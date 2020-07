Velodyne Lidar erweitert die Smart City-Lösung von Blue City Technology um die „Smart“-Funktion

Blue City Technology uses Velodyne Ultra Puck sensors to collect reliable, detailed traffic data about road users, including vehicles, pedestrians and bicyclists, while preserving anonymity. (Photo: Blue City Technology)

SAN JOSE, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Velodyne Lidar, Inc. gab heute einen mehrjährigen Verkaufsvertrag mit Blue City Technology bekannt, dem Entwickler eines Smart City-Systems zur Verkehrsüberwachung. Die Blue City Technology-Lösung, die mit den Lidar-Sensoren von Velodyne ausgestattet ist, trägt zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und Mobilität bei, indem sie Ampeln multimodale Verkehrsdaten und -analysen in Echtzeit zur Verfügung stellt.

Blue City Technology, ein Partner von Automated with Velodyne, verwendet Velodyne Ultra Puck-Sensoren, um zuverlässige, detaillierte Verkehrsdaten über Verkehrsteilnehmer, einschließlich Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer, zu sammeln und dabei die Anonymität zu wahren. Die Lidar-Sensoren von Velodyne identifizieren nicht die Gesichtsmerkmale von Personen, was andernfalls ein zunehmend als Problem für Anwendungen im öffentlichem Raum erachtet wird. Lidar hat einen Vorteil in Bezug auf die Privatsphäre gegenüber reinen Kamera-Systemen, da Lidar keine Details wie Haar- und Hautfarbe aufzeichnet. Es wird immer offensichtlicher, dass das Hinzufügen von Lidar zu Verkehrssystemen dem Stadtverkehr und der Fußgängerinfrastruktur die „Smart“-Funktion hinzufügt.

Lidar kann eine große Menge von Fußgängern scannen und allgemeine, aber wichtige Informationen, wie die Bewegungsbahn, erkennen, ob ein Kind oder eine Person gestürzt ist oder ungewöhnlich handelt, ohne individuelle Merkmale preiszugeben. Die Blue City Technology-Lösung überwacht Straßenkreuzungen, damit Verkehrssysteme das sichere Überqueren von Fußgängern und Radfahrern priorisieren und den gesamten Fahrzeugfluss besser verwalten können. Das 360-Grad-Sichtfeld des Ultra Puck ermöglicht es dem Blue City Technology-System, in den meisten Fällen nur einen Sensor zu verwenden, um eine gesamte Kreuzung abzudecken.

Die Blue City Technology-Lösung wird in mehreren Ländern eingesetzt, unter anderem zur Verkehrsüberwachung in Montreal und von der Stadt Kelowna, British Columbia, als Teil einer 5G Smart City-Lösung in Zusammenarbeit mit Rogers Communications und der University of British Columbia. Die Kelowna-Initiative zielt darauf ab, die Bewegung der Menschen in der Innenstadt zu verbessern und die Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern zu erhöhen.

„Die Lidar-Sensoren von Velodyne sind unsere bevorzugte Wahl, da sie uns dabei helfen, unsere Vision zur Verbesserung der Sicherheit und Effizienz in Straßennetzen umzusetzen“, sagte Dr. Asad Lesani, Mitbegründer und CEO von Blue City Technology. „Die Lidar-Sensoren von Velodyne erfassen Verkehrsdaten bei jedem Wetter und bei allen Lichtverhältnissen, unabhängig davon, ob es regnet oder schneit oder Tag oder Nacht ist. Sie ermöglichen unserer Lösung, den Stadtverwaltungen zu helfen, die Pendelzeiten zu optimieren und die Sicherheit und Planung zu verbessern.“

„Blue City Technology entwickelt sich zu einem führenden Unternehmen in der Branche der intelligenten Verkehrssysteme. Die innovative Verwendung der Lidar-Sensoren von Velodyne zur Bereitstellung detaillierter Informationen über Verkehrsnetze wird eine neue Ära intelligenter Infrastruktur einleiten“, sagte Jon Barad, Vizepräsident für Geschäftsentwicklung bei Velodyne Lidar. „Wir glauben, dass Blue City das Leben der Menschen verbessern wird, indem Verkehrssysteme intelligenter, effizienter, sicherer und effektiver werden, indem Verkehrsteilnehmer, die eine Kreuzung überqueren, und Verkehrsstaus in Echtzeit und genau erkannt werden.“

Über Velodyne Lidar

