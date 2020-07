Hoffmann Green Cement Technologies signe avec CAPREMIB un contrat exclusif de fourniture de ciments décarbonés pour ses écrans acoustiques en béton de bois

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (Paris:ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné, annonce la signature d’un contrat de fourniture exclusif avec CAPREMIB, spécialiste de la conception d’ouvrages préfabriqués en béton.

Le Groupe CAPREMIB, présent depuis 30 ans dans le secteur de la construction offre une large gamme de produits aux marchés du bâtiment et du génie civil. La qualité et l’innovation sont les priorités du Groupe CAPREMIB, qui pour se démarquer davantage encore de ses concurrents, a choisi Hoffmann Green Cement Technologies pour lui fournir des ciments à faible empreinte carbone afin de substituer partiellement ou totalement son approvisionnement en ciment traditionnel sur une partie de ses produits commercialisés en France. Ce contrat de partenariat commercial avec engagement de volume porte sur la réalisation d’écrans acoustiques préfabriqués mariant le bois et le béton réalisés à partir des ciments Hoffmann.

Le Groupe CAPREMIB a notamment réalisé plus de 1 000 pièces allant jusqu’à 11 mètres et 9 tonnes pour les gradins de Roland Garros, ou encore les poutres du futur site de maintenance et de remisage du matériel de la ligne 14 qui se déploie sur 6 hectares dans le cadre du Grand Paris Express. Spécialiste de la conception d’ouvrages préfabriqués, le Groupe CAPREMIB a également réalisé la structure béton des Tours DUO (39 étages) dans le 13e arrondissement de Paris conçues par les Ateliers Jean Nouvel.

Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent, « Nous nous félicitons de la signature de ce contrat avec CAPREMIB, acteur très innovant du secteur de la construction. Ce partenariat intervient après plusieurs mois d’essais techniques et permet au Groupe CAPREMIB de produire des panneaux acoustiques bois/béton en réduisant leur impact carbone. L’alliance du bois et du béton pour la fabrication de ce type de produits répond aux attentes du marché et illustre notre capacité à faire croitre le nombre d’applications toujours plus nombreuses pour l’utilisation de nos technologies. »

Calendrier financier :

Chiffre d’affaires et résultats semestriels 2020, le 5 octobre 2020 (post-bourse)

À propos de Hoffmann Green Cement Technologies

Fondé en 2014, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés avec une empreinte carbone significativement réduite par rapport au ciment traditionnel. Pleinement conscient de l’urgence environnementale et de la nécessité de réconcilier secteur de la construction, fabrication du ciment et environnement, le Groupe considère être à l’origine d’une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid et propre, sans clinker. Les ciments Hoffmann Green, fabriqués aujourd’hui sur un premier site industriel 4.0, sans four ni cheminée, en Vendée, adressent l’ensemble des marchés du secteur de la construction et présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr

À propos de CAPREMIB

Forte d’une expérience de 30 ans dans la préfabrication de produits en béton pour le bâtiment et les travaux publics, CAPREMIB qui réalise 23 M€ de chiffre d’affaires propose un large éventail de solutions "sur-mesure", pour s’adapter aux contraintes les plus exigeantes et proposer la solution adéquate à ses clients. Que ce soit en béton fibré, béton armé, précontraint, autoplaçant ou en béton de bois et autres bétons innovants CAPREMIB a la capacité de formuler plus de 40 compositions béton et innover. CAPREMIB s’est doté de moyens qui lui permettent de dimensionner une gamme de produits précontraints destinés aux bâtiments, ouvrages d’art et de génie civil. Son usine de Cormicy (51) possède un atelier intégré de ferraillage, doté d’un outil automatisé offrant une capacité de production importante. Un système qualité certifié ISO 9001, V2015, mature est présent à tous les niveaux de l’entreprise pour garantir non seulement la conformité du produit, mais aussi la traçabilité et le service à ses clients.