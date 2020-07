Společnost Mary Kay Inc. rozšiřuje spolupráci s organizací Nature Conservancy v oblasti ochrany vodních toků na celém světě

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--V loňském roce oznámila společnost Mary Kay Inc., mezinárodní jednička v oblasti firemní a společenské odpovědnosti, že navázala spolupráci s organizací The Nature Conservancy v oblasti ochrany rybářských oblastí v Texasu a Mexickém zálivu. Dnes společnost Kay oznámila, že rozšířila svou spolupráci s organizací The Nature Conservancy na ochranu vodních toků a původních druhů na celém světě.

"Veškerý život na Zemi začal a závisí na oceánech," řekla Deborah Gibbins, provozní ředitelka společnosti Mary Kay. "Voda je nejcennějším zdrojem na naší planetě a je nezbytné, abychom udělali něco pro její ochranu. Když jsme v loňském roce začínali budovat naši spolupráci s organizací The Nature Conservancy, zaměřili jsme se na vodní toky v našem domovském státě Texasu. Naše firma má však celosvětové zastoupení a my si uvědomujeme, že pomoc je potřeba daleko nad rámec Mexického zálivu. Jsme velmi rádi, že můžeme podporovat ochranu ekosystému a biodiverzity v globálním měřítku.“

Společnost The Nature Conservancy, založená v roce 1951, je přední organizací zaměřenou na ochranu přírody, která působí celosvětově v oblasti ochrany ekologicky významných oblastí a vody pro přírodu a lidi. Postupy organizace vycházejí z vědy a využívají pragmatická řešení nenaléhavějších hrozeb v oblasti ochrany v nejširším měřítku.

Programy ochrany jsou tak rozsáhlé a různorodé, jako život v oceánu, na jehož ochranu jsou zaměřeny. Kromě programu udržitelného rybolovu v Texasu bude společnost Mary Kay podporovat organizaci The Nature Conservancy prostřednictvím následujících programů:

- Austrálie: V severní Austrálii bude společnost Mary Kay spolupracovat s domorodými obyvateli na zvyšování úlohy žen při ochraně přírody, včetně zdravého územního rozvoje ve spolupráci s vládními a nevládními partnery, přijetí nástrojů pro ochranu a založení střediska pro ženy v oblasti Fish River Station, na ploše více než 185.000 hektarů v Severním Teritoriu.

- Nový Zéland: Na Novém Zélandu společnosti Mary Kay a The Nature Conservancy zapojí domorodé obyvatele do udržitelného zemědělství, včetně podpory zavádění aktivit pro obnovu populace divokých škeblí v zátoce Hauraki u Aucklandu a založení fondu, který by měl iniciovat větší filantropickou podporu ochrany volně žijících živočichů.

- Mexiko: V Mexiku firmy Mary Kay a The Nature Conservancy budou spolupracovat na založení fondu Monterrey Water Fund, který zlepší situaci v rozvodí a bude podporovat ženy v oblasti. Tato zlepšení zahrnují zavlažovací systémy, studie půdy a diverzifikaci rostlinné výroby.

- Čína: V Číně společnosti Mary Kay a The Nature Conservancy budou pracovat na ochraně pramenů na venkově, aby byla zajištěna čistá pitná voda pro miliony lidí v zemi. Do roku 2021 bude tým prezentovat pět projektů zaměřených na produkci vody z pramenů v provinciích Če-ťiang, Fu-ťien, Kuan-tung a jedné další.

- Oceány obecně: Spolupráce rovněž zmírní znečišťování plasty v oblasti rybářských revírů pro lov tuňáků v indo-pacifické oblasti. Společně budou spolupracovat s předními vědci zaměřenými na plasty, aby identifikovali rybářské oblasti, které nejvíce přispívají ke znečišťování oceánů, aby byly vypracovány a implementovány efektivní pilotní programy na zmírnění znečištění a vyčištění našich moří.

- Šalamounovy ostrovy: Na Šalamounových ostrovech budou partneři chránit želvy prostřednictvím ekoturistiky pod vedením žen v jižním Pacifiku. Příspěvek společnosti Mary Kay pomůže vytvořit životaschopný lokální společný podnik zaměřený na ekoturistiku na ostrově Arnavon Islands, který posílí ochranu želv a poskytne spravedlivé finanční zdroje pro obyvatele, kteří mají nejlepší pozici k tomu, aby ochránili ohrožené druhy.

- Kolumbie: Prostřednictvím fondu Bogota Water Fund zlepší partneři bezpečnost vody pro miliony lidí v Kolumbii.

- Kanada: V Kanadě posílí společnosti Mary Kay a The Nature Conservancy domorodce, kteří se starají o svou zemi, podporou současných a budoucích vůdčích osobností v tradičních teritoriích. Je to investice do zdravé budoucnosti těchto společenství, jejich půdy a vodních zdrojů pro příští generace.

- Evropa: Ve Spojeném království a Německu budou obě firmy pracovat na ochraně biodiverzity a mořských zdrojů, jako například ochraně původních evropských ústřic. Ve Španělsku společně vytvoří fond na pomoc s vodou. Země se v současné době potýká s ohromnými problémy souvisejícími s nedostatkem vody a její špatnou kvalitou.

"Potřebujeme zdravé, rozmanité oceány pro to, abychom mohli rybařit, pracovat i hrát si," řekla Lily Verdone, ředitelka sekce sladkovodní a mořské vody organizace The Nature Conservancy. "Ochrana oceánů není jen o pouhé ochraně naší planety: oceány každoročně přispívají do světové ekonomiky částkou 1,5 bilionu amerických dolarů. Společnost Mary Kay dlouhodobě pracuje na změně, která by zajistila udržitelnou Zemi pro nadcházející generace a proto je přirozeným a vítaným partnerem organizace The Nature Conservancy. Již jsme mohli sledovat významnou změnu v Texasu a těšíme se na to, jak její podpora pomůže obyvatelům na celém světě."

Společnost Mary Kay rovněž sponzorovala konferenci EarthxOcean, živě vysílané setkání, na kterém se sešli odborníci, vědci a ochránci přírody v živém přenosu, aby diskutovali o tématech jako je například program ochrany oceánů High Seas Initiative, obnova korálových útesů, řešení plastů v oceánech a udržitelný rybolov.

O společnosti Mary Kay

Originální žena bořící mýty, Mary Kay Ash založila svou kosmetickou firmu před více než 55 lety se třemi cíli: nabídnout ženám skvělé příležitosti, vyrábět neodolatelné produkty a udělat ze světa lepší místo pro život. Z tohoto snu nakonec vznikla nadnárodní společnost s obratem v řádu miliard dolarů, která má milióny nezávislých prodejců v téměř 40 zemích světa. Firma Mary Kay se snaží věnovat výzkumu na poli kosmetiky a vyrábí špičkové produkty pro péči o pokožku, dekorativní kosmetiku, doplňky stravy a parfémy. Prostřednictvím nadace Mary Kay FoundationSM získala společnost Mary Kay již více než 78 milionů amerických dolarů, které věnovala na výzkum rakoviny pomoc obětem domácího násilí. Původní vize paní Mary Kay Ash - "postupně zlepšovat jednu rtěnku denně" tak i nadále platí.

O organizaci The Nature Conservancy

Organizace The Nature Conservancy je světová organizace, která se zaměřuje na ochranu půdy a vody, na kterých závisí životy každého z nás. Na základě vědeckých poznatků vytváříme moderní smysluplná řešení nejnaléhavějších světových problémů, která jsou přínosem pro přírodu i lidi zároveň. Řešíme klimatické změny, ochranu půdy, vod a oceánů v nebývalém rozsahu, zajišťujeme udržitelné zdroje potravin a vody a pomáháme městům k větší udržitelnosti. Působíme v 79 zemích a regionech a využíváme takovou spolupráci, která zahrnuje místní obyvatele, vlády, soukromý sektor a další partnery. Další informace naleznete na stránkách www.nature.org nebo sledujte @nature_press na síti Twitter.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.