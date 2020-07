Halliburton schließt strategische Vereinbarung mit Microsoft und Accenture zur Weiterentwicklung der digitalen Fähigkeiten

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Halliburton (NYSE: HAL), Microsoft Corp. (Nasdaq: MSFT) und Accenture (NYSE: ACN) gaben heute bekannt, dass sie eine strategische Vereinbarung mit einer Laufzeit von fünf Jahren geschlossen haben, um die digitalen Fähigkeiten von Halliburton im Bereich Microsoft Azure weiterzuentwickeln.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Halliburton die Umstellung auf Cloud-basierte digitale Plattformen abschließen und sein Kundenangebot stärken:

Verbesserung von Echtzeit-Plattformen für den erweiterten Remote-Betrieb,

Verbesserung der Analysefähigkeiten mit dem Halliburton Data Lake unter Einsatz von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz, und

Beschleunigung des Einsatzes neuer Technologien und Anwendungen, einschließlich der SOC2-Konformität, für die allgemeine Zuverlässigkeit und Sicherheit des Halliburton-Systems.

„Die strategische Vereinbarung mit Microsoft und Accenture ist ein wichtiger Schritt bei der Einführung neuer Technologien und Anwendungen, um unsere digitalen Fähigkeiten zu verbessern, unsere geschäftliche Flexibilität zu steigern und unsere Investitionsausgaben zu reduzieren“, sagte Jeff Miller, Vorsitzender, Präsident und CEO von Halliburton. „Wir freuen uns über die Vorteile, die unsere Kunden und Mitarbeiter durch diese Vereinbarung erzielen werden, und über die Möglichkeit, unseren offenen Architekturansatz bei der Softwarebereitstellung weiter auszubauen.“

„Der Umstieg auf die Cloud ermöglicht es Unternehmen, marktbestimmende Kundenangebote zu erstellen und greifbare Geschäftsergebnisse zu erzielen“, sagte Judson Althoff, Executive Vice President, Worldwide Commercial Business von Microsoft. „Durch diese Allianz mit Halliburton und Accenture werden wir die Möglichkeiten der Cloud nutzen, um digitale Fähigkeiten zu erschließen, die sowohl Halliburton als auch seinen Kunden Vorteile bringen.“

Die Vereinbarung ermöglicht auch die Migration aller physischen Halliburton-Rechenzentren zu Azure, das Cloud-Services in Unternehmensqualität auf globaler Ebene bereitstellt und Nachhaltigkeitsvorteile bietet. Accenture wird eng mit Microsoft in Partnerschaft mit ihrem Joint-Venture Avanade zusammenarbeiten, um die Überführung der digitalen Fähigkeiten und geschäftskritischen Anwendungen von Halliburton auf Azure zu unterstützen. Accenture wird sein umfassendes Cloud-Migrations-Framework nutzen, das industrialisierte Fähigkeiten mit exklusiven Tools, Methoden und Automatisierungsmöglichkeiten verbindet, um die Migration von Halliburtons Rechenzentren zu beschleunigen und zusätzliche Transformationsmöglichkeiten zu schaffen.

„Der Aufbau eines digitalen Kerns und die schnelle Skalierung im gesamten Unternehmen ist nur mit einem starken Fundament in der Cloud möglich“, sagte Julie Sweet, Chief Executive Officer von Accenture. „Halliburton ist sich darüber im Klaren, dass diese wesentliche Grundlage die Innovations-, Effizienz- und Talentvorteile bietet, um Dinge anders und schnell zu erledigen. Wir sind stolz darauf, Teil dieses transformativen Wandels zu sein, der auf unserer langen Geschichte der Zusammenarbeit mit Halliburton und Microsoft aufbaut.“

Die Unternehmen gehen davon aus, dass die stufenweise Migration bis 2022 abgeschlossen sein wird.

