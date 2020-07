Halliburton sluit een strategische overeenkomst met Microsoft en Accenture om digitale mogelijkheden te verbeteren

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Halliburton (NYSE: HAL), Microsoft Corp. (Nasdaq: MSFT) en Accenture (NYSE: ACN) hebben vandaag aangekondigd dat ze een vijfjarige strategische overeenkomst zijn aangegaan om de digitale mogelijkheden van Halliburton in Microsoft Azure te verbeteren.

Volgens de overeenkomst zal Halliburton de overstap naar cloudgebaseerde digitale platformen voltooien en haar klantenaanbod versterken door:

verbetering van realtime platformen voor uitgebreide externe bewerkingen;

verbetering van de analysecapaciteit met het Halliburton Data Lake met behulp van machine learning en kunstmatige intelligentie; en

de implementatie van nieuwe technologie en applicaties versnellen, inclusief SOC2-compliance, voor de algehele betrouwbaarheid en beveiliging van Halliburton.

“De strategische overeenkomst met Microsoft en Accenture is een belangrijke stap in onze adoptie van nieuwe technologie en applicaties om onze digitale mogelijkheden te verbeteren, extra bedrijfsflexibiliteit te stimuleren en kapitaaluitgaven te verminderen.” zei Jeff Miller, voorzitter van Halliburton, president en CEO. “We zijn enthousiast over de voordelen die onze klanten en werknemers zullen behalen door deze overeenkomst, en de mogelijkheid om onze open architectuurbenadering van softwarelevering verder te benutten.”

“Door over te stappen op de cloud kunnen bedrijven marktvormende klantenaanbiedingen creëren en tastbare bedrijfsresultaten behalen.” zei Judson Althoff, executive vice president van Microsoft's Worldwide Commercial Business. “Door deze alliantie met Halliburton en Accenture zullen we de kracht van de cloud gebruiken om digitale mogelijkheden die voordelen opleveren voor Halliburton en zijn klanten te ontsluiten.”

De overeenkomst maakt ook de migratie mogelijk van alle fysieke datacenters van Halliburton naar Azure, dat op wereldwijde schaal clouddiensten van hoogwaardige kwaliteit levert en duurzaamheidsvoordelen biedt. Accenture zal nauw samenwerken met Microsoft, in combinatie met hun Avanade-joint venture, om de digitale mogelijkheden en bedrijfskritieke toepassingen van Halliburton over te dragen naar Azure. Accenture zal gebruik maken van haar uitgebreide cloudmigratiekader, dat geïndustrialiseerde mogelijkheden samenbrengt met exclusieve tools, methoden en automatisering om de datacentermigratie van Halliburton te versnellen en extra transformatiemogelijkheden te bieden.

“Een digitale kern bouwen en snel schalen binnen een bedrijf is alleen mogelijk met een sterke basis in de cloud.” zei Julie Sweet, CEO van Accenture. “Halliburton erkent dat deze essentiële basis de voordelen voor innovatie, efficiëntie en talent zal opleveren om dingen anders en snel te doen. We zijn trots om deel uit te maken van deze transformationele verandering, die voortbouwt op onze lange geschiedenis in samenwerking met Halliburton en Microsoft.”

De bedrijven verwachten de gefaseerde migratie tegen 2022 te voltooien.

Over Microsoft

Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) is het toonaangevende platform- en productiviteitsbedrijf voor de mobile-first-, cloud-first-wereld en het is zijn missie om elke persoon en elke organisatie op aarde in staat te stellen meer te bereiken.

Over Halliburton

Halliburton, opgericht in 1919, is een van 's werelds grootste leveranciers van producten en diensten aan de energie-industrie. Met ongeveer 50.000 werknemers, die 140 nationaliteiten vertegenwoordigen in meer dan 80 landen, helpt het bedrijf zijn klanten om de waarde gedurende de hele levenscyclus van het reservoir te maximaliseren. Van het lokaliseren van koolwaterstoffen en het beheren van geologische gegevens tot het evalueren van boor- en formatie, het bouwen en voltooien van putten en het optimaliseren van de productie gedurende de hele levensduur van de activa. Bezoek de website van het bedrijf op www.halliburton.com. U vindt Halliburton op Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en YouTube.

Over Accenture

Accenture is een toonaangevend, wereldwijd bedrijf voor professionele dienstverlening en biedt een breed scala aan diensten op het gebied van strategie en consulting, interactief, technologie en operations, met digitale mogelijkheden voor al deze diensten. We combineren ongeëvenaarde ervaring en gespecialiseerde mogelijkheden in meer dan 40 industrieën, mogelijk gemaakt door 's werelds grootste netwerk van geavanceerde technologie- en intelligente operationele centra. Met 513.000 mensen die klanten bedienen in meer dan 120 landen, levert Accenture continue innovatie om klanten te helpen hun prestaties te verbeteren en blijvende waarde te creëren binnen hun bedrijven. Bezoek ons op www.accenture.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.