射雷達可以掃描大量的行人，也能偵測運動軌跡等一般但重要的資訊，無論兒童或任何人跌倒還是出現異常行為，都不會顯露個人特徵。Blue City Technology解決方案可監控十字路口，因此交通系統可將行人和騎自行車者的安全穿越列為優先事項，並更有效地管理整體車流量。Ultra Puck的360度視野使Blue City Technology系統能夠在大多數情況下僅使用一台感測器即可監控整個十字路口。

Blue City Technology解決方案已在多個國家部署，包括用於蒙特婁和卑詩省基洛納市的交通監控，以構成與Rogers Communications和卑詩大學合作開發的5G智慧城市解決方案的一部分。基洛納計畫旨在改善人們在市中心區的行動方式，以加強行人和騎自行車者的安全。

Blue City Technology共同創辦人兼執行長Asad Lesani博士表示：「Velodyne的雷射雷達感測器是我們的首選，因為它們可以幫助我們達成改善道路網路安全和效率的願景。無論下雨還是下雪，也不論白天還是黑夜，Velodyne雷射雷達感測器可以在任何天氣和照明條件下蒐集交通資料。它們使我們的解決方案能夠幫助市政府促使通勤時間最佳化，並改善安全和規劃。」

Velodyne Lidar業務開發副總裁Jon Barad表示：「Blue City Technology正逐漸成為智慧運輸系統產業的領導者。他們以創新方式使用Velodyne的雷射雷達感測器來提供有關交通網絡的詳細資訊，此舉將開啟智慧基礎設施的新紀元。藉由對穿越十字路口和交通堵塞路段的道路使用者進行即時、準確的偵測，我們相信Blue City能夠打造更智慧、更高效、更安全、更有效的交通系統來改善人們的生活。」

關於Velodyne Lidar

Velodyne為自動駕駛和駕駛輔助提供智慧、強大的雷射雷達解決方案。Velodyne總部位於加州聖荷西，以其突破性的雷射雷達感測器技術組合而聞名於世。2005年，Velodyne的創辦人David Hall發明了即時環景雷射雷達系統，成為Velodyne Acoustics的一部分。Hall先生的發明徹底改變了汽車、新運輸方式、測繪、機器人和保安領域的感知和自主性。Velodyne的高性能產品系列包括廣泛的感測解決方案，例如具有成本效益的Puck™、多功能型Ultra Puck™、自主駕駛進階型Alpha Prime™、經ADAS最佳化的Velarray™，以及駕駛輔助用開創性軟體Vella™。

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