The Climate Pledge e a coalizão We Mean Business fazem parceria em um amplo esforço para incentivar as empresas a adotar metas de redução de carbono mais ambiciosas

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Amazon (NASDAQ: AMZN) e We Mean Business, uma coalizão global sem fins lucrativos trabalhando com empresas para acelerar a transição para a economia de carbono zero, anunciaram hoje que fizeram parceria para estabelecer o esforço mundial mais abrangente para incentivar as empresas a adotar metas de redução de emissão de carbono mais ambiciosas. A coalizão We Mean Business trabalha com mais de 1.200 empresas, com capitalização de mercado total de mais de US$24,8 trilhões, para impulsionar ações comerciais e ambição política em relação à mudança climática e aumentar as chances de limitar o aquecimento global em 1,5°C.

A parceria irá:

Encorajar as empresas a assumir uma posição de liderança e acelerar seus objetivos para alcançar o The Climate Pledge — o compromisso cofundado pela Amazon e Global Optimism a atingir a meta de carbono líquido zero até 2040, uma década antes do Acordo de Paris.

Mobilizar as cadeias de suprimentos, incluindo pequenas e médias empresas (SMEs), para realizar e aumentar ações diretas e mensuráveis em relação às mudanças climáticas.

Definir medidas ambiciosas e responsáveis para empresas para integrar de modo confiável Soluções Baseadas na Natureza em suas estratégias climáticas.

“A ciência é clara. Precisamos limitar o aumento da temperatura em 1,5°C. Graças à visão de longo prazo da Fundação IKEA e ao trabalho incansável dos parceiros da coalizão We Mean Business, as empresas já estão tomando medidas audaciosas em relação ao clima”, disse María Mendiluce, CEO da coalizão We Mean Business. “Através do The Climate Pledge, vamos acelerar o ritmo. Com o compromisso com a colaboração e a inovação, aqueles em posição de liderança podem atingir emissões líquidas zero até 2040. Para isso, precisamos acelerar a ação da cadeia de suprimentos e desenvolver um enfoque robusto para as Soluções Baseadas na Natureza, além de uma profunda descarbonização. Estamos felizes em colaborar com a Amazon, que tem demonstrado liderança corajosa e profundo compromisso em combater a crise climática”.

“O tamanho e a escala da crise climática demandam que a comunidade empresarial una forças e trabalhe juntos para inventar, financiar e implementar programas de descarbonização corajosos para ajudar a proteger o planeta”, disse Jeff Bezos, fundador e CEO da Amazon. “Nenhuma empresa pode solucionar esse problema sozinha. Estamos ansiosos em trabalhar com a coalizão We Mean Business para encorajar as empresas ao redor do mundo a acelerar seus compromissos para enfrentar a mudança climática”.

“A mudança climática é problema de todos. Estou feliz que uma colaboração mais profunda e mais ampla com o The Climate Pledge resultará da parceria com a coalizão We Mean Business”, disse a ex-diretora do Secretariado para Mudança Climática da ONU e cofundadora da Global Optimism, Christiana Figueres. “Não estamos em posição para nos desviarmos do caminho para a descarbonização – a ciência nos diz que o tempo não está do nosso lado. Se quisermos reconstruir algo melhor, empresas de todos os tamanhos precisam salvaguardar a economia contra os impactos perturbadores e devastadores da crise climática, que prejudicam a todos nós. As grandes corporações descarbonizando suas operações e apoiando as pequenas e médias empresas a segui-las em um enfoque econômico como um todo faz sentido”.

Por meio dessa parceria, a coalizão We Mean Business e o The Climate Pledge estão estabelecendo o maior esforço até o momento para mobilizar o setor privado a alcançar carbono líquido zero até 2040—10 anos antes do Acordo de Paris. A parceria demonstrará que os líderes corporativos podem ir mais rápido e além na ação climática.

As principais atividades de parceria incluem:

A coalizão We Mean Business encorajará as empresas a acelerar seus objetivos ao se comprometerem com o The Climate Pledge além dos seus compromissos com o We Mean Business existentes. Os compromissos incluem definir os objetivos de redução de emissão em linha com a ciência climática por meio da iniciativa Metas Baseadas na Ciência e o compromisso com 100% de energia renovável através de RE100, dentre outros.

A coalizão We Mean Business se envolverá com as empresas para ajudar a acelerar as ações da cadeia de suprimentos (emissões de escopo 3). Esse trabalho envolverá as grandes empresas e suas cadeias de suprimentos para fornecer estruturas, conjuntos de ferramentas para a ação e relatório e capacitação para encorajar os fornecedores, especialmente as SMEs a acelerar suas metas climáticas.

A coalizão We Mean Business e o The Climate Pledge apoiarão conjuntamente os Quatro Princípios para as Soluções Baseadas na Natureza publicados em maio de 2020 como uma estrutura para ajudar os tomadores de decisão a distinguir projetos de mitigação de carbono confiáveis e avaliar investimentos regenerativos. A mitigação no ritmo permanece uma prioridade para todas as empresas. Esse trabalho permitirá que as empresas adotem um enfoque robusto para investir na natureza, juntamente com reduções de emissões significativas e transformadoras em suas operações diretas e cadeias de suprimentos.

Os signatários do The Climate Pledge explorarão oportunidades de investimento, incluindo através do Fundo do Climate Pledge da Amazon, em empresas cujos produtos e serviços facilitarão a transição para uma economia de carbono zero.

Como parte dessa nova parceria, o The Climate Pledge e a coalizão We Mean Business também fornecerão os recursos e o suporte às seguintes iniciativas de parceria que estão convocando as empresas a responder à crise climática ao definir objetivos específicos, mensuráveis:

TED Countdown: TED Countdown, uma iniciativa global mantida pela TED e Future Stewards, visa defender e acelerar soluções para lidar com a crise climática, transformando ideias em ações. Os signatários do Climate Pledge serão encorajados a participar do evento de lançamento global da Countdown em 10 de outubro de 2020, se engajar em grupos de trabalho intersetoriais no ano que precede a Cúpula Countdown em outubro de 2021, promover e sediar eventos locais do TEDx Countdown e participar da Cúpula de 2021.

O The Climate Pledge apoiará esforços de conscientização para construir momento em torno da mudança para uma economiza descarbonizada em antecipação à Conferência sobre o Clima das Nações Unidas (COP26) e defender que os governos fortaleçam suas contribuições para o Acordo de Paris. A Race to Zero apoiará todos os negócios envolvidos nas cadeias de valor para tomar medidas em relação ao clima. A iniciativa Metas Baseadas na Ciência: Todos os signatários do The Climate Pledge serão encorajados a definir objetivos por meio da iniciativa Metas Baseadas na Ciência (SBTi) para reduzir as emissões e impulsionar a sua vantagem competitiva na transição para uma economia de carbono zero.

“Quando ajudamos a lançar a coalizão We Mean Business em 2014, ela era uma grande aposta” disse Per Heggenes, CEO, Fundação IKEA. “Fizemos isso porque sentimos que a empresa tem a responsabilidade e a capacidade de demonstrar liderança na corrida pelo carbono zero. Hoje estamos entusiasmados que a Amazon será parte dessa jornada e em fortalecer o impacto coletivo da coalizão. Ao abraçar os dois compromissos para reduzir as emissões de GEE e perseguir as Soluções Baseadas na Natureza conforme necessário, a coalizão We Mean Business pode acelerar a mudança no setor privado em um ritmo mais rápido para ajudar a garantir a habitabilidade futura em nosso planeta. Aplaudimos a Amazon por demonstrar liderança real ao se comprometer e aplicar os quatro princípios das Soluções Baseadas na Natureza”.

“Estou feliz com os esforços da Amazon para galvanizar as empresas na corrida para as emissões líquidas zero o mais rápido possível”, disse Nigel Topping, Defensor do Clima de Alto Nível do Reino Unido. “Este anúncio vem em um momento crítico quando precisamos fortalecer a capacidade enquanto as economias se refazem da COVID-19. The Climate Pledge – que tem sido um aliado próximo da campanha Race to Zero - ajudará a estimular uma recuperação saudável, ecológica que crie empregos e construa resiliência”.

“O momento para agir em relação à mudança climática tem estado sobre nós há muito tempo e agora é o momento para unir todos os níveis de sociedade - líderes empresariais, atores políticos corajosos, cientistas e indivíduos”, disse Chris Anderson, Chefe do TED. “As rupturas globais da COVID-19 são um prenúncio do que esperamos se não nos unirmos para enfrentar a crise climática. Essa parceria representa uma oportunidade fantástica para proteger o planeta, criar novas oportunidades econômicas e reconstruirmos melhor. Estamos orgulhosos em ser parte desse esforço crítico”.

“Assim como ocorreu com a COVID-19, a mudança climática não controlada afetará radicalmente as vidas das pessoas, as empresas e a economia. Os governos sozinhos não podem solucionar esses problemas. A inovação, o dinamismo e o impulso promovidos pelo setor corporativo são críticos. As empresas têm demonstrado capacidade de inovar e revolucionar os sistemas, e ninguém além da Amazon pode definir o ritmo através de uma ação ambiciosa em relação ao clima”, disse Andrew Steer, presidente e CEO do World Resources Institute, um dos parceiros da SBTi. “Instamos todas as empresas que são signatárias do The Climate Pledge a definir metas baseadas na ciência em linha com os 1,5°C a colocá-las em marcha para alcançarmos emissões líquidas zero. WRI dá as boas-vindas à nova parceria do The Climate Pledge com a coalizão We Mean Business e estamos ansiosos para trabalhar juntos para criar um futuro de carbono zero próspero”.

No ano passado, a Amazon e a Global Optimism fundaram em conjunto o Climate Pledge, um compromisso para atender ao Acordo de Paris 10 anos mais cedo e eliminar a emissão de carbono até 2040. Verizon, Reckitt Benckiser (RB), Infosys e Oak View Group se juntaram este ano ao compromisso, enviando um importante sinal de que haverá um rápido crescimento na demanda por produtos e serviços que ajudem a reduzir as emissões de carbono. Para obter mais informações, acesse www.theclimatepledge.com.

Sobre a We Mean Business

We Mean Business é uma coalizão global de organizações sem fins lucrativos trabalhando em conjunto com as empresas mais influentes para agir em relação à mudança climática. Fundada com o generoso suporte da Fundação IKEA em 2014, a coalizão reúne sete organizações: BSR, CDP, Ceres, The B Team, The Climate Group, The Prince of Wales’s Corporate Leaders Group e o World Business Council for Sustainable Development. Juntos, catalisamos as ações corporativas para impulsionar a ambição política e acelerar a transição para uma economia de carbono zero. Saiba mais em www.wemeanbusinesscoalition.org.

Sobre a Amazon

A Amazon é orientada por quatro princípios: obsessão pelo cliente em vez de foco no concorrente, paixão por invenção, compromisso com a excelência operacional e pensamento de longo prazo. Avaliações de clientes, compras com um clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, tablets Fire, Fire TV, Amazon Echo e Alexa são alguns dos produtos e serviços pioneiros da Amazon. Para obter mais informações, visite www.amazon.com/about.

Sobre a Global Optimism

A Global Optimism existe para precipitar mudanças transformacionais em todo o setor. Alcançar um futuro com zero emissões não é um desafio distante. É algo pelo qual devemos e podemos seguir o caminho por enquanto. Toda avaliação científica mostra que, para atingir a meta de zero emissões líquidas até 2050 e não exceder 1,5° C de aquecimento global, devemos reduzir pela metade nossas emissões entre 2020 e 2030. Lidar com a crise climática só é possível quando todos, em todos os lugares, fazem sua parte. Trabalhamos com coletivos de ideias semelhantes de todos os setores que estão dispostos a investir nas escolhas necessárias para essa jornada desafiadora e que afirma a vida. Para outras informações, por favor visite www.globaloptimism.com.

Sobre a TED Countdown

Mantida pela TED, Future Stewards e mais de 50 organizações parceiras, Countdown é uma iniciativa global para defender e acelerar soluções para a crise climática e transformar ideias em ação. Countdown teve início com o lançamento virtual global em 10/10/2020, projetada para alcançar pessoas no mundo todo com um programa público poderoso que explica de modo vívido convincente a crise climática e convoca os líderes e os cidadãos a agir. Ao longo do próximo ano, os grupos de trabalho intersetoriais se concentrarão em fornecer soluções para reduzir as emissões dos gases do efeito estufa. Em outubro de 2021, será realizada a Cúpula Countdown para compartilhar uma pegada inspiradora, acionável para um futuro de emissões líquidas zero e agilizar o progresso da Race to Zero. Essas ideias e compromissos serão ainda amplificados por eventos locais ao redor do mundo.

Sobre a Race to Zero

Liderada pelos Defensores do Clima de Alto Nível para Ação em Relação ao Clima – Nigel Topping e Gonzalo Muñoz –, Race to Zero é uma campanha global para reunir a liderança e o apoiar das empresas, cidades, regiões, investidores para uma recuperação saudável, resiliente, de carbono zero. Todos os membros estão comprometidos com o mesmo objetivo primordial: alcançar emissões líquidas zero até 2050 o mais tardar.

Sobre a Fundação IKEA

A Fundação IKEA (Stichting IKEA Foundation) trabalha para criar uma vida melhor todos os dias para muitas pessoas. A Fundação é financiada pela Fundação INGKA, proprietária do Grupo de empresas Ingka. A Fundação IKEA é independente do negócio de varejo, tendo com único foco a criação de vidas mais felizes em um planeta habitável por meio de filantropia e subvenções. Saiba mais em www.ikeafoundation.org ou em www.facebook.com/IKEAfoundation.

