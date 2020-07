The Climate Pledge y la coalición We Mean Business se asocian en un esfuerzo exhaustivo para incentivar a las empresas a adoptar objetivos de reducción de carbono más ambiciosos

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Amazon (NASDAQ: AMZN) y We Mean Business, una coalición global sin fines de lucro que trabaja con empresas para acelerar la transición a una economía sin emisiones de carbono, anunciaron hoy que se asociaron para instaurar el esfuerzo más exhaustivo del mundo a fin de incentivar a las empresas a adoptar objetivos de reducción de carbono más ambiciosos. La coalición We Mean Business trabaja con más de 1200 empresas, con una capitalización de mercado total de más de 24 800 billones de USD, para impulsar la acción comercial y la ambición política en relación con el cambio climático e incrementar las probabilidades de limitar el calentamiento global a 1,5 °C.

La asociación hará lo siguiente:

Incentivará a las empresas a adoptar una posición de liderazgo y a acelerar sus objetivos para cumplir con el compromiso de The Climate Pledge, cofundado por Amazon y Global Optimism, de lograr cero emisiones netas de carbono para 2040, una década antes de lo estipulado en el Acuerdo de París.

Movilizará las cadenas de suministro, incluidas las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), para tomar y ampliar medidas mensurables y directas sobre el cambio climático.

Determinará medios ambiciosos y responsables para que las empresas integren soluciones naturales de forma creíble en sus estrategias climáticas.

“La ciencia es clara. Debemos mantener un aumento de la temperatura de 1,5 °C. Gracias a la visión a largo plazo de la IKEA Foundation y al incansable trabajo de los socios de la coalición We Mean Business, las empresas ya están tomando medidas valientes en relación con el clima”, afirma María Mendiluce, directora ejecutiva de la coalición We Mean Business. “A través de The Climate Pledge, aceleraremos el ritmo. Con el compromiso de colaborar e innovar, aquellos que están a la cabeza de los demás pueden lograr cero emisiones netas de carbono para 2040. Para ello, debemos acelerar las medidas de la cadena de suministro y desarrollar un enfoque sólido en cuanto a las soluciones naturales además de una descarbonización profunda. Nos complace colaborar con Amazon, quienes han demostrado un liderazgo audaz y un compromiso profundo para hacerle frente a la crisis climática”.

“El tamaño y la escala de la crisis climática exige que la comunidad empresarial una sus fuerzas y trabaje en conjunto para inventar, financiar e implementar programas de descarbonización audaces que ayuden a proteger el planeta”, explica Jeff Bezos, fundador y director ejecutivo de Amazon. “Este no es un problema que pueda resolver una sola empresa. Esperamos ansiosamente trabajar con la coalición We Mean Business para alentar a las empresas de todo el mundo a acelerar sus compromisos para luchar contra el cambio climático”.

“El cambio climático nos concierne a todos. Me complace que la asociación con la coalición We Mean Business producirá una colaboración más profunda y amplia en The Climate Pledge”, comenta Christiana Figueres, responsable de las Naciones Unidas para el cambio climático y cofundadora de Global Optimism. “No nos encontramos en una posición en que podamos vagar por el camino hacia la descarbonización: la ciencia nos dice que el tiempo no está de nuestro lado. Si vamos a reconstruirnos mejor, las empresas de todos los tamaños deben proteger la economía de los molestos y devastadores impactos de la crisis climática, que nos perjudica a todos. Tiene sentido que las grandes corporaciones descarbonicen sus operaciones y ayuden a las pequeñas y medianas empresas a seguir su ejemplo en un enfoque económico integral”.

A través de esta asociación, la coalición We Mean Business y The Climate Pledge están instaurando el mayor esfuerzo a la fecha para movilizar el sector privado a fin de lograr cero emisiones netas de carbono para 2040, unos 10 años antes de lo estipulado en el Acuerdo de París. La asociación demostrará que los líderes corporativos pueden ir más lejos y más rápido cuando se trata del cambio climático.

Las actividades centrales de la asociación incluyen las siguientes:

La coalición We Mean Business alentará a las empresas a acelerar sus objetivos comprometiéndose con The Climate Pledge, además de sus compromisos existentes de We Mean Business. Los compromisos existentes incluyen fijar objetivos de reducción de emisiones en línea con la ciencia climática a través de la Science Based Targets initiative (Iniciativa de objetivos científicos) y comprometerse a usar energía 100 % renovable a través de RE100, entre otros.

La coalición We Mean Business interactuará con las empresas para ayudar a acelerar las medidas de la cadena de suministro (emisiones de alcance 3). Este trabajo comprometerá a grandes empresas y sus cadenas de suministro a ofrecer marcos, conjuntos de herramientas para implementar medidas y generar informes, y el desarrollo de capacidades para alentar a los proveedores, especialmente a las PyMEs, a mejorar sus objetivos climáticos.

La coalición We Mean Business y The Climate Pledge respaldarán conjuntamente los cuatro principios de soluciones naturales publicados en mayo de 2020 como un marco para ayudar a los encargados de la toma de decisiones empresariales a distinguir los proyectos de mitigación de carbono creíbles y a evaluar las inversiones regenerativas. La mitigación constante sigue siendo una prioridad para todas las empresas. Este trabajo permitirá a las empresas adoptar un enfoque sólido para invertir en la naturaleza, además de reducir las emisiones de forma significativa y transformadora en sus operaciones directas y cadenas de suministro.

Los signatarios de The Climate Pledge explorarán las oportunidades de inversión, incluido el Climate Pledge Fund de Amazon, en empresas cuyos productos y servicios facilitarán la transición a una economía sin emisiones de carbono.

Como parte de esta nueva asociación, The Climate Pledge y la coalición We Mean Business también ofrecerán recursos y apoyo a las siguientes iniciativas asociadas que instan a las empresas a responder a la crisis climática al fijar objetivos específicos y mensurables:

TED Countdown: TED Countdown, una iniciativa global desarrollada por TED y Future Stewards, tiene el fin de acelerar y abogar por soluciones que resuelvan la crisis climática, al poner las ideas en acción. Se instará a los signatarios de The Climate Pledge a participar en el evento de lanzamiento mundial de Countdown el 10 de octubre de 2020, a participar en grupos de trabajo intersectoriales el año anterior a la Cumbre de Countdown en octubre de 2021, a promover y organizar eventos locales de TEDx Countdown, y a participar en la Cumbre de 2021.

TED Countdown, una iniciativa global desarrollada por TED y Future Stewards, tiene el fin de acelerar y abogar por soluciones que resuelvan la crisis climática, al poner las ideas en acción. Se instará a los signatarios de The Climate Pledge a participar en el evento de lanzamiento mundial de Countdown el 10 de octubre de 2020, a participar en grupos de trabajo intersectoriales el año anterior a la Cumbre de Countdown en octubre de 2021, a promover y organizar eventos locales de TEDx Countdown, y a participar en la Cumbre de 2021. Race to Zero: The Climate Pledge apoyará los esfuerzos de concientización para generar impulso en torno al cambio a una economía descarbonizada de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) y abogar por que los gobiernos fortalezcan sus aportes al Acuerdo de París. Race to Zero (Carrera hacia el cero) respaldará a todas las empresas de las cadenas de valor para que tomen medidas en cuanto al cambio climático.

The Climate Pledge apoyará los esfuerzos de concientización para generar impulso en torno al cambio a una economía descarbonizada de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) y abogar por que los gobiernos fortalezcan sus aportes al Acuerdo de París. Race to Zero (Carrera hacia el cero) respaldará a todas las empresas de las cadenas de valor para que tomen medidas en cuanto al cambio climático. La Science Based Targets initiative: Se incentivará a todos los signatarios de The Climate Pledge a fijar objetivos a través de la Science Based Targets initiative (SBTi) a fin de reducir emisiones y mejorar su ventaja competitiva en la transición a la economía sin emisiones de carbono.

“Cuando ayudamos a lanzar la coalición We Mean Business en 2014, apostamos mucho”, recuerda Per Heggenes, director ejecutivo de la IKEA Foundation. “Lo hicimos porque sentimos que las empresas tienen la responsabilidad y la capacidad de demostrar liderazgo en la carrera hacia el cero. Hoy nos entusiasma que Amazon sea parte de este trayecto y fortalezca el impacto colectivo de la coalición. Al asumir ambos compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero e implementar soluciones naturales como algo necesario, la coalición We Mean Business puede acelerar el cambio en el sector privado a un ritmo más rápido para garantizar la futura habitabilidad de nuestro planeta. Aplaudimos a Amazon por mostrar un liderazgo real al comprometerse y aplicar los cuatro principios de las soluciones naturales”.

“Me complacen los esfuerzos de Amazon de galvanizar a las empresas en la carrera hacia las cero emisiones netas tan rápido como sea posible”, señala Nigel Topping, defensor climático de alto nivel para el Reino Unido. “Este anuncio llega en un momento crítico en el que necesitamos fortalecer la capacidad a medida que las economías se reconstruyen después de la COVID-19. The Climate Pledge, que ha sido un aliado cercano de la campaña Race to Zero, ayudará a estimular una recuperación saludable y ecológica que cree empleos y genere resiliencia”.

“El momento de actuar por el cambio climático comenzó hace mucho, y es tiempo de unir todos los niveles de la sociedad: líderes comerciales, actores políticos valientes, científicos e individuos”, explica Chris Anderson, jefe de TED. “Las alteraciones globales a causa de la COVID-19 son una precuela de lo que podemos esperar si no nos unimos para combatir la crisis climática. Esta asociación presenta una emocionante oportunidad de proteger el planeta, crear nuevas oportunidades económicas y reconstruirnos mejor. Estamos orgullosos de formar parte de este esfuerzo crítico”.

“Al igual que la pandemia de COVID-19, la falta de control del cambio climático afectará radicalmente las vidas de las personas, las empresas y la economía. Estos problemas no se pueden resolver solo a través de los gobiernos. La innovación, el dinamismo y el impulso fomentados por el sector corporativo son esenciales. Las empresas que han demostrado la capacidad de innovar y revolucionar sistemas (ninguna más que Amazon) pueden ayudar a marcar el ritmo a través de medidas climáticas ambiciosas”, comenta Andrew Steer, presidente y director ejecutivo de World Resources Institute, uno de los socios de SBTi. “Instamos a todas las empresas a firmar The Climate Pledge a fin de establecer un objetivo científico en línea con los 1,5 °C para encaminarlos hacia las cero emisiones netas. WRI le da la bienvenida a la nueva asociación de The Climate Pledge con la coalición We Mean Business, y esperamos trabajar juntos para crear un futuro próspero sin emisiones de carbono”.

El año pasado, Amazon y Global Optimism cofundaron The Climate Pledge, un compromiso de llegar 10 años antes al Acuerdo de París y de cero emisiones netas de carbono antes de 2040. Verizon, Reckitt Benckiser (RB), Infosys y Oak View Group se unieron al compromiso este año y enviaron una señal importante de que habrá un crecimiento rápido en la demanda de productos y servicios para reducir las emisiones de carbono. Para obtener más información, visite www.theclimatepledge.com.

Acerca de We Mean Business

We Mean Business es una coalición global de organizaciones sin fines de lucro que trabajan con las empresas más influyentes del mundo para tomar medidas contra el cambio climático. Fundada con el generoso apoyo de la IKEA Foundation en 2014, la coalición reúne a siete organizaciones: BSR, CDP, Ceres, The B Team, The Climate Group (El Grupo de Cambio Climático), The Prince of Wales’s Corporate Leaders Group (El Grupo de Líderes Corporativos del Príncipe de Gales) y el World Business Council for Sustainable Development (Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible). Juntos catalizan medidas empresariales para impulsar la ambición política y acelerar la transición a una economía sin emisiones de carbono. Obtenga más información en www.wemeanbusinesscoalition.org.

Acerca de Amazon

Amazon se rige por cuatro principios: obsesión por el cliente en lugar de centrarse en el competidor, pasión por la invención, compromiso con la excelencia operativa y pensamiento a largo plazo. Los comentarios de los clientes, las compras en 1 clic, las recomendaciones personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Vender en Amazon), AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, las tabletas Fire, Fire TV, Amazon Echo y Alexa son algunos de los productos y servicios pioneros lanzados por Amazon. Para obtener más información, visite www.amazon.com/about.

Acerca de Global Optimism

Global Optimism existe para precipitar un cambio transformador en todo el sector. Lograr un futuro de cero emisiones no es un desafío lejano. Es uno por el que debemos y en el que podemos encaminarnos ahora. Cada evaluación científica muestra que, para cumplir el objetivo de cero emisiones netas para 2050, y no exceder los 1,5 °C de calentamiento global, debemos reducir a la mitad nuestras emisiones entre 2020 y 2030. Solo es posible hacer frente a la crisis climática cuando todos, en todas partes, cumplen con su parte. Trabajamos con colectivos de ideas afines de todos los sectores que están dispuestos a invertir en las opciones necesarias para este viaje desafiante y afirmador de la vida. Para obtener más información, visite: www.globaloptimism.com.

Acerca de TED Countdown

Desarrollada por TED, Future Stewards y más de 50 organizaciones asociadas, Countdown es una iniciativa global que tiene el fin de acelerar y abogar por soluciones para la crisis climática, al poner las ideas en acción. Countdown comienza con un lanzamiento virtual global el 10/10/2020 diseñado para llegar a personas de todo el mundo con un poderoso programa público que explica la crisis climática de forma vívida y convincente y convoca a los líderes y a los ciudadanos a actuar. A lo largo del próximo año, habrá grupos de trabajo intersectoriales enfocados en ofrecer soluciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En octubre de 2021, se celebrará la Cumbre de Countdown para compartir un modelo inspirador y práctico para un futuro con cero emisiones netas y avanzar en la campaña Race to Zero. Estas ideas y compromisos se ampliarán más por medio de eventos locales en todo el mundo.

Acerca de Race to Zero

A cargo de defensores climáticos de alto nivel para la acción climática, Nigel Topping y Gonzalo Muñoz, Race to Zero es una campaña global para reunir el liderazgo y el apoyo de empresas, ciudades, regiones e inversores para una recuperación de carbono cero saludable y resiliente. Todos los miembros están comprometidos con el mismo objetivo predominante: alcanzar cero emisiones netas antes de 2050 a más tardar.

Acerca de la IKEA Foundation

La IKEA Foundation (Stichting IKEA Foundation) trabaja para crear una mejor vida cotidiana para muchas personas. Fue fundada por la INGKA Foundation, propietaria de las empresas del Ingka Group. La IKEA Foundation es independiente de los negocios minoristas, y su único enfoque está en crear mejores vidas en un planeta habitable a través de la filantropía y las donaciones. Obtenga más información en www.ikeafoundation.org o en www.facebook.com/IKEAfoundation.

