Halliburton stringe un accordo strategico con Microsoft e Accenture per l’avanzamento delle sue capacità digitali

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Halliburton (NYSE: HAL), Microsoft Corp. (Nasdaq: MSFT) e Accenture (NYSE: ACN) hanno annunciato oggi di aver stipulato un accordo strategico di durata quinquennale per l’avanzamento delle capacità digitali di Halliburton entro Microsoft Azure.

Ai sensi dell’accordo in oggetto, Halliburton completerà il passaggio a piattaforme digitali basate sul cloud e rafforzerà il portafoglio di soluzioni per i suoi clienti attraverso:

l’ottimizzazione delle piattaforme in tempo reale per operazioni remote ampliate;

il miglioramento della capacità analitica con Halliburton Data Lake sfruttando l’apprendimento automatico e l’intelligenza artificiale;

l’accelerazione dell’implementazione di nuove tecnologie e applicazioni, compresa la conformità a SOC2, per accrescere l’affidabilità e la sicurezza generali dei sistemi di Halliburton.

“L’accordo strategico stipulato con Microsoft e Accenture costituisce un passo importante nell’adozione da parte nostra di nuove tecnologie e applicazioni per accrescere le nostre capacità digitali, promuovere una maggiore agilità aziendale e ridurre le spese in conto capitale”, ha affermato Jeff Miller, presidente e amministratore delegato presso Halliburton, nonché presidente del relativo Consiglio di amministrazione. “Siamo alquanto entusiasti dei benefici che i nostri clienti e dipendenti conseguiranno da questo accordo e dell’opportunità di poter sfruttare più a fondo il nostro approccio all’offerta di software basato su un’architettura aperta”.

“Il passaggio al cloud permette alle aziende di creare delle soluzioni con un effetto trasformativo a livello settoriale e di conseguire risultati tangibili sul piano commerciale”, ha dichiarato Judson Althoff, vicepresidente esecutivo della divisione Worldwide Commercial Business di Microsoft. “Attraverso questa alleanza con Halliburton e Accenture, sfrutteremo il potere del cloud per abilitare le capacità digitali che generano benefici a favore di Halliburton e dei suoi clienti”.

L’accordo permette inoltre la migrazione di tutti i centri dati fisici di Halliburton ad Azure, che offre servizi cloud di livello aziendale su scala globale con benefici in termini di sostenibilità. Accenture lavorerà in stretta collaborazione con Microsoft, nonché con la loro joint-venture Avanade, per agevolare la migrazione delle capacità digitali e delle applicazioni business-critical di Halliburton ad Azure. Accenture sfrutterà il proprio framework onnicomprensivo per la migrazione al cloud che abbina capacità industrializzate ad esclusivi strumenti, metodi e automazione per accelerare la migrazione dei centri dati di Halliburton e generare ulteriori opportunità di trasformazione.

“Lo sviluppo di una struttura portante digitale e il ridimensionamento rapido a livello aziendale sono possibili solo laddove esistano solide fondamenta nel cloud”, ha spiegato Julie Sweet, amministratore delegato presso Accenture. “Halliburton è consapevole del fatto che tali fondamenta essenziali genereranno innovazione, efficienza e vantaggi in termini di talenti necessari per operare in maniera diversa e rapidamente. Siamo orgogliosi di far parte di questo cambiamento trasformativo che attinge alla nostra collaborazione di vecchia data con Halliburton e Microsoft”.

Le società prevedono di portare a termine la migrazione a fasi entro il 2022.

