Blue City Technology uses Velodyne Ultra Puck sensors to collect reliable, detailed traffic data about road users, including vehicles, pedestrians and bicyclists, while preserving anonymity. (Photo: Blue City Technology)

The Blue City Technology solution, equipped with Velodyne’s lidar sensors, helps improve road safety and mobility by providing real-time multi-modal traffic data and analytics to traffic lights. (Photo: Blue City Technology)

The Blue City Technology solution, equipped with Velodyne’s lidar sensors, helps improve road safety and mobility by providing real-time multi-modal traffic data and analytics to traffic lights. (Photo: Blue City Technology)

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Velodyne Lidar, Inc. a annoncé aujourd'hui la signature d’un contrat de vente pluriannuel aux côtés de Blue City Technology, développeur d’un système de ville intelligente permettant de surveiller le trafic. Équipée de capteurs lidar de Velodyne, la solution de Blue City Technology contribue à améliorer la sécurité routière et la mobilité, en fournissant des données de trafic multimodal en temps réel, ainsi que des analyses aux feux de circulation.

Blue City Technology, partenaire Automated with Velodyne, utilise les capteurs Ultra Puck de Velodyne pour collecter des données de trafic fiables et détaillées sur les usagers de la route, notamment sur les véhicules, les piétons et les cyclistes, tout en préservant l’anonymat. Les capteurs lidar de Velodyne n’identifient pas les caractéristiques faciales des individus, une préoccupation croissante pour les applications civiles. Le lidar offre un avantage de confidentialité par rapport aux systèmes uniquement à caméra, dans la mesure où le lidar n’enregistre pas les informations telles que la couleur des cheveux ou de la peau. Il est de plus en plus évident que l’intégration du lidar aux systèmes de trafic permet d’ajouter une composante « intelligente » au trafic urbain ainsi qu’aux infrastructures piétonnes.

Le lidar peut balayer une foule immense de piétons et détecter des informations générales mais essentielles, telles que la trajectoire de mouvement, la chute d’un enfant ou d’une personne ou un comportement anormal, le tout sans divulguer de caractéristiques individuelles. La solution Blue City Technology surveille les intersections routières afin que les systèmes de trafic puissent privilégier la traversée des piétons et des cyclistes en toute sécurité, et mieux gérer le flux global de véhicules. Le champ visuel à 360 degrés du capteur Ultra Puck permet au système Blue City Technology de n’utiliser qu’un seul capteur dans la plupart des cas afin de couvrir l’intégralité d’une intersection.

La solution Blue City Technology est déployée dans de nombreux pays, notamment pour la surveillance du trafic à Montréal, ainsi que par la ville de Kelowna en Colombie-Britannique, dans le cadre d’une solution de ville intelligente 5G en partenariat avec Rogers Communications et l’Université de Colombie-Britannique. L’initiative de Kelowna vise à améliorer la manière dont les individus se déplacent en centre-ville, en augmentant la sécurité des piétons et des cyclistes.

« Les capteurs lidar de Velodyne sont notre choix favori, car ils nous aident à améliorer la sécurité et l’efficience au sein des réseaux routiers », a déclaré Asad Lesani, PhD, cofondateur et PDG de Blue City Technology. « Les capteurs lidar de Velodyne collectent des données de trafic quelles que soient les conditions de météo et d’éclairage, qu’il pleuve ou qu’il neige, de jour comme de nuit. Ils permettent à notre solution d’aider les administrations municipales à optimiser les délais de déplacement, ainsi qu’à améliorer la sécurité et la planification. »

« Blue City Technology émerge actuellement en tant que leader dans le secteur des systèmes de transports intelligents. Son utilisation innovante des capteurs lidar de Velodyne afin de fournir des informations détaillées sur les réseaux de circulation permettra d’ouvrir la voie à une nouvelle ère d’infrastructures intelligentes », a déclaré Jon Barad, vice-président du développement commercial chez Velodyne Lidar. « En générant une détection précise en temps réel des usagers de la route traversant une intersection et des embouteillages, nous pensons que Blue City améliorera la vie des individus en rendant les systèmes de trafic plus intelligents, plus efficients, plus sûrs et plus efficaces. »

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne propose des solutions lidar intelligentes et puissantes en matière d’autonomie et d’assistance à la conduite. Basée à San Jose, en Californie, Velodyne est connue dans le monde entier pour son portefeuille de technologies de capteurs lidar révolutionnaires. En 2005, le fondateur de Velodyne, David Hall, a inventé les systèmes de lidar à vision panoramique en temps réel au sein de Velodyne Acoustics. L’invention de M. Hall a révolutionné la perception et l’autonomie dans les domaines de l’automobile, de la nouvelle mobilité, de la cartographie, de la robotique et de la sécurité. La gamme de produits haute performance de Velodyne comprend de nombreuses solutions de détection, notamment l’économique Puck™, la solution polyvalente Ultra Puck™, la solution de facilitation de l’autonomie Alpha Prime™, la solution optimisée pour les systèmes ADAS Velarray™ et le logiciel révolutionnaire d’aide à la conduite Vella™.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.