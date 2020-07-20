Velodyne Lidar为Blue City Technology的智慧城市解决方案添加“智能性”

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc.今日宣布与“智慧城市”交通监控系统开发商Blue City Technology签订一份为期多年的销售协议。Blue City Technology解决方案搭载Velodyne激光雷达传感器，通过为交通灯提供实时的多模式交通数据和分析，帮助改善道路安全和流动性。

Automated with Velodyne合作伙伴Blue City Technology使用Velodyne Ultra Puck传感器来收集有关车辆、行人和骑行者等道路使用者的可靠、详细的交通数据，同时保持匿名性。Velodyne的激光雷达传感器不识别个人的面部特征，因而在民用领域越来越受到关注。激光雷达在隐私性方面优于纯摄像头系统，因为它不会摄录头发和肤色等细节。为交通系统添加激光雷达相当于为城市交通和行人基础设施添加 “智能性”，这一点正变得愈发明显。

激光雷达可以扫描大量的行人，也能检测运动轨迹等一般但重要的信息，无论儿童或任何人跌倒还是出现异常行为，所有这一切都不会显露个人特征。Blue City Technology解决方案可以对道路交叉路口实施监控，因此交通系统可以优先监控行人和骑行者的安全穿行情况，并更好地管理整体车流量。Ultra Puck的360度视场使Blue City Technology系统能够在大多数情况下仅使用一台传感器即可覆盖整个交叉路口。

Blue City Technology解决方案已在多个国家部署，包括用于蒙特利尔和不列颠哥伦比亚省基洛纳市交通监控，以构成与Rogers Communications和不列颠哥伦比亚大学合作开发的5G智慧城市解决方案的一部分。基洛纳计划旨在改善市区的路人交通方式，以加强行人和骑行者的安全。

Blue City Technology联合创始人兼首席执行官Asad Lesani博士表示：“Velodyne的激光雷达传感器是我们的首选，因为它们可以帮助我们履行改善道路网络安全和效率的愿景。无论下雨还是下雪，也不论白天还是黑夜，Velodyne激光雷达传感器可以在任何天气和光照条件下采集交通数据。它们使我们的解决方案能够帮助市政府优化通勤时间，并改善安全和规划。”

Velodyne Lidar业务开发副总裁Jon Barad表示：“Blue City Technology正在成为智能交通系统行业的领导者。他们以创新方式使用Velodyne的激光雷达传感器来提供有关交通网络的详细信息，将开启智能基础设施的新纪元。通过对穿越交叉路口和交通拥堵路段的道路使用者进行实时、准确的检测，我们认为Blue City能够通过打造更智能、更高效、更安全、更有效的交通系统来改善人们的生活。”

关于Velodyne Lidar

Velodyne致力于为自动驾驶和驾驶辅助提供智能、强大的激光雷达解决方案。Velodyne总部位于加州圣何塞，以其突破性的激光雷达传感器技术组合而闻名于世。2005年，Velodyne的创始人David Hall发明了实时环绕视图激光雷达系统，成为Velodyne Acoustics的组成部分。Hall先生的发明彻底改变了面向汽车、新出行方式、测绘、机器人和安防领域的感知和自主性。Velodyne的高性能产品系列包括广泛的传感解决方案，例如具有成本效益的Puck™、多功能型Ultra Puck™、自主驾驶高阶型Alpha Prime™、经ADAS优化的Velarray™以及驾驶辅助用开创性软件Vella™。

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