Halliburton zawiera porozumienie strategiczne z Microsoft i Accenture w celu poprawy swoich funkcji cyfrowych

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Halliburton (NYSE: HAL), Microsoft Corp. (Nasdaq: MSFT) i Accenture (NYSE: ACN) ogłosiły dzisiaj zawarcie porozumienia strategicznego na okres pięciu lat ukierunkowanego na poprawę funkcji cyfrowych firmy Halliburton w Microsoft Azure.

Zgodne z tą umową, Halliburton sfinalizuje swoje przejście na platformy cyfrowe oparte na technologii chmury i uatrakcyjni swoją ofertę dla klientów poprzez:

ulepszenie platform czasu rzeczywistego zmierzające do poszerzenia zakresu działalności prowadzonej zdalnie,

poprawę funkcji analitycznych poprzez zastosowanie jeziora danych Halliburton Data Lake wykorzystującego uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję,

przyspieszenie wdrażania nowych technologii i aplikacji, w tym certyfikacji SOC 2 obejmującej bezpieczeństwo i niezawodność systemu Halliburton.

„Porozumienie strategiczne z Microsoft i Accenture jest ważnym krokiem na drodze wprowadzania nowych technologii i aplikacji w celu umocnienia naszych funkcji cyfrowych, zapewnienia siły napędowej naszej działalności i obniżenia wydatków kapitałowych - powiedział Jeff Miller, prezes i dyrektor naczelny Halliburton. - Cieszymy się na korzyści dla naszych klientów i pracowników płynące z tej umowy i na szansę do dalszego wykorzystania podejścia do dostarczania oprogramowania opartego na otwartej architekturze”.

„Przejście na technologię chmury pozwala firmom na tworzenie ofert kształtujących rynek i przyspieszenie osiągania namacalnych celów biznesowych - powiedział Judson Althoff, wiceprezes Worldwide Commercial Business Microsoftu. - Poprzez sojusz z Halliburton i Accenture, wykorzystamy moc technologii chmury do uwolnienia potencjału cyfrowego z korzyścią dla Halliburton i jej klientów”.

Umowa również umożliwia przeniesienie wszystkich fizycznych centrów danych należących do Halliburton do Azure, która zapewnia usługi technologii chmury klasy korporacyjnej na skalę światową i oferuje korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju. Accenture podejmie ścisłą współpracę z Microsoft wraz z ich spółką joint venture Avanade, w celu wsparcia Halliburton w przeniesieniu jej funkcji cyfrowych i aplikacji istotnych dla działalności do Azure. Accenture wykorzysta swój kompleksowy system migracji do chmury, który łączy w sobie funkcje na skalę przemysłową z niepowtarzalnymi narzędziami, metodami i automatyzacją, w celu przyspieszenia migracji centrów danych Halliburton i zapewnienia dodatkowych możliwości transformacji.

„Budowanie podstaw cyfrowych i szybki rozwój w całej firmie jest możliwy tylko z mocnym fundamentem w chmurze - powiedziała Julie Sweet, dyrektor naczelna Accenture. - Halliburton zdaje sobie sprawę, że te niezbędne fundamenty przyniosą innowacje, wydajność i korzyści dla utalentowanych ludzi, którzy zyskają możliwość wykonywania swojej pracy inaczej i szybciej. Jesteśmy dumni z bycia częścią tej transformacji, przy czym jest to ciąg dalszy naszej długiej historii i współpracy z Halliburton i Microsoft”.

Spółki planują zakończenie tej podzielonej na etapy migracji do 2022 roku.

Microsoft

Microsoft (Nasdaq: MSFT, @microsoft) jest wiodącą platformą i firmą działającą w świecie technologii mobilnych i technologii chmury. Misją firmy jest umożliwienie każdej osobie i każdej organizacji na świecie osiągnąć więcej.

Halliburton

Założona w 1919 r., firma Halliburton jest jednym z największych dostawców produktów i usług dla przemysłu energetycznego. Zatrudniając blisko 50 000 pracowników, reprezentujących 140 narodowości w ponad 80 krajach, spółka pomaga klientom maksymalizować wartość w całym cyklu życia zasobów - od lokalizacji węglowodorów przez zarządzanie danymi geologicznymi, po odwierty i ocenę formacji, budowę szybu i ukończenie robót, jak również optymalizację produkcji w całym cyklu życia zasobu. Odwiedź stronę internetową firmy na www.halliburton.com. Połącz się z Halliburton za pośrednictwem portali Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram i YouTube.

Accenture

Accenture to wiodąca globalna firma świadcząca szeroki zakres specjalistycznych usług w zakresie strategii i doradztwa, usług interaktywnych, technologii i działalności operacyjnej firm wraz z funkcjami cyfrowymi we wszystkich tych obszarach. Łączymy niezrównane doświadczenie i specjalistyczne umiejętności w ponad 40 branżach, napędzane największą na świecie siecią ośrodków zaawansowanych technologii i inteligentnej działalności. Przy 513 000 pracownikach będących do dyspozycji klientów w ponad 120 krajach, Accenture nieustannie zapewnia innowacje ukierunkowane na wsparcie klientów, którzy otrzymują możliwość poprawy wydajności i stworzenia trwałej wartości całego przedsiębiorstwa. Odwiedź stronę www.accenture.com.

