Společnost Halliburton uzavřela strategickou dohodu se společnostmi Microsoft a Accenture o rozvoji digitálních schopností

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Společnosti Halliburton (burzovní index NYSE: HAL), Microsoft (burzovní index Nasdaq: MSFT) a Accenture (burzovní index NYSE: ACN) dnes oznámily, že uzavřely pětiletou strategickou dohodu, která umožní firmě Halliburton zkvalitnit své služby, a to díky platformě Microsoft Azure.

Na základě této dohody společnost Halliburton dokončí svůj přechod na cloudové digitální platformy a zlepší nabídku svých služeb pro zákazníky:

Vylepšení platforem v reálném čase pro rozšíření možností vzdálené správy

Zlepšování analytických schopností pomocí datového centra Halliburton s využitím strojového učení a umělé inteligence a

Urychlení zavádění nových technologií a aplikací včetně SOC2, s cílem zlepšit spolehlivost a zabezpečení systému Halliburton.

"Strategická dohoda se společnostmi Microsoft a Accenture je důležitým krokem k tomu, abychom mohli zavádět nové technologie a aplikace, které zlepší služby pro naše zákazníky a současně sníží investiční náklady," řekl Jeff Miller, předseda představenstva, prezident a generální ředitel společnosti Halliburton. "Oceňujeme výhody, které naši zákazníci a zaměstnanci díky této dohodě získají, a možností dále využívat náš přístup k otevřené architektuře pro dodávky softwaru."

"Přechod ke cloudu umožňuje společnostem vytvářet na míru šité nabídky našim zákazníkům a zlepšovat naše obchodní výsledky," řekl Judson Althoff, výkonný viceprezident společnosti Microsoft pro celosvětové komerční podnikání. "Díky spojení s firmami Halliburton a Accenture využijeme sílu cloudu ke zpřístupnění digitálních funkcí, které přinášejí výhody nejen společnosti Halliburton, ale také jejím zákazníkům."

Díky této dohodě bude možné všechna datová centra firmy Halliburton převést do platformy Azure, která poskytuje cloudové služby pro firmy z celého světa a nabízí řadu možností v duchu zásad trvalé udržitelnosti. Společnost Accenture bude úzce spolupracovat se společností Microsoft, v součinnosti s jejich společným podnikem Avanade, s cílem zajistit plynulý přechod důležitých podnikových aplikací společnosti Halliburton na platformu Azure. Společnost Accenture využije své zkušenosti s migrací do cloudu a pomůže firmě Halliburton převést jejich datové centrum do cloudu a nabídne jí exkluzivní nástroje, metodiku a automatizaci, které jí umožní lépe využívat další příležitosti k transformaci.

"Vybudování digitálního jádra a nastavení nových technologií a aplikací v rámci celé firmy je možné pouze se silným základem v cloudu," řekla Julie Sweet, generální ředitelka společnosti Accenture. "Společnost Halliburton je přesvědčena, že tento nezbytný základ poskytne inovativní možnosti, pracovníky a technologie potřebné k tomu, aby se věci dělaly jinak a rychle. Jsme hrdí na to, že jsme součástí této transformační změny, která staví na naší dlouhé historii spolupráce se společnostmi Halliburton a Microsoft."

Společnosti očekávají dokončení migrace do cloudu do roku 2022.

